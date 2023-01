5 alimentos que debes evitar poner en tu freidora de aire

Las freidoras de aire son la nueva maravilla en el mundo de los electrodomésticos de cocina. Eso es mucho decir, ya que están compitiendo por ese honor con las ollas de cocción lenta y las multicocinas, que ya han tenido su tiempo de protagonismo.

Las freidoras de aire nos ofrecen una alternativa más sana a freír con aceite. Suelen consumir menos energía que los hornos tradicionales. Cocinan más rápido, ahorrando tiempo y dinero en la factura de la luz. Son muy versátiles en cuanto a lo que pueden cocinar, y ofrecen una alternativa mucho más asequible a la comida a domicilio si no se dispone de mucho tiempo. Además, también son asequibles, ya que es fácil encontrar las mejores freidoras (opens in new tab) de aire en oferta durante las épocas de rebajas.

En pocas palabras, son la solución perfecta para la mayoría de los hogares, especialmente en esta época de inflación. De hecho, PRNewswire (opens in new tab) informa de que "se prevé que el mercado de las freidoras registre un fuerte crecimiento" de aquí al 2028.

Pero, por supuesto, como todo lo demás, las freidoras de aire también tienen sus limitaciones. Usando indiscriminadamente mi freidora de aire, he aprendido que hay algunas cosas que no se deben hacer cuando se utiliza. También he aprendido que hay cosas que ni siquiera deberías meter en una freidora de aire, por muchos "trucos" que publiquen los supuestos influencers de TikTok para convencernos de lo contrario.

Aquí tienes cinco comidas que no deberías cocinar en una freidora de aire, no sea que te arriesgues a que se ensucie o algo peor.

1. Masa húmeda, condimentos secos

(Image credit: Shutterstock / ARENA Creative)

Los rebozados húmedos, como los de cerveza o tempura, necesitan un baño de aceite caliente para cuajar rápidamente. Eso es lo que hace que los perritos de maíz y las verduras en tempura queden crujientes por fuera. Dado que una freidora de aire funciona haciendo circular aire caliente, no tiene la capacidad de cocinar tus alimentos crujientes favoritos de la forma en que se supone que deben ser cocinados. En lugar de eso, acabarás con una masa chiclosa o húmeda, además de desigual, porque es probable que parte de la masa se haya escurrido durante el proceso.

Tampoco frías nada que lleve una capa de especias o condimentos secos. El aire que circula eliminará los condimentos, sobre todo si son grandes. Si no tienes más remedio, frota bien los condimentos o úntalos con un poco de aceite para que se adhieran mejor.

2. Arroz crudo

(Image credit: Shutterstock / PENpics Studio)

Al igual que una masa húmeda necesita aceite caliente para cuajar, el arroz crudo necesita agua para cocerse. Y, por desgracia, las freidoras de aire no están diseñadas para este tipo de cocción. He visto a algunas personas hacer tutoriales sobre cómo hacerlo en una freidora de aire, y parece un rollo. En una receta hay que encontrar un recipiente apropiado, como un molde para pasteles, hervir agua primero, poner el arroz y el agua hirviendo en el recipiente, tapar bien el recipiente con papel de aluminio, ¡y luego programar el temporizador para 30 minutos! ¡30 puñeteros minutos!

Honestamente, es mejor cocinar el arroz crudo como se supone que se debe hacer, que es ponerlo en una cacerola con agua, llevar a ebullición, remover, reducir el fuego y cocer a fuego lento durante 15 minutos hasta que se absorba toda el agua. Es muy fácil y mucho menos engorroso. Si no te sientes cómodo con eso, invierte en una olla arrocera.

3. Pollo asado entero

(Image credit: Shutterstock / Sergii Koval)

Una vez más, una freidora de aire utiliza aire caliente para cocinar las cosas, y poner un pollo entero para asar en ella significa que hay considerablemente menos espacio para que el aire circule adecuadamente y cocine las cosas de manera uniforme. Eso incluso si tienes uno de los modelos más grandes.

Además, la parte del pollo que está más cerca de la fuente de calor se cocinará más rápido que la parte inferior, lo que significa que la parte superior se quemará y la inferior necesitará más tiempo para cocinarse. O peor aún, ¡un asado húmedo! Si quieres cocinar pollo asado en una freidora de aire, es posible que debas invertir en un horno freidor de aire como el Ninja DT201 Foodi 10-in-1 XL Pro o el Corsori Air Fryer Toaster Oven.

4. Hamburguesas

(Image credit: Shutterstock / Sergio Mak)

Vale, una cosa es que te gusten las hamburguesas bien hechas (aunque, personalmente, no logro entenderlo). Sin embargo, si quieres hamburguesas perfectas cocinadas al punto, que es como la carne de vacuno debe ser cocinada y disfrutada para que siga siendo maravillosamente jugosa y sabrosa, es posible que debas pasar de cocinar hamburguesas en una freidora de aire.

Hacer una burger al punto medio significa que tendrás que cocinarla durante menos tiempo, lo que significa que podría no ser suficiente tiempo para que el exterior se dore y tenga un poco de ese churruscado. Si la cocinas el tiempo suficiente para que se dore por fuera, el interior estará muy hecho y algo seco.

5. Palomitas

(Image credit: Shutterstock / Chamille White)

Las palomitas necesitan entre 400 y 460 grados para estallar, y la mayoría de las freidoras de aire no alcanzan esa temperatura, por desgracia. Pero, si por casualidad tienes una que sí alcanza los 400F, también podrías arriesgarte a provocar un incendio.

Las palomitas de maíz hacen lo suyo, es decir, estallar, lo que significa que algunas de ellas podrían atascarse por accidente dentro de la resistencia en la parte superior, ya sea porque saltan lo suficientemente alto como para quedarse atascadas allí o porque no había suficiente espacio para todas en la cesta. Esto supone un riesgo potencial de incendio, sobre todo si residuo sigue atascado mientras se está cocinando otro plato.

