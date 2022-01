Bill Murray podría haber revelado a quién interpreta en Ant-Man 3

Parece que se ha desvelado otro secreto del UCM antes de lo previsto. El icónico actor Bill Murray, estrella de películas clásicas como Los Cazafantasmas y Lost in Translation, ha revelado a quién interpretará en Ant-Man 3.

En el último episodio del programa de Eli Manning, Murray pareció sugerir que interpretará a un "tipo malo" en la próxima película de Marvel. Sin embargo, la estrella no confirmó exactamente a quién interpreta en la Fase 4 del proyecto de Marvel, por lo que mantuvo cierto secreto sobre su papel en la película de superhéroes.

Charlando casualmente, Manning mencionó el próximo papel de Murray en el UCM antes de preguntarle cuál sería su superpoder. Con su típica gracia, Murray respondió: "Mi poder es ser un tipo malo" antes de reírse.

En octubre, Murray confirmó a Variety que había firmado para interpretar un papel en Ant-Man 3, citando al director Peyton Reed como una de las principales razones para decir que sí. El actor, ganador de un BAFTA y un Globo de Oro, dijo que una de las otras películas de Reed, A Por Todas, era una película "condenadamente buena", y añadió que la personalidad "divertida" y "humilde" de Reed le convenció para fichar por la película de Marvel.

Ant-Man y la Avispa: Quantumania terminó de rodarse en noviembre del 2021 antes de su estreno en julio del 2023. La película de Marvel contará con la participación de Paul Rudd, Evangeline Lily, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer, que retomarán sus papeles de la anterior película de la franquicia, Ant-Man y la Avispa.

La película también traerá a otro supervillano icónico de Marvel, Kang el Conquistador, al universo de acción real de Marvel. Kang será interpretado por Jonathan Majors (Lovecraft Country, The Harder They Fall), y el actor ha interpretado una de las variantes de Kang en la primera temporada de la serie Loki de Marvel Disney+.

Análisis: ¿va en serio Bill Murray con lo de su papel en Ant-Man 3?

Paul Rudd y Abby Ryder Fortson en Ant-Man y la Avispa (Image credit: Marvel Studios)

A simple vista, parece que Murray ha confirmado que interpretará a un villano en Ant-Man y la Avispa: Quantumania. Después de todo, aunque los miembros del reparto y del equipo tienen que firmar acuerdos de confidencialidad cuando se incorporan a una producción de Marvel para evitar que revelen cualquier spoiler importante, a algunos actores se les escapan cosas accidentalmente.

De hecho, los actuales actores de Spider-Man y Hulk, Tom Holland y Mark Ruffalo, solían ser tan malos a la hora de evitar los spoilers, que la pareja se hizo tan famosa por divulgar información sensible antes del estreno como por sus papeles en el UCM.

Por ello, Murray no es el primero (y no será el último) en espoilear parcial o totalmente algún elemento de una película de Marvel. Y, concretamente, parece que no le preocupara destripar algunos elementos de Ant-Man 3, dado que ha confirmado que su papel en el UCM es de una sola vez. En declaraciones a la revista alemana Frankfurter Allgemeine Zeitung (según ComicBook.com), Murray dijo: "Ahora al menos he probado lo que es rodar una película de Marvel, pero no creo que necesite esa experiencia una segunda vez".

Teniendo en cuenta esas citas, es probable que Murray esté diciendo la verdad sobre su papel de villano en Ant-Man 3.

Pero, ¿y si no es así? ¿Y si el comentario de Murray sobre el "villano", en respuesta a la pregunta de Eli Manning, era nada más un comentario al azar sobre cómo a su edad ya le va dando todo igual? ¿Quizás el hecho de que Murray se llame a sí mismo "chico malo" implica simplemente que así es como le perciben algunas personas debido a su actitud y personalidad indiferentes? Solo hay una persona que sabe exactamente lo que quiso decir, y es el propio Murray.

Aun así, habrá que esperar para saber qué personaje de Marvel interpretará en Ant-Man 3. La película no se estrena hasta dentro de 18 meses, y la única película que Murray tiene antes de julio del 2023 es Asteroid City, del Wes Anderson, que al parecer llegará a los cines en algún momento de 2022. Por lo tanto, no habrá muchas oportunidades de interrogar a Murray sobre sus comentarios de "chico malo".