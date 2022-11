Ant-Man y la Avispa: Quantumanía: fecha de estreno, tráiler y más

Información clave - Estreno mundial en febrero del 2023 - El primer tráiler se lanzó en octubre del 2022 - La historia se retoma después de Avengers: Endgame - Kang el Conquistador aparece por primera vez en una película - Paul Rudd y Evangeline Lilly, entre el reparto que regresa de Ant-Man y la Avispa - Conecta directamente con los Vengadores del 2025: La Dinastía Kang - Podría enlazar con la película de Los Cuatro Fantásticos y preparar el proyecto de Los Jóvenes Vengadores

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía marca el inicio de la Fase 5 de Marvel (opens in new tab). La próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) también va a ser grande, con Kang el Conquistador haciendo su debut oficial en una película, así que ya es hora de que te pongas al día sobre la esperada cinta de superhéroes.

A continuación, hemos recopilado todo lo que vale la pena saber sobre la tercera película en solitario de Ant-Man. Esto incluye la fecha de estreno, el primer tráiler, el reparto, los posibles puntos de la trama, el impacto que tendrá en el UCM y mucho más. Una vez que hayas terminado, serás un experto en todo lo que concierne a la próxima entrega del diminuto héroe de Marvel.

Una advertencia antes de empezar: a continuación se incluyen spoilers de las dos películas de Ant-Man, Vengadores: Endgame y la primera temporada de Loki. Además, hay posibles spoilers de la historia y el reparto de la próxima película de la Fase 5 de Marvel, pero te avisaremos cuando estés a punto de llegar a ellos, por si no quieres saber nada antes del estreno.

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía - Fecha de estreno

La tercera película en solitario de Ant-Man llegará a principios del próximo año. (Image credit: Disney/Marvel Studios)

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía se lanzará en los cines de todo el mundo el 17 de febrero del 2023.

Originalmente estaba previsto que llegara a finales del 2022, pero su estreno se ha modificado en varias ocasiones, sobre todo por problemas de desarrollo de The Marvels. Según Variety (opens in new tab), Ant-Man 3 está más avanzada en la línea de producción que The Marvels, de ahí que se estrene primero.

Afortunadamente, Quantumanía no se ha visto afectada por el reciente reajuste de las películas de Marvel a la luz de los problemas de producción que rodean a la película de Blade del estudio. Así que está a todo vapor para el lanzamiento de Ant-Man 3 a principios del próximo año.

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía - Tráiler

El primer tráiler de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía se hizo público el 24 de octubre.

El teaser anuncia un montón de momentos que tenemos ganas de ver. El más importante es el debut en cine de Kang el Conquistador, que necesita la ayuda de Ant-Man en un trabajo que sólo él puede hacer.

La llegada de Kang al UCM no es lo único que merece la pena. También podemos ver al legendario actor Bill Murray como Krylar, a la Cassie Lang de Kathryn Newton, con su traje de superhéroe, y el mismo Reino Cuántico. Solo pudimos echar un vistazo a esta dimensión en Ant-Man y la Avispa del 2018 pero, dado que esta película de Marvel se desarrolla principalmente en este reino, podremos ver más de él cuando se estrene.

Curiosamente, el Reino Cuántico tiene matices del universo de Star Wars (solo hay que ver esa mezcla ecléctica de razas y esas impresionantes vistas). Además, lo que parece ser el ejército de Kang recuerda a lo que hemos visto en Black Panther y en Wakanda Forever. ¿Acaso Kang conquistó Wakanda en otro universo? Eso sí sería una gran sorpresa.

Curiosamente, el teaser publicado difiere del que vieron los asistentes a la Comic-Con de San Diego y a la D23 Expo 2022. En ese tráiler, los fans tuvieron un breve vistazo a otro villano de Quantumanía (Modok) y se enteraron de que Kang mató a una versión de Ant-Man en otro universo. ¿Quizá Marvel consideró que esas partes eran demasiado spoiler para incluirlas en su tráiler público de Quantumanía? Esperamos verlo en el teaser oficial de la película antes del estreno.

Ant-Man 3 se posiciona como una entrega más oscura en la serie de películas del personaje, basándose en el tráiler visto en la Comic-Con y la D23. Sin embargo, el teaser público muestra que mantendrá el humor y la simpatía que esperamos de una película de Ant-Man. Así que no te preocupes si esperabas una tercera película de Ant-Man más sombría y llena de drama.

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía - Reparto

Ant-Man 3 marca el debut oficial de Kang el Conquistador en el UCM. (Image credit: Marvel Studios)

Este es el reparto confirmado para Ant-Man y la Avispa: Quantumanía hasta el momento:

Paul Rudd como Scott Lang / Ant-Man

Evangeline Lilly como Hope van Dyne / Avispa

Jonathan Majors como Kang el Conquistador

Michael Douglas como Hank Pym

Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne

Kathryn Newton como Cassie Lang

Bill Murray como Krylar

Randall Park como Jimmy Woo

Rudd, Lilly, Douglas, Pfeiffer y Woo retoman sus papeles de Ant-Man 2. Por su parte, Newton hace su primera aparición propiamente dicha en una película del UCM, sustituyendo a la Cassie adolescente de Emma Fuhrmann en Vengadores: Endgame. Esa película también marcó la última vez que vimos al Lang de Rudd y a la van Dyne de Lilly como sus alter-egos de superhéroes.

En cuanto a los recién llegados, el Kang de Majors es la incorporación más notable del reparto. Majors interpretó a una de las variantes de Kang, El Que Permanece, en el final de la primera temporada de Loki. Tras la muerte de El Que Permanece, la Línea de Tiempo Sagrada que había estado vigilando ya no existe, lo que significa que las variantes de El Que Permanece pueden cruzar del multiverso Marvel al UCM. Eso incluye a Kang, un viajero del tiempo con un intelecto genial que conquista otros universos gracias a su experiencia en el combate, su avanzado armamento y su capacidad para teletransportarse a cualquier reino que considere oportuno.

En cuanto a los que no regresan, el Kurt de David Dastmalchian no vuelve (según ScreenRant (opens in new tab)), mientras que el Luis de Michael Peña, el Jim de Bobby Cannavele y la Maggie de Jude Greer no han sido confirmados. Tal vez no hay espacio para que sean miembros del reparto de apoyo o incluso hacer cameos en esta ocasión.

A partir de ahora siguen posibles spoilers del reparto. Vuelve atrás o salta hacia delante si quieres evitarlos antes del lanzamiento.

Marvel Studios’ #AntManAndTheWasp: Quantumania arrives 2.17.23. pic.twitter.com/mDUXqfcwLZOctober 24, 2022 See more

El Krylar de Murray es una incógnita. El legendario actor ya reveló que interpretaría a un "tipo malo" (opens in new tab), pero hasta hace poco no sabíamos quién era. Hay un personaje llamado Krylar en los cómics de Marvel, un individuo que existe en el Microverso, al que el Reino Cuántico podría sustituir aquí. Sin embargo, Krylar sólo tuvo un pequeño papel en El Increíble Hulk #156, que se publicó en julio de 1972, por lo que no sabemos mucho o nada sobre Krylar en el material original. Por lo tanto, la adaptación de Murray no tiene una historia de cómic importante en la que basarse.

Dicho esto, tenemos una idea del papel que desempeñará Krylar. Según el tráiler de la Comic-Con y el D23, Krylar tiene una historia romántica con Janet van Dyne, que vivió en el Reino Cuántico durante décadas antes de ser rescatada por Hank Pym en Ant-Man y la Avispa. Cuando Janet regrese inadvertidamente a esta dimensión junto a su familia -gracias, Cassie- se encontrará cara a cara con su antiguo amor una vez más. Y sospechamos que él no estará tan dispuesto a dejarla marchar de nuevo.

Stoll, que interpretó al antagonista Darren Cross/Casaca Amarilla en la película Ant-Man del 2015, está programado para hacer su segunda aparición en el UCM. Esta vez, sin embargo, pondrá voz a MODOK, un individuo mutado y mejorado cibernéticamente con un intelecto de nivel genial. MODOK fue el principal antagonista en el videojuego de Los Vengadores de Marvel, mientras que el personaje también tuvo su propia serie en Hulu, que no era canon en el UCM y solo se emitió durante una temporada antes de ser cancelada en mayo del 2022.

#D23Expo dove into the Quantum Realm with a peek inside Marvel Studios' Ant-Man and The Wasp: Quantumania: https://t.co/HpUgtq9iJM pic.twitter.com/LsJL016ZtQSeptember 11, 2022 See more

En los cómics, MODOK, cuyo nombre real es George Tarleton, es el producto de (súper original) un experimento que salió mal. Un grupo de científicos, que trabajan para la organización criminal Advanced Idea Mechanics (A.I.M), utilizan mutaciones avanzadas para convertir a Tarleton, uno de sus compañeros de investigación, en un superhombre que les ayude a estudiar el Cubo Cósmico. Sin embargo, la mutación de Tarleton lo convierte en un sanguinario y ambicioso supervillano, lo que hace que tome el control total de A.I.M y se convierta en uno de los villanos más famosos de Marvel.

Dado que Stoll interpretará a MODOK en el UCM, es inevitable que la historia de los orígenes de MODOK haya sido alterada para tener en cuenta su aparición en Ant-Man 3.

En la película Ant-Man del 2015, Lang anuló el regulador de la Chaqueta Amarilla de Stoll durante la batalla final, lo que provocó que Stoll se encogiera sin control y presuntamente lo matara. Sin embargo, está claro que Stoll sobrevivió, y creemos que Kang le salvó la vida antes de usar el Reino Cuántico y/o un experimento de mutaciones para convertir a Stoll en MODOK. Según el filtrador del UCM MyTimeToShineHello (opens in new tab), MODOK será el asesor de Kang y un villano secundario, así que es de esperar que tenga un papel importante en el proceso.

Curiosamente, Samuel L. Jackson parece haber confirmado (opens in new tab) que hará un cameo. En marzo, en el podcast Happy Sad Confused, Jackson reveló que volvería a Londres para volver a rodar la serie de televisión Secret Invasion de Marvel. Mientras esté allí, también rodará escenas para The Marvels y Quantumanía, así que deberíamos ver al Nick Fury de Jackson en algún punto.

Según Variety (opens in new tab), William Jackson Harper (The Good Place, Midsommar) también se ha unido al reparto en un papel no revelado. La identidad del personaje de Harper es un secreto muy bien guardado, aunque algunos fans han comenzado a especular inmediatamente que está interpretando a Redd Richards, alias Mister Fantástico. Nos sorprendería que este fuera el caso, incluso con la posibilidad de que Quantumanía se vincule con el reinicio de la película de los Cuatro Fantásticos de Marvel (más adelante se hablará de ello).

Por último, MyTimeToShineHello (opens in new tab) sugiere que veremos aparecer a un personaje de la serie de televisión Agents of SHIELD de Marvel. Sin embargo, no será interpretado por el mismo actor de la serie de televisión, así que no esperes ninguna continuidad de los personajes. Si el rumor es cierto, claro.

Ant-Man and the Wasp: Quantumanía - Trama

Quantumanía parece ser una entrega más oscura en la serie de películas del UCM de Ant-Man. (Image credit: Marvel Studios)

Aquí está la sinopsis oficial de la trama de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, por cortesía de Marvel Studios (opens in new tab): "Los compañeros superhéroes Scott Lang y Hope Van Dyne regresan para continuar sus aventuras como Ant-Man y la Avispa. Juntos, con los padres de Hope, Hank Pym y Janet Van Dyne, la familia se encuentra explorando el Reino Cuántico, interactuando con nuevas y extrañas criaturas y embarcándose en una aventura que los llevará más allá de los límites de lo que creían posible."

No hay mucho que contar de forma oficial, pues, pero eso es intencionado. Marvel no va a desvelar demasiado, sobre todo porque esta película de superhéroes da el pistoletazo de salida a la Saga del Multiverso del estudio. La Fase 4 de Marvel (opens in new tab) fue en gran medida experimental, pero Ant-Man y la Avispa: Quantumanía parece que realmente pondrá en marcha la Saga del Multiverso.

Hay algunos otros elementos básicos de la historia que conocemos, basándonos en el tráiler y en lo que han dicho el reparto y el equipo. Para empezar, parece que Lang y van Dyne son celebridades después de Endgame. Los vemos paseando por una alfombra roja en el teaser, mientras que Lang tiene su propio podcast y autobiografía. Teniendo en cuenta que participaron en la derrota de Thanos, no es de extrañar, pero no deja de ser divertido verles disfrutando del protagonismo.

Aun así, nuestros héroes realizarán viajes temáticamente densos en Quantumanía. En su intervención en la Comic-Con (según Variety (opens in new tab)), Lilly adelantó lo que podemos esperar del arco del personaje de Hope van Dyne, diciendo: "La segunda película trata de lo poderosa que es. Esta trata de sus vulnerabilidades".

Janet van Dyne regresa inadvertidamente al Reino Cuántico. (Image credit: Marvel Studios)

En declaraciones a Entertainment Weekly (opens in new tab), Lilly añadió: "Estaba muy emocionada por dar la oportunidad a Hope de pasar de una mujer enjaulada a alguien que ha abierto su corazón tres veces distintas. Una a Scott, luego su reparación con su padre, y luego traer a su madre de vuelta del Reino Cuántico. Ella era una especie de Grinch. Su corazón había crecido tres veces más, lo que la hacía tres veces más vulnerable. Me hacía mucha ilusión mostrar una faceta suya en la que cometiera errores, fuera frágil y no tuviera siempre la respuesta correcta".

El director Peyton Reed también explicó lo que hace que Quantumanía sea única respecto a las anteriores películas de Ant-Man: "Queríamos dar un fuerte giro y hacer una película que fuera aún más épica, y seguir avanzando en la historia de estas dinámicas familiares. Cassie tiene ahora 18 años, y quizás Scott no sabe muy bien cómo relacionarse con ella como adulto porque perdió esos cinco años desde los eventos de Vengadores: Endgame. También sabíamos que queríamos poner a nuestros héroes frente a un oponente muy formidable. Enfrentarlos a Kang el Conquistador era algo enorme para nosotros. Así que fuimos a lo grande, y también a lo pequeño".

En su intervención en la D23 Expo 2022 (según Marvel.com (opens in new tab)), Rudd bromeó: "Esto es una locura. Y aunque parezca un oxímoron que algo tan pequeño pueda hacer algo tan grande, esto va a ser diferente a todo lo que has visto de Marvel. Y sin mencionar que Jonathan es increíble. Lleva todo esto a un territorio nuevo".

En la revista The North State (opens in new tab), Ant-Man and the Wasp: Quantumanía el guionista principal Jeff Loveness también dijo que los fans deberían esperar "muchas sorpresas" de la película del UCM. Así que, ¿cuáles podrían ser esas sorpresas?

Vienen posibles spoilers, así que pasa a la siguiente sección si quieres ver la peli sin saber lo que va a pasar.

1ST look at ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA! Poster I illustrated for @MarvelStudios @Comic_Con Honored to work again w/ @MrPeytonReed #PaulRudd @EvangelineLilly & 1st time Cassie @kathrynnewton & KANG #JonathanMajors #antmanandthewaspquantumania #Quantumania #antmanwasp #kang pic.twitter.com/Mf8tL3wg6wJuly 23, 2022 See more

Según el teaser de la Comic-Con y el D23, Kang toma como rehén a la familia de Lang (o, más bien, a Cassie). Kang quiere que Lang lleve a cabo un robo para él, así que Cassie es utilizada como moneda de cambio para asegurarse de que Lang cumpla.

Entonces, ¿qué quiere Kang que robe Lang? Su Silla del Tiempo levitante, que permite a Kang atravesar todo el tiempo y el espacio. Según GeekVibeNation (opens in new tab) y CanWeGetSomeToast (opens in new tab), Kang le encarga a Lang que la robe (o su fuente de energía, los informadores no se ponen de acuerdo sobre cuál es), posiblemente con el objetivo de usarla para escapar al multiverso.

No está claro quién ha robado la silla y/o la fuente de energía, pero sospechamos que Janet van Dyne podría tener algo que ver. Ella era la Avispa original antes de perderse en el Reino Cuántico. ¿Quizá se enteró del plan de Kang para conquistar el multiverso, robó la silla o la fuente de energía y escondió una o ambas cosas para que Kang no pudiera ejecutar su plan maestro?

Podemos descartar en gran medida a Krylar y MODOK como individuos que robaron la silla favorita de Kang. Se cree que ambos trabajan junto a Kang, y que ambos tienen motivos ocultos para hacerlo. MODOK tiene un pasado con el Ant-Man de Lang de la película de 2015, mientras que Krylar querrá algún tipo de venganza contra Janet por abandonarlo en Ant-Man y la Avispa. Es probable que los villanos secundarios de la película tengan miedo de lo que Kang podría hacerles si no cumplen, así que ¿por qué no iban a caer en la trampa y ayudarle a escapar del Reino Cuántico?

Por otra parte, Cassie se unirá a su padre y a Hope van Dyne como superhéroe. La vemos con un traje púrpura en el teaser y, según lo que sabemos de Cassie en los cómics, adopta dos seudónimos: Stature y Stinger. ¿Qué versión tendremos aquí? Podrían ser ambas, dependiendo de cómo se desarrolle la trama.

Por último, y esto es una gran aviso de spoiler, está circulando por Internet una filtración de la trama completa. El filtrador de Marvel, KC Walsh, parece haberlo confirmado (opens in new tab) en un tuit en el que se insinúa de una prueba de pantalla para Quantumanía, así que hay que estar muy atentos a cualquier spoiler importante de la historia.

¿Cómo afectará al UCM Ant-Man y la Avispa: Quantumanía?

(Image credit: Marvel Studios)

¿Cómo afectará Ant-Man y la Avispa: Quantumanía afectará al UCM en el futuro? En su intervención en la D23 Expo 2022 (según IGN (opens in new tab)), el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, insinuó que será "una línea directa hacia la Fase 5 y Vengadores: La Dinastía Kang".

Parece que no veremos a Kang de nuevo en el UCM hasta mucho más adelante. Las otras películas de la Fase 5 de Marvel no parece que vayan a tener un cameo de Kang, o incluso que lo tengan moviendo los hilos en segundo plano. Así que es posible que Ant-Man 3 sea la primera y única vez que veamos a Kang hasta la Fase 6.

En cuanto a las posibles películas que Quantumanía podría dar pie fuera de la Dinastía Kang, parece probable que una sea de los Jóvenes Vengadores.

Ya nos han presentado a un grupo de jóvenes superhéroes en las películas de la Fase 4 y en las series de Disney+ (Wiccan y Speed en WandaVision, Skaar en She-Hulk, Ms Marvel, Kate Bishop en Ojo de Halcón, America Chavez en Doctor Strange 2, Loki niño, y Dominique Williams/Ironheart en Black Panther: Wakanda Forever. Así que, ¿podría ser Cassie quien los reúna? Los Vengadores están ahora mismo en pausa, y solo queda la película de los Thunderbolts, de estilo antihéroe, que tendrán su propia película en la Fase 5, que podría interponerse entre Kang y su conquista de la Tierra principal del UCM, también conocida como Tierra-616.

¿Podría Cassie reunir a los Jóvenes Vengadores? (Image credit: Marvel Studios)

Si Cassie escapa sola del Reino Cuántico, quizá busque a otros jóvenes superhéroes para llenar el vacío de los Vengadores y crear los Jóvenes Vengadores. Nos sorprendería que Marvel no diera luz verde a una película de los Jóvenes Vengadores para la Fase 6, sobre todo porque ha estado sentando las bases para este equipo durante los últimos años. ¿Podrían anunciarse los Jóvenes Vengadores en la escena post-créditos de Quantumanía? Sería un momento muy esperado por el público, sin duda.

También está la teoría de los seis grados de separación que vincula a Quantumanía con la película de los Cuatro Fantásticos de Marvel. En los cómics, Kang trabaja ocasionalmente junto al Doctor Doom, el adversario más famoso de los Cuatro Fantásticos. Además, los Cuatro Fantásticos se han adentrado en la física cuántica en el material original de Marvel, lo que actúa como otro posible vínculo entre Ant-Man 3 y la película en solitario del icónico cuarteto en el UCM. Con suerte, tendremos algún tipo de vínculo entre las dos películas cuando Ant-Man y la Avispa: Quantumanía llegue a los cines el año que viene, o cuando Los Cuatro Fantásticos se unan finalmente al gigante cinematográfico de Marvel en febrero del 2025.

Para ver más contenido sobre el UCM, consulta nuestra lista de películas de Marvel por orden (opens in new tab). También puedes leer nuestra clasificación de las mejores pelis de superhéroes (opens in new tab) hasta la fecha, o ver cómo hemos clasificado la galería de supervillanos del UCM (opens in new tab).