¿Valen la pena las freidoras de aire?

¿Quieres probar una de las últimas freidoras de aire? Encontrarás una serie de ofertas de freidoras compactas y elegantes de marcas como Ninja, Tefal y Corsori en nuestro ranking de mejores freidoras de aire (opens in new tab). Además, llega el Black Friday 2022 (opens in new tab), donde encontrarás irresistibles ofertas en estos aparatos. Además de hacer versiones más saludables de tus comidas favoritas, una freidora de aire es el complemento perfecto para ahorrar tiempo y energía en la cocina, reduciendo los tiempos de cocción en el horno a la mitad.

Además, los tiempos de cocina más cortos te permitirán ahorrar dinero en la factura de la luz. Teniendo en cuenta el aumento de los precios de la electricidad, el ahorro de energía en el hogar nunca ha sido un tema más urgente, por lo que a continuación echamos un vistazo a cómo calcular los costes de tu freidora de aire en función de los precios actuales de la energía.

Para aquellos que todavía están indecisos, preguntándose si las freidoras de aire vale la pena, estamos aquí para ayudarte a tomar una decisión informada sobre qué modelo de freidora de aire es la elección perfecta para ti. También vamos a explicar en profundidad las razones por las que una freidora de aire merece o no la pena. Sigue leyendo para saber más.

¿Cómo funciona una freidora de aire?

Es posible que ya hayas oído a tus amigos y familiares alabar las freidoras de aire para cocinar una gran variedad de alimentos, y con razón. Versátil y eficaz, la freidora de aire se está convirtiendo rápidamente en un elemento básico de la cocina, que no tiene nada que envidiar a los hornos de gas o eléctricos convencionales. Las mejores freidoras de aire ofrecen las ventajas de cocinar con hornos tradicionales de gas o eléctricos, sin el gasto ni los largos tiempos de cocción.

Tanto si preparas cenas entre semana como una merienda los domingos por la tarde, una freidora de aire puede hacer frente a una serie de ingredientes para cocinar de forma cómoda y creativa. La freidora de aire es conocida por ofrecer unas deliciosas y crujientes patatas fritas en menos de 20 minutos, pero puedes utilizarla para preparar una gran cantidad de otros alimentos, desde sabrosas alitas de pollo y hamburguesas, hasta verduras y mucho más.

Aunque tanto la freidora de aire como el horno convencional sirven para cocinar los alimentos, lo hacen de forma diferente. Los hornos convencionales funcionan creando un calor desde el elemento (ya sea eléctrico o de gas) que se dispersa lentamente a lo largo del tiempo, mientras que las freidoras de aire hacen circular una tecnología de aire rápida alrededor de los alimentos, calentando mucho más rápidamente que un horno tradicional.

¿Es más barato utilizar una freidora de aire que un horno?

Al igual que los microondas, las ollas de cocción lenta y las ollas a presión eléctricas, las freidoras de aire pueden consumir menos energía en general que un horno convencional. "Puede resultar más barato cocinar en una freidora de aire que en un horno, ya que una freidora de aire tarda menos en calentarse, tiene menos capacidad y las opciones de cocción son más cortas", explica Natalie Mathie, experta en energía de Uswitch.com (opens in new tab). "Un horno puede consumir mucha energía, sobre todo si sólo se utiliza una de las rejillas. Mientras que un trozo de pollo puede tardar una media de unos 30 minutos en cocinarse en el horno, podría tardar sólo 15 minutos en una freidora de aire".

Para saber si las freidoras de aire consumen mucha electricidad, Jennifer Warren, de Energy Guide, recomienda la siguiente fórmula para calcular la energía que consume un aparato:

Potencia en kilovatios multiplicada por las horas de uso al día y dividida por 1000 = kWh al día. Así, para una freidora de aire de 1500W, se utilizaría lo siguiente 1500W x 1 hora ÷ 1000 = 1,5kWh.

A continuación, puedes utilizar la siguiente fórmula para calcular el coste energético de un aparato

kWh por día x coste unitario = coste de la electricidad por día. Por ejemplo: si tienes una freidora de aire de 1500W y la utilizas durante una hora, consumirá 1,5kWh de electricidad.

"Tendrás que consultar tu factura de la luz para saber la cantidad que pagas por kWh, pero según este cálculo, utilizar la freidora durante 30 minutos costaría aproximadamente 25,5 céntimos".

¿Cuál es la forma más barata de cocinar?

Los electrodomésticos más populares para los que tienen un presupuesto limitado son el microondas, la olla a presión eléctrica, la olla de cocción lenta y la freidora de aire. "Muchas freidoras de aire tienen un coste relativamente bajo y, si se tiene en cuenta la cantidad de electricidad que se puede ahorrar a lo largo de los años, merece la pena tenerlas en cuenta", dice William Hobbs de MyJobQuote.co.uk (opens in new tab). "Además de ahorrar en la factura de la luz, cocinar con una freidora de aire también puede ser más saludable que los métodos de cocina tradicionales, ya que se necesita mucho menos aceite."

¿Es un buen momento para comprar una freidora de aire?

Adelantamos que el mejor momento para comprar una freidora de aire es cuanto más nos acerquemos al Black Friday del 25 de noviembre. El motivo es que según el informe de resultados de compras navideñas del 2021 de Adobe (opens in new tab), los electrodomésticos eran de media un 4,4% más caros a principios de noviembre, antes de bajar a lo largo del mes un 10,7%.

Por supuesto, si ves la freidora de aire que quieres y está en oferta ahora mismo, tendrías que considerar realmente su compra. Aunque los precios sean los más baratos durante el Black Friday, es posible que no haya existencias y/o que la freidora de aire que quieres no esté en oferta ese día.

Conclusión: ¿valen la pena?

Aunque una freidora de aire puede ser una forma más saludable y eficiente de cocinar en comparación con un horno convencional, tendrás que asegurarte de tener una freidora de aire con una capacidad de cocción lo suficientemente grande como para que sea suficiente para los que sois en casa.

"Las freidoras de aire consumen menos energía y cocinan más rápido que un horno eléctrico medio/estándar de 2100W", explica Jennifer Warren de Energy Guide. "Esto se debe principalmente a que los hornos tardan mucho más en alcanzar su temperatura máxima debido a su mayor capacidad".

Aunque las freidoras de aire pueden ser una ventaja si tienes poco tiempo y no te apetece esperar a que el horno haga su magia, es esencial elegir un modelo lo suficientemente grande para tus necesidades. "Si no tienes una freidora con capacidad para cocinar el volumen de comida que necesitas, puedes acabar usando la freidora durante más tiempo que el horno, sin ahorrar nada", dice.

Una buena opción es cubrir todas las bases y elegir un modelo de freidora de aire que pueda manejar varios métodos de cocción, incluyendo ajustes para asar, hornear, recalentar y rehidratar alimentos también. Por ejemplo, la Ninja AG301UK Foodi Health Grill & Air Fryer Black viene con una parrilla que nos parece ideal para cocinar hamburguesas y filetes, mientras que el Smart Oven de Sage tiene hasta 10 funciones de cocción, incluyendo un ajuste para pizza y asado. También puedes encontrar freidoras de aire con capacidades inteligentes como la Cosori Smart Air Fryer 5.5L, para que puedas controlar, programar y supervisar las comidas desde tu smartphone.