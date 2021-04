¿Son sanas las freidoras de aire?

Mucha gente está comprando freidoras de aire porque las marcas ofrecen estos electrodomésticos como una forma más saludable de cocinar tus alimentos. Pero, ¿es esto cierto y cómo de sanas son estas freidoras?

Bien, las freidoras de aire cocinan los alimentos de manera diferente en comparación con las cocinas de gas tradicionales, o incluso con una freidora de las de siempre. Las freidoras de aire calientan la comida por convección, utilizando un elemento calefactor y ventiladores para hacer circular aire muy caliente alrededor de la comida hasta que se cocine uniformemente por todas partes.

Algunos alimentos son aptos para freírlos con aire sin ningún tipo de aceite, y muchos estarán listos mucho más rápido que cuando se usa un horno de toda la vida. Esto se debe a dos razones. La primera es que con un horno debes dejar tiempo para que se caliente antes de poner la comida dentro. En algunos modelos, esto puede tardar hasta 30 minutos, mientras que una freidora de aire se calienta en cuestión de segundos. La segunda razón es que las freidoras de aire usan un calor intenso y alto que da como resultado tiempos de cocción más cortos.

Ya optes por un modelo como Tefal ActiFry Genius XL, Instant Vortex Air Fryer o Ninja Foodi Dual Zone Air Fryer, uno de los mayores puntos de venta es que no necesitarás usar tanto aceite, pero ¿esto convierte automáticamente estos aparatos en más saludables?

¿Las freidoras de aire hacen comida sana?

Sabemos que esta puede parecer una respuesta simplona, pero lo sana que sea la comida que sale de tu freidora depende realmente de lo que le pongas. No es ningún secreto que platos como las patatas fritas congeladas, aros de cebolla, alitas de pollo y otros productos fritos no son las opciones más saludables del mundo, pero al freírlos con aire tampoco los harás instantáneamente más saludables.

Sin embargo, la diferencia aquí es que, a diferencia de las freidoras normales, no es necesario sumergir la comida en aceite o grasa caliente. Esto hará que tu comida sea un poco más ligera y no tendrá un acabado graso. En cuando a lo práctico, tampoco tendrás que preocuparte por usar papel de cocina para eliminar el exceso de aceite de tu comida, ni tampoco tendrás que estar atento a las salpicaduras de aceite que podrían quemarte.

Como hemos mencionado antes, algunas freidoras de aire sí necesitan un poco de aceite para darle sabor a la comida, pero es el aire que circula y el calor alto lo que cocina la comida y le da un acabado crujiente, en lugar del aceite en sí.

Cuando se trata de preparar patatas fritas caseras en una freidora de aire, estas pueden ser más saludables que preparadas en el horno si normalmente usas mucho aceite para cubrirlas. Es posible que te sorprenda descubrir que incluso las mini pizzas se pueden cocinar en una freidora de aire, pero no verás una gran diferencia nutricional, ya que normalmente tampoco se cocinan con aceite.

Puedes usar una freidora de aire para hacer una amplia variedad de platos, pero también hay muchas opciones de recetas más ligeras o saludables. Puedes preparar verduras, dips de vegetales caseros y patatas asadas con facilidad.

En cuanto a platos dulces, también puedes usar la freidora de aire para cocinar rodajas de manzana o melocotones para postres calientes o sabrosos snacks. No les hace falta mucho aceite, pero muchas recetas recomendarán espolvorear azúcar por encima, por lo que vale la pena tenerlo en cuenta.

¿Freír con aire es más sano que cocinar en el horno?

Ya hemos determinado que freír con aire es más saludable que usar una freidora normal, pero cuando se trata de hornos, no está tan claro. Dependiendo de los utensilios de cocina que uses en tu horno, y los alimentos que estés cocinando dependerán de la cantidad de grasa o aceite extra que uses. Sin embargo, debido a los diseños de las freidoras de aire y las cestas con revestimiento antiadherente, es probable que no necesites tanto aceite como el que usarías en un horno.