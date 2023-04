Estos bocaditos de salmón están deliciosos y son súper fáciles de hacer en la freidora de aire - ¡Gustarán hasta a los niños!

Me encanta cocinar y me encanta la tecnología, así que he decidido juntar dos de mis pasiones en este artículo. Os voy a contar cómo hacer esta sencilla receta de bocaditos de salmón en ese maravilloso invento que son las mejores freidoras de aire (opens in new tab).

Lo cierto es que había probado ya distintas recetas de pescado para hacer en mi freidora de aire, pero ninguna me había sorprendido demasiado... hasta que he probado esta que, lo reconozco, la vi en Google porque la había publicado una popular usuaria de TikTok, que ha conseguido más de 129k de me gusta en esta receta (y sigue sumando).

A continuación, te explico cómo hacer estos bocaditos de salmón suaves, con un toque dulce y salado a la vez, y con un acabado deliciosamente pegajoso. ¡Sólo se tarda 15 minutos de principio a fin!. He cambiado un par de ingredientes por varias razones, pero no ha afectado a la facilidad de preparación ni al delicioso sabor, así que estoy segura de que os gustará tanto como a mí.

Vídeo de la receta de bocaditos de salmón en la freidora de aire

Ingredientes para los bocaditos de salmón

1/2 Kg de salmón, cortado en dados

2 cucharadas de miel

1 cucharada de jengibre rallado (opcional)

2 cucharadas de salsa de soja

1,5 cucharada de salsa de ostras

3 cucharadas de mayonesa

Sal y pimienta

Tengo que decir que yo no he usado jengibre, francamente porque no quedaba een mi supermercado el día que fui a comprar, pero el resultado fue igualmente delicioso. Por otro lado, aunque en la receta la chica de TikTok dice recomienda el uso de mayonesa japonesa, obviamente yo usé mayonesa normal.

Por cierto si te preguntas donde comprar salsa de ostras, además de en Amazon (opens in new tab), la puedes comprar en muchos supermercados como Carrefour (opens in new tab), Dia (opens in new tab), Consum (opens in new tab), El Corte Inglés (opens in new tab), Alcampo (opens in new tab), etc.

(Image credit: Future / Victoria Woollaston)

Receta paso a paso de bocaditos de salmón en la freidora de aire

Paso 1: Corta el salmón en dados del tamaño de un bocado y mételos en un cuenco.

(Image credit: Future / Victoria Woollaston)

Paso 2: Añade la miel, la soja, la salsa de ostras, el jengibre y la mayonesa al cuenco donde tienes el salmón y mezcla con las manos para que la marinada cubra cada trozo. Obviamente también puedes utilizar una cuchara para removerlo, pero ten en cuenta que la carne del salmón es delicada, por lo que tendrás que tener cuidado para que no se te rompan los trozos.

Paso 3: Coloca los bocaditos de salmón en filas dentro de la freidora de aire, a 190°C durante 12 minutos. Después de 6 minutos, dale la vuelta a cada bocado de salmón para que la freidora cocine uniformemente ambos lados.

(Image credit: Future / Victoria Woollaston)

Paso 4: Una vez cocinados los bocaditos de salmón, verás que tienen una capa pegajosa y crujiente, y deberían estar blanditos en el centro. Son algo frágiles y pueden romperse, por lo que te recomendamos que los dejes enfriar un pellín antes de sacarlos de la freidora de aire con la espátula.

(Image credit: Future / Victoria Woollaston)

Paso 5: Sirve los bocaditos de salmón con arroz o cualquier guarnición de tu elección. Desde que hice esta receta por primera vez, la he vuelto a hacer un par de veces, y sirven incluso como tentempié, ya que también están buenísimos por sí solos.

En el post original de Tiffy, también explica cómo hacer un glaseado de miel para estos bocaditos de salmón hechos en la freidora de aire, yo no se lo he echado porque ya me parecía que estaban muy buenos sin necesidad del glaseado.

Conclusión sobre la receta de bocaditos de salmón en la freidora de aire

He probado muchas recetas y estos bocaditos de salmón hechos en la freidora de aire están a la altura de las mejores. El sabor de la marinada no mata el sabor del salmón, pero le añade una deliciosa capa pegajosa, dulce y salada a la vez, que combina de maravilla con el suave salmón del interior.

También llena la cocina con un aroma increíble, típico de la cocina asiática, que llama la atención de cualquiera. También tengo que decir que mi sobrino pequeño, que decía que no le gusta el pescado, se zampó un plato entero.

Lo mejor de todo es que solo tardarás 15 minutos en cocinar esta maravillosa receta, y por otro lado, es genial que la mayoría de los ingredientes, a excepción de la salsa de ostras, son cosas que la gente tiene en casa. Sea como sea te recomiendo comprar esta salsa porque da mucho juego a las recetas, la verdad, a mi me gusta mucho usarla.

En definitiva, es una receta rápida, sabrosa y fácil que voy a repetir una y otra vez.

(Image credit: Future / Victoria Woollaston)

