Nueve preguntas que todo el mundo nos hace sobre las freidoras de aire

Nos encantan las freidoras de aire (opens in new tab). Desde los modelos relativamente compactos que satisfacen rápidamente nuestro deseo de comer patatas fritas, hasta las freidoras multifunción que pueden asar un pollo, hornear bizcochos y mucho más. No sólo nos encanta su capacidad para cocinar alimentos fritos crujientes de una forma más saludable, sino que esta forma de cocinar también es energéticamente eficiente. Así que si te preguntas a qué viene tanto revuelo con estos cacharros, o si estás sopesando si una freidora de aire merece un espacio en tu encimera, aquí tienes las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las freidoras de aire.

1. ¿Necesito una freidora de aire?

No es imprescindible, pero hay muchas buenas razones por las que querrías tener una. Las freidoras de aire ofrecen una alternativa mucho más saludable que la fritura, y cocinan mucho más rápido que los hornos de convección o de ventilador. Se calientan más rápido y muchos modelos son lo suficientemente pequeños como para colocarse en la encimera sin estorbar. Si te gustan los fritos crujientes, pero quieres que sean lo más saludables posible, una freidora de aire podría ser tu nueva mejor amiga.

(Image credit: Philips)

2. ¿Son caras las freidoras de aire?

No especialmente. Algunas de las mejores freidoras de aire baratas cuestan algo menos de 100€, e incluso los modelos más grandes e inteligentes no son tan caros. Si no te importa invertir un poco más, puedes comprar un horno de aire multifunción que puede hornear, asar, tostar, asar, freír y recalentar por entre 200 y 300€. También se pueden encontrar ofertas de freidoras de aire durante las grandes rebajas, como el Black Friday. Y si tienes un presupuesto ajustado, hay muchas opciones asequibles: ¿por qué no das un vistazo al stock reacondicionado certificado en eBay, por ejemplo?

3. ¿Las freidoras de aire utilizan aceite?

Sí, pero sólo en pequeñas cantidades: normalmente media cucharada. Cuando hacemos patatas fritas, sólo las rociamos rápidamente con un pulverizador de aceite, lo suficiente para ayudar al proceso de crujido, pero no tanto como para que queden empapadas. Una de las mayores ventajas de la fritura al aire es que se consigue ese crujiente fresco sin usar litros de aceite: se obtiene todo el sabor sin toda esa grasa.

4. ¿Se puede poner papel de aluminio en una freidora de aire?

Se puede, pero no es necesariamente una buena idea. La principal diferencia entre una freidora de aire y un horno de convección es el flujo de aire: al hacer circular el aire caliente muy rápidamente alrededor de los alimentos en la cesta, una freidora de aire produce resultados más crujientes y rápidos que un horno ordinario. Si se bloquea ese aire (por ejemplo, envolviendo la comida en papel de aluminio) se pierde esa ventaja.

Dicho esto, a veces un poco de papel de aluminio puede ser útil, o mejor aún, ¿por qué no considerar el papel perforado? El papel de aluminio puede reaccionar mal con los alimentos ácidos, como los cítricos y los adobos que contienen tomate. No obstante, colocar los alimentos sobre un poco de papel de aluminio o de cocina en la cesta puede evitar que se peguen al metal. Sin embargo, no los introduzcas hasta que el horno se haya precalentado; si lo haces, los alimentos se desplazarán por el interior de la freidora de aire y, si caen sobre la resistencia, podría ser un desastre.

Decidimos comparar los distintos métodos para ver cuál era el mejor. Estos cuatro filetes de salmón se colocaron con la piel hacia abajo de cuatro maneras diferentes: completamente envueltos en papel de aluminio; sobre una pequeña cesta que hicimos de papel de aluminio; sobre papel de cocina; y directamente sobre la cesta con un pelín de aceite.

(Image credit: Future)

Y aquí están los resultados tras 7 minutos de cocción a 200ºC.

(Image credit: Future)

El salmón cocinado completamente cubierto en papel de aluminio estaba aguado y un poco viscoso, con la piel pegada al papel de aluminio. El filete sobre el papel de aluminio estaba más firme y seco, y se había pegado un poco al papel. El salmón sobre el papel de cocina estaba firme, seco y se despegaba limpiamente del papel, mientras que el filete en la cesta de metal se cocinaba bien, pero cuando intentábamos despegarlo, la piel se quedaba pegada.

5. ¿Qué puedo cocinar en una freidora de aire?

Las freidoras de aire son más adecuadas para alimentos que, de otro modo, se freirían en aceite: piensa en patatas fritas o boniatos, pescado empanado, pollo cajún, etc. Es buena para recalentar alimentos como la pizza o el pollo, si tienes restos de la cena de la noche anterior, y también es buena para cocinar verduras y aperitivos congelados.

6. ¿Qué alimentos no se pueden cocinar en una freidora de aire?

Las freidoras de aire son bastante inútiles con los alimentos húmedos, como la tempura de verduras o el pescado rebozado (el rebozado gotea o se desprende), y no son buenas con el queso, que se derrite y cae por la cesta. Pueden cocinar bistecs y hamburguesas, pero no se consigue churruscado de la sartén que proporciona gran parte del sabor. Las hojas verdes, como las espinacas, tampoco se cocinan bien en las freidoras de aire, y pocas freidoras de aire se calientan lo suficiente como para hacer estallar las palomitas.

Al igual que con la fritura, es importante no llenar demasiado la cesta.

Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que, a no ser que compres un horno multifunción o una freidora de aire de doble cesta, estarás limitado a cocinar el contenido de una sola cesta, que suele ser bastante pequeña. No vas a meter un pavo entero, toneladas de verduras y dos docenas de hojaldres en Navidad.

7. ¿Las freidoras de aire consumen mucha energía?

Eso depende del modelo. Las freidoras de aire más pequeñas pueden utilizar unos 700 W, pero algunas de las más grandes llegan a los 2.000 W.

8. ¿Son las freidoras de aire más baratas de usar que los hornos de convección o los grills?

Sí. Los hornos eléctricos suelen consumir entre 2.000 y 5.000W, y el quemador más grande de una cocina eléctrica puede gastar entre 2.000 y 2.500W. Una freidora de aire cocina en menos tiempo, y tiene menos tiempo de precalentamiento, por lo que incluso la freidora de aire más potente consumirá menos energía en general. Y si tienes una cocina pequeña como la nuestra, una freidora de aire no hará que tu cocina se caliente hasta hacerte sudar, como suelen hacer los hornos convencionales.

9. ¿Son las freidoras de aire más baratas de usar que los hornos microondas?

No. Los hornos de microondas utilizan menos energía. Incluso los microondas más potentes suelen tener un máximo de 1.000 W, frente a los 2.000 W de las freidoras de aire más grandes de tamaño familiar, y utilizan esa energía durante un periodo de tiempo mucho más corto. Pero cocinan de forma diferente, por lo que, por ejemplo, no se pueden hacer patatas fritas en el microondas ni se puede cocinar una lasaña.