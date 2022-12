No, Daredevil no aparecerá en Deadpool 3

La estrella de Daredevil Charlie Cox ha aclarado los comentarios que hizo sobre la posible aparición de su personaje de Marvel en Deadpool 3.

En una charla exclusiva con TechRadar, Cox confirmó que no hará un cameo en Deadpool 3, y mucho menos aparecerá en un papel más importante. En su lugar, la próxima vez que veamos al Hombre sin Miedo en el Universo Cinematográfico Marvel (aparte de un posible cameo en la serie Echo de la Fase 5 (opens in new tab)) será en su propia serie independiente del UCM en Disney+, también conocida como Daredevil: Born Again.

Curiosamente, Cox estaba aclarando una respuesta que dio en la Roster Con 2022 de Alemania. Durante un panel en el evento con sede en Dortmund, Cox sugirió que Born Again tendría un tono similar (desde el punto de vista del humor y la acción) a Deadpool. Para deleite del público, Cox también dijo que "hay un lugar para que Daredevil aparezca en Deadpool", antes de añadir: "Genial, ahora será noticia".

Cuando llevas tanto tiempo en el mundo de los superhéroes como Cox, sabes cuándo has dicho algo que los fans y los medios de comunicación van a aprovechar. Como era de esperar, la fábrica de rumores del UCM se disparó a raíz de los comentarios de Cox, y muchos especularon con que podría hacer una aparición inesperada en Deadpool 3.

Sin embargo, Cox dijo a TechRadar que no había nada que interpretar en sus comentarios, con el actor británico dispuesto a negar que vaya a aparecer en la película de Marvel protagonizada por Ryan Reynolds.

"Madre mía, ¿por qué habré dicho nada?", dijo Cox cuando TechRadar mencionó la posible aparición de Daredevil en Deadpool 3. Tras recordarle su respuesta en la Roster Con, añadió: "Oh sí, lo dije en Alemania, ¿no? Puedo decirte ahora con toda seguridad que no estoy en Deadpool 3".

Dado que Deadpool y Daredevil han formado equipo en varios cómics de Marvel a lo largo de las décadas, la respuesta de Cox seguramente decepcionará a la base de fans del UCM. Después de todo, el Matt Murdock de Cox y el Wade Wilson de Reynolds son dos de los personajes de acción real más populares de Marvel. Verlos unir fuerzas en la gran pantalla con el Lobezno de Hugh Jackman, que está confirmado que regresará (opens in new tab) como el superhéroe favorito de los fans por última vez en Deadpool 3, habría roto Internet.

Por supuesto, Cox podría estar intentando despistarnos restando importancia a un posible cameo en la tercera aventura cinematográfica de Deadpool. Sin embargo, está claro que Cox no quiere engañar a los fans de Daredevil o del UCM insinuando algo que puede suceder o no, añadiendo: "Si acaba siendo cierto, habré spoileado algo sin querer. Si no lo es, los fans que estén entusiasmados con algo que yo diga acabarán decepcionados."

Así que, por ahora, ponlo en la categoría de "sumamente improbable". Incluso si Cox está diciendo la verdad, que creemos que sí, todavía hay mucho contenido de Marvel que esperar en los próximos años.

Ant-Man y la Avispa: Quantumania (opens in new tab) arranca oficialmente la Fase 5 del UCM en febrero del 2023, con Daredevil: Born Again formará parte de las próximas series y películas de superhéroes de Marvel. Deadpool 3 también podría formar parte de la Fase 5, aunque es más probable que sea el primer proyecto que se estrene como parte de la Fase 6.

Además de Ant-Man 3 y la primera producción de Daredevil para el UCM, los fans de Marvel pueden esperar series como Invasión Secreta y la segunda temporada de Loki. En cuanto a las películas (lee nuestra guía sobre cómo ver las películas de Marvel en orden (opens in new tab)), el primer tráiler de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 (opens in new tab) muestra a Adam Warlock y al bebé Rocket, entre otros fascinantes momentos. Esta película llegará en mayo del 2023, mientras que The Marvels (julio del 2023) será la última película de la Fase 5 que se estrenará el año que viene.

