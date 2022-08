Secret Invasion y Marvel harán historia en Disney+ en el 2023

Secret Invasion (o Invasión Secreta, como sería lógico que se llamara en España) hará historia en Disney+ para el Universo Cinematográfico Marvel (opens in new tab) (UCM) cuando se lance en el 2023.

La serie limitada es la primera de Marvel que se anuncia como un "evento crossover", un término que sugiere que Invasión Secreta será la primera serie de Marvel en Disney+ que se relaciona con las próximas películas de Marvel. La intrigante descripción se puede encontrar en la página de Disney+ Originals (opens in new tab) de la serie (gracias a Reddit (opens in new tab) por la captura), aunque no hay ninguna indicación sobre qué otras producciones estarán vinculadas.

Hasta ahora, las producciones de Disney+ de Marvel Studios han seguido historias autoconcluyentes que ocasionalmente establecen eventos en algunas películas del UCM. Un ejemplo clásico es Bruja Escarlata y Visión, la primera serie de televisión de Marvel que dio el pistoletazo de salida a la Fase 4 (opens in new tab), que contaba simultáneamente una historia completa y dejaba el terreno preparado para la participación de Wanda en Doctor Strange 2.

Sin embargo, Secret Invasion es la primera serie de televisión del UCM descrita oficialmente como un "evento crossover". Otras entradas televisivas de Marvel, como Ojo de Halcón y Ms Marvel, no han sido etiquetadas como tales, a pesar de que han puesto en marcha próximos proyectos de Marvel, como Eco y The Marvels. Parece, pues, que Invasión Secreta podría ser una serie de televisión de Marvel mucho más importante de lo que creemos.

Este no es el primer evento de tipo crossover en Disney+. La línea de televisión de Star Wars se ha posicionado de forma similar como un evento crossover, con The Mandalorian, El Libro de Boba Fett y Ahsoka unidos por una narrativa global. Tal vez Marvel esté tomando notas del libro de Lucasfilm...

Secret Invasion verá a Samuel L Jackson retomar su papel como Nick Fury, el antiguo director de SHIELD, mientras dirige una investigación sobre una secta de Skrulls que cambian de forma y que se han infiltrado (y viven) entre la población humana de la Tierra. La serie también estará protagonizada por Ben Mendolsohn como Talos y Cobie Smulders como la ex agente de SHIELD Maria Hill. Por su parte, la ex de Juego de Tronos Emilia Clarke, la oscarizada Olivia Colman y el actor de Una noche en Miami, Kingsley Ben-Adir, también forman parte del reparto.

Aunque el estreno estaba previsto para este año, Secret Invasion llegará en la primavera del 2023 como parte de la Fase 5 de Marvel. La serie se está rodando actualmente en Londres, y Jackson ya confirmó que iba a volver al Reino Unido para rodar nuevas escenas para la serie y para The Marvels Jackson también ha adelantado el futuro de Fury en el UCM, por lo que podemos esperar que aparezca en otros proyectos de la Fase 5.

¿Cómo podría afectar Invasión Secreta al UCM?

Secret Invasion may have ties to multiple MCU projects. (Image credit: Marvel Studios)

Dada la descripción de "evento crossover", es posible que Invasión Secreta sea un proyecto al estilo de Los Vengadores, con muchos superhéroes y personajes del UCM que aparecerán en varios momentos a lo largo del episodio. El personaje de Don Cheadle, Máquina de Guerra, y el de Martin Freeman, Everett K Ross, ya han sido programados para hacer un cameo, por lo que no se descarta la posibilidad de que aparezcan otros personajes destacados.

La serie también podría ser la primera serie abierta de Marvel Disney+. Si va a instigar eventos en los proyectos de la Fase 5 del UCM, como The Marvels y/o Captain America: Nuevo Orden Mundial, Invasión Secreta no necesitará necesariamente un final definido, especialmente si su narrativa se traslada a futuras producciones de Marvel.

Secret Invasion continuará donde la predecesora de The Marvels (Capitana Marvel) lo dejó, particularmente con Danvers liderando a Talos y a los otros refugiados Skrull en el cosmos para encontrar un nuevo hogar permanente. Dado que Talos ocupará un lugar destacado en Secret Invasion, los vínculos de la serie con The Marvels parecen bastante seguros en este momento.

Incluso se ha rumoreado que Invasión Secreta podría estrenarse en dos partes (al igual que Netflix lanzó la cuarta temporada de Stranger Things) antes del estreno de The Marvels en julio del 2023. Eso consolidaría aún más su lugar como el primer evento de crossover televisivo del UCM, siempre y cuando los rumores sean ciertos.

Mientras tanto, la parte del título del Capitán América 4 que se refiere al "Nuevo Orden Mundial" puede aludir a los Skrulls que ocupan puestos clave en el gobierno, el ejército e incluso los superhéroes en todo el mundo. Este es un hilo argumental importante que se desarrolla en el cómic Invasión Secreta, por lo que podría explorarse con más detalle si el Sam Wilson/Capitán América de Anthony Mackie hace un cameo sorpresa en Invasión Secreta.

Tal vez los Thunderbolts también se relacionen con Invasión Secreta. La Condesa Fontaine de Julia Louis-Dreyfus ha asumido un papel de antihéroe al estilo de Furia en las últimas películas de Marvel. Si ella es la persona que reúne a los Thunderbolts, podrían tener la tarea de eliminar a los Skrulls de sus altos cargos en la Tierra. Una misión encubierta y extraoficial como esta sería perfecta para este supergrupo de antihéroes/villanos, especialmente si uno o dos héroes del UCM son desenmascarados sorprendentemente como Skrulls. ¿Cómo de subversivo y genial sería ver a un superhéroe de Marvel ser realmente un Skrull (como lo son algunos en los cómics) y ser el villano?

Tenemos que esperar un tiempo antes de ver el impacto de Invasión Secreta en el UCM. Mientras tanto, echa un vistazo a nuestra guía de lo que queda de la fase 4 (opens in new tab).