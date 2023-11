Cómo elegir la freidora de aire perfecta para ti

En lugar de freír y empapar tus alimentos favoritos con aceite en una sartén, las freidoras de aire son opciones más saludables que utilizan ventiladores para hacer circular aire caliente, haciendo que las comidas queden crujientes y doradas con el mínimo esfuerzo y aceite. Estos pequeños aparatos de cocina consumen menos electricidad, además de ser fáciles de usar y cocinar los alimentos más rápido que los hornos convencionales.

Las freidoras de aire vienen en varias capacidades y tipos, siendo las de cesta y las de horno las más comunes. Algunas de las mejores freidoras de aire también hacen algo más que freír al aire, ya que encontrarás opciones que hornean, asan, deshidratan y tuestan. Encontrar su freidora de aire ideal, por lo tanto, es un poco complicado. Además, hay que tener en cuenta cuándo comprar una freidora de aire, puesto que salen a la venta en diferentes épocas del año.

Por suerte, estamos aquí para guiarte en la compra de una freidora de aire.

(Image credit: TechRadar)

¿No quieres arriesgarte a buscar una freidora de aire por tu cuenta? Nuestra favorita es la freidora de aire 6 en 1 Instant Vortex Plus con ClearCook & OdourErase. Con ella, tendrás una cesta de buen tamaño de 5,7 litros y un panel de control táctil fácil de usar. Una ventana de visualización ClearCook es una gran ventaja, ya que le permite ver su comida mientras se cocina sin necesidad de abrir la cesta. Mientras tanto, la función OdourErase ayuda a disminuir los olores típicos de la cocción que a menudo vienen con la freidora de aire. Tampoco se limita a freír, puesto que puede utilizarla para hornear, asar, gratinar, recalentar y deshidratar. Pero si nos ceñimos a la fritura de aire tradicional, esta opción nos dio siempre resultados dorados y crujientes, tanto con las alitas de pollo como con las patatas fritas.

Para aquellos que buscan ahorrar en una freidora de aire, la Cosori Pro LE Air Fryer L501 es un modelo sólido. Es silencioso de usar, cuenta con un diseño compacto, y tiene una capacidad ligeramente menor que nuestra primera opción, pero la cesta de 5 cuartos / 4,7 litros debería ser suficiente para los hogares más pequeños. Aunque la fritura por aire es el único modo de cocción disponible, ofrece resultados suculentos. Si estás buscando más funcionalidad y características, mejor busca en otra parte, aunque la oferta de Cosori es un gran modelo básico.

Si quieres una de gran capacidad y con un exceso de modos de cocción, la Ninja Double Oven es la freidora de aire más capaz y bestia que puedes comprar. En lugar de una cesta, esta opción tiene dos amplios hornos que permiten cocinar alimentos a diferentes temperaturas. Incluso puede sincronizar los hornos para tener todo listo simultáneamente. Además de freír con aire, estos dos hornos pueden hacer de todo, desde asar y tostar hasta asar entero y hornear por convección, entre una plétora de otros modos. Por supuesto, hace un excelente trabajo friendo al aire con resultados crujientes y perfectamente dorados.

Si esas freidoras de aire no te han convencido, vamos a repasar qué buscar en una freidora de aire.

En qué hay que fijarse

Al igual que la mayoría de los pequeños electrodomésticos de cocina, las freidoras de aire tienen un rango de precios enorme, por lo que determinar su presupuesto es esencial antes de ir a buscar su freidora de aire ideal. Por lo general, las freidoras de aire básicas con cestas de 2 a 4 litros cuestan entre 60 y 100€. Si encuentras una freidora de aire por debajo de ese precio, y no es durante época de rebajas, desconfía, ya que lo normal sería que tenga poca potencia y una funcionalidad limitada.

Si deseas una opción con mayor capacidad, el precio aumentará ligeramente. Las freidoras de 5 litros y las de mayor capacidad cuestan entre 90 y 180€. Además de la mayor capacidad, querrás buscar características como modos de cocción adicionales, preajustes de cocción, controles digitales y una ventana de visualización, especialmente al comprar un dispositivo en el extremo superior de ese rango de precios.

Por lo general, las freidoras de aire para horno cuestan un poco más que sus homólogas de cesta. Pero con estas freidoras de aire, está casi garantizado que tendrás modos de cocción adicionales, una ventana de visualización y una gran capacidad. Esa versatilidad puede merecer la pena para algunos.

También es importante tener en cuenta que algunas marcas son conocidas por fabricar freidoras de aire de calidad, como Ninja, Cuisinart, Instant Pot, Cosori, Philips y Bella Pro.

(Image credit: Ninja)

¿Qué funciones necesitas?

Hay freidoras de todos los tamaños y formas. Por eso, primero debes determinar el tipo ideal para tus necesidades. Los dos tipos más comunes son las de cesta y las de horno.

Las freidoras de aire más populares son las de cesta. Por su nombre, las opciones de cesta ofrecen una cubeta profunda fácilmente extraíble para colocar los alimentos, mientras que un ventilador situado en la parte superior de la freidora de aire sopla aire caliente para una cocción más uniforme. Sin embargo, a menudo tendrás que sacudir los alimentos durante la cocción para evitar que se cocinen de forma desigual. Dependiendo del modelo que elijas, la capacidad real de la cesta varía, aunque, en su mayor parte, son más compactas que una freidora de aire de horno, por lo que son ideales para aquellos con poco espacio en la encimera con necesidades de cocción más pequeñas. Requieren un tiempo de precalentamiento muy corto, si es que hay alguno, lo que es una gran ventaja.

Es aconsejable buscar cestas que ofrezcan algún tipo de bandeja crujiente en la parte inferior, para que lo que esté haciendo no se quede en su propio jugo, lo que también ayuda a hacer las cosas un poco más saludables. Muchas de las nuevas freidoras de aire de cesta de gama alta también vienen con una ventana de cocción. De esta forma, puedes ver cómo va la comida sin tener que quitar la cesta y dejar que se escape el aire caliente. Las opciones de doble cesta son cada vez más frecuentes, como la Ninja Foodi Max Dual Zone Air Fryer AF400, que permite cocinar a diferentes temperaturas y ajustes. Incluso hay cestas con varias rejillas para colocar los alimentos en capas.

(Image credit: Ninja )

Las freidoras de aire de horno se parecen al típico horno tostador con una práctica ventana de visualización y rejilla(s) de cocción. Estos aparatos son de tamaño similar, si no un poco más grandes que el electrodoméstico común. Las freidoras de aire para horno suelen ser más caras y tienen mayor capacidad que sus homólogas de cesta, además de multifuncionalidad, por lo que, además de freír al aire, podrás tostar, hornear, asar, asar a la parrilla, etc. El aire también puede circular mejor, lo que resulta en alimentos más crujientes, lo cual es bueno porque tirar la comida es más difícil que cuando se utiliza una freidora de aire de cesta.

Estas no son las únicas freidoras de aire que puedes encontrar. Hay freidoras con las que se pueden girar los alimentos para que la cocción sea más uniforme. Las freidoras de aire con olla a presión o las freidoras de aire con asador añaden una funcionalidad adicional para evitar la necesidad de utilizar varios aparatos. También encontrará freidoras de aire halógenas que utilizan luz infrarroja para calentar los alimentos.

Además del tipo de freidora, el siguiente factor a tener en cuenta es la capacidad. Para los hogares más pequeños, con una o dos personas, basta con una freidora de 2 a 4 cuartos de galón. Eso debería ser suficiente para hacer unos trozos pequeños de carne y un acompañamiento como verduras o patatas. Por supuesto, las freidoras de menor capacidad son más compactas y resultan ideales si se dispone de poco espacio en la encimera. Para los que tienen un hogar más grande o los que quieren utilizar el aparato para preparar aperitivos y otros platos, es mejor una freidora de aire con una capacidad de 6 cuartos o más. Incluso podrás cocinar un pollo entero con esa capacidad.

El tipo de control es otro factor a tener en cuenta. ¿Quieres una digital o analógica? El uso de una pantalla LCD con botones permite ser más preciso con los tiempos de cocción y la temperatura, y estas suelen ser las freidoras de aire que vienen con preajustes como alitas de pollo y patatas fritas. Pero lo digital no es necesariamente mejor y suele ser más caro. Los mandos giratorios también son fáciles de usar, así que es cuestión de preferencias personales.

Ya lo hemos mencionado antes, pero muchas freidoras de aire tienen más funcionalidades que simplemente freír al aire. Eso significa que tienes que decidir si quieres usarla para otros tipos de cocción. Algunas opciones pueden hornear, asar a la parrilla, asar y tostar, entre otros, y luego están los botones de preajuste con patatas fritas, alitas de pollo, alimentos congelados y recalentar siendo los más comunes. Sin embargo, dependiendo de la freidora de aire, algunas funciones pueden ser efectistas o necesitar pruebas y ajustes para obtener mejores resultados. Por lo tanto, asegúrate de investigar un poco antes de decidirte por una freidora de aire.

Por último, limpiar una freidora de aire puede ser un suplicio. Por suerte, cada vez hay más opciones, especialmente las freidoras de aire con cesta, que vienen con componentes aptos para el lavavajillas. Incluso si no tienes lavavajillas, la mayoría de las opciones de cesta son similares a la limpieza de una olla antiadherente grande. Las freidoras de aire de horno requieren un poco más de esfuerzo para limpiarlas.

(Image credit: TechRadar)

¿Deberías esperar a las ofertas?

Las freidoras de aire salen a la venta durante todo el año, pero sin duda, el mejor momento para comprar una es el Black Friday, similar a muchos otros electrodomésticos de cocina más pequeños. Encontrarás un descuento del 30-50% sobre el precio habitual de una freidora de aire. Pero como ocurre con muchos artículos del Black Friday, las mejores ofertas se van rápidamente, por lo que tendrás que actuar con rapidez para conseguirla al mejor precio posible. Las rebajas suelen continuar durante el resto de las fiestas de noviembre y diciembre. Así que, aunque te pierdas el Black Friday, habrá más oportunidades de ahorrar.

Verás ofertas en freidoras de aire ocasionalmente en otras ocasiones, por lo general alrededor de los días festivos de fin de semana largo como el Memorial Day o el Labor Day. Los descuentos durante este tiempo dependen del tipo de freidora de aire que compres, pero será alrededor del 10-20% del PVPR. El Amazon Prime Day también se hace más y más grande cada año, con muchos otros minoristas que tienen sus propias ventas alrededor de julio (y ahora octubre) para competir. Estas ventas están empezando a rivalizar con el Black Friday y son un gran momento para comprar fuera de la temporada de vacaciones.

Por supuesto, no es necesario esperar a las grandes rebajas para hacerte con una freidora de aire si necesitas una ahora o estás buscando un modelo específico. No hay garantías de que vaya a tener descuento. Además, los modelos más nuevos no salen a menudo y no suelen tener diferencias significativas con los antiguos, por lo que las ofertas son escasas.