Spider-Man 4 está en camino, y podría afectar al estreno de Thunderbolts

Algunos informadores fiables de las películas de Marvel, como Tom Smith (opens in new tab) y Alex P. de The Cosmic Circus (opens in new tab), afirman que la cuarta película del Universo Cinematográfico Marvel de Spidey llegará a los cines antes de lo que pensamos.

Según las fuentes del dúo, Sony Pictures (el estudio que posee los derechos de las películas y el contenido televisivo de Spider-Man) está acelerando la producción de Spider-Man 4 para que empiece en el 2023. Las fuentes sugieren que la próxima gran aventura de Spidey se estrenará en el segundo trimestre del 2024, es decir, entre abril y junio, lo que podría convertirla en la última película de la Fase 5 de Marvel (opens in new tab).

Esto da cierta credibilidad a una filtración anterior de MyTimeToShineHello (opens in new tab) que sugería que Spider-Man 4 podría llegar el 12 de julio del 2024, lo que está justo fuera de esa ventana.

La pareja y otros informadores también han revelado otros datos interesantes. Smith sugiere que Marvel y Sony, que han colaborado en las tres películas en solitario del hombre araña en el UCM, quieren que Jon Watts y Zendaya regresen.

Watts dirigió el trío de películas de Marvel de Spider-Man, mientras que Zendaya interpretó a MJ en esas tres películas. Sin embargo, es poco probable que Watts regrese, ya que el director ha alegado el agotamiento de los superhéroes tras su trabajo en Spider-Man: No Way Home del 2021, así como su participación en Skeleton Crew, la próxima serie de televisión de Star Wars dirigida por Jude Law. También se dice que el personaje favorito de los fans de Spider-Man, Miles Morales, debutará en el cine de acción real, como se anunció en No Way Home.

¿Cuándo dices que llegará Spider-man 4 a los cines?

Además, Alex P. afirma que la película de superhéroes ha entrado en un nivel de preproducción "más avanzado". Esto coincide con la afirmación de Smith de que Sony ha estado trabajando en un guion desde No Way Home. Sin embargo, sin un director en el lugar, es poco probable que Spider-Man 4 se comience a rodar a principios del 2023.

En cuanto a si Tom Holland (que ha interpretado a Peter Parker/Spider-Man desde la película de 2016 Capitán América: Civil War) regresará, es muy probable. Lizzie Hill, de The Cosmic Circus (opens in new tab), y Jeff Sneider, de The Ankler (a través del programa de YouTube The Hot Mic (opens in new tab)), informaron anteriormente de que Holland ha firmado en secreto un nuevo contrato con Sony y Marvel, y Sneider llegó a decir que Holland ha firmado para seis proyectos más.

Sony y Marvel aún no han confirmado (ni comentado) estos rumores. Aunque estos informadores son fiables (todos han adelantado noticias de Marvel antes de los anuncios oficiales), por ahora también deberías creerte lo justo sobre esas filtraciones, por si acaso algo (o todo) acaba siendo falso.

Nos hemos puesto en contacto con Sony y Marvel para una declaración oficial, y actualizaremos este artículo si recibimos respuesta.

¿Cambiarán los Thunderbolts de fecha?

¿Corre peligro el estreno de los Thunderbolts de Marvel?

Si la fecha de estreno de Spider-Man 4 en julio del 2024 acaba siendo correcta, supondría un gran dolor de cabeza para otra de las próximas películas de Marvel: Thunderbolts.

Actualmente, la película del equipo de antihéroes está programada para llegar a los cines el 26 de julio del 2024. Sin embargo, si la cuarta película en solitario de Spider-Man en el UCM llega a la gran pantalla dos semanas antes, podría suponer un desastre para la recaudación de los Thunderbolts. De las dos películas, Spider-Man 4 está destinada a atraer más espectadores que el grupo de superhéroes renegados de Marvel debido a la espectacular popularidad del trepamuros.

En el caso de que los lanzamientos de Spider-Man 4 y de los Thunderbolts coincidan, lo lógico sería que Marvel simplemente reestructurara su línea de la Fase 5 para acomodar la primera. Ya ha tenido que hacerlo dos veces este año debido a los problemas de producción de Blade, así como de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía (opens in new tab) y The Marvels intercambiando lugares, ya que la primera está más avanzada en su desarrollo.

También hay muchos huecos en el calendario de estrenos de Disney (opens in new tab) entre el 2023 y el 2026, con cinco espacios abiertos para añadir películas de Marvel sin título. Si fuera necesario, Marvel podría retrasar toda su programación para dar espacio a Spider-Man 4 y Thunderbolts. Eso podría funcionar mejor para su próxima lista de películas. Blade, por ejemplo, se movería a una fecha más cercana a Halloween, y posteriormente Vengadores: La Dinastía Kang y Vengadores: Secret Wars, que tendrán más tiempo de desarrollo debido a que se estrenarán a mediados del 2025 y el 2026.

Para Sony, nada de eso importará en última instancia. No Way Home recaudó casi 2.000 millones de dólares en todo el mundo, así que al estudio le interesa que el Spider-Man de Holland vuelva a la gran pantalla lo antes posible. Las otras películas de Sony centradas en el hombre araña han sido mediocres en el mejor de los casos, por lo que volver a poner al icónico superhéroe en el punto de mira sería otra fuente de ingresos para ellos.

Spider-Man 4 no es el único proyecto del hombre araña que Sony tiene en marcha. La película de animación Spider-Man: Across the Spider-Verse (la esperada continuación de Un Nuevo Universo del 2018) llega a los cines el 2 de junio del 2023. Recientemente, Sony y Amazon también revelaron que estaban colaborando en varias series de derivadas de Spider-Man para Prime Video, incluida una producción dirigida por Silk. Si a esto le añadimos otras películas de acción real como Venom 3, Kraven el Cazador y Madame Web, los fans de Spider-Man estarán bien entretenidos en el futuro inmediato.

