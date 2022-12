Tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 3: el retorno más esperado

El primer tráiler de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 se ha publicado por fin, y augura un final adecuado con las emociones de esta saga del UCM.

El primer tráiler de la Fase 5 de Marvel (opens in new tab), que se ha estrenado en Internet tras su última proyección en la edición 2022 de la Comic-Con de Brasil, también conocida como CCXP, contiene mucho en sus 90 segundos de duración.

No solo podemos ver al Adam Warlock de Will Poulter, sino que también vemos a Groot con seis brazos y una pistola luchando junto a Star-Lord. Ah, y un bebé Rocket de aspecto irresistible, lo que confirma que veremos cómo se experimenta con él y se convierte en la criatura borde y cibernéticamente mejorada que conocemos y amamos.

Puedes ver el tráiler de Guardianes de la Galaxia 3 de Marvel a continuación:

La tercera película de Guardianes de la Galaxia retomará los acontecimientos después del Especial Felices Fiestas del equipo, que se estrenó recientemente en Disney+ como parte de la Fase 4 del UCM (opens in new tab).

En la próxima película de superhéroes, el Star-Lord de Chris Pratt seguirá buscando a la versión del 2014 de la Gamora de Zoe Saldana (no la Gamora original que murió en Vengadores: Infinity War), que salió de escena tras la derrota de Thanos en Vengadores: Endgame.

Junto a esto, el grupo, que en esta ocasión lleva sus trajes espaciales fieles al cómic, también tiene que enfrentarse al Adam Warlock de Poulter, que ha sido enviado a por los Guardianes tras su doble traición a la raza Soberana en Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Ah, y también está el pequeño asunto del Alto Evolucionador de Chukwudi Iwjui, el gran villano de la película y el individuo responsable de convertir a Rocket en el mapache antropomórfico tramautizado y disfuncional que es hoy.

Marvel Studios’ Guardians of the Galaxy Volume 3 arrives in theaters May 5, 2023. #GotGVol3 pic.twitter.com/FFp9K8qhsCDecember 1, 2022 See more

Por lo demás, tenemos más del humor característico de los Guardianes (principalmente por cortesía del Drax de Dave Bautista), una serie de escenas de gran peso emocional en las que participa Rocket (y su compañera Lylla), toneladas de acción (¿habéis visto a Warlock dándole estopa a Nebula?), grandes secuencias de ciencia ficción y, por supuesto, una lista de canciones perfectamente seleccionadas por el director James Gunn.

Guardianes de la Galaxia Volumen 3 contará con el regreso de las principales estrellas de la franquicia para su posible última salida, incluidos Bradley Cooper y Vin Diesel, que ponen voz a Rocket y Groot respectivamente. Gunn también se encarga de escribir y dirigir por última vez para Marvel, ya que recientemente ha sido nombrado codirector de DC Studios.

Guardianes de la Galaxia 3 llegará a los cines de todo el mundo el 5 de mayo del 2023.

