(Crédito de imagen: The Beatles / Disney Plus)

Es posible que haya oído hablar de un grupo llamado The Beatles, que logró la pequeña hazaña de inventar la música pop moderna tal y como la conocemos, y hoy el grupo ha lanzado su última canción, Now and Then.

El lanzamiento de la canción ha sido posible gracias al software de "remezcla" con IA que el director Peter Jackson y su equipo utilizaron para crear la docuserie imprescindible The Beatles: Get Back en Disney+.

(Image credit: The Beatles / Disney Plus)

Y hoy podemos escuchar el resultado, cinco décadas después de que John Lennon grabara las voces de la canción en una cinta en los años setenta. La canción se puede escuchar en la mayoría de los principales servicios de streaming, y también hay un par de vídeos que la acompañan.

Un breve documental de 12 minutos titulado Now And Then - The Last Beatles Song se puede ver en streaming ahora mismo, mientras que el videoclip oficial de la canción se estrenará en Disney Plus el 3 de noviembre. ¿Quieres saber cómo puedes escuchar y ver este pedazo de la historia de la música? Aquí tienes todos los detalles.

Cómo escuchar Now and Then

La última canción de The Beatles, Now and Then, ha sido lanzada en todo el mundo hoy, jueves 2 de noviembre, a través de la mayoría de los principales servicios de streaming a partir de las 15:00 (hora de Madrid).

Ya puedes escuchar la canción en Spotify, Apple Music, Amazon Prime Music y YouTube Music o entrando en esta página de Universal Music Group y siguiendo los enlaces. También puedes escuchar la canción en YouTube (abajo).

Si te parece más apropiado escuchar la canción en soporte físico, también podrás comprar la doble cara A en CD, vinilo y casete a partir del viernes 3 de noviembre.

La nueva canción estará emparejada con el primer sencillo británico de The Beatles de 1962, Love Me Do. Ambas canciones se han mezclado en estéreo y Dolby Atmos, y Now and Then se ha creado utilizando la misma tecnología de 'demixing' que se utilizó para separar las voces de la banda de las pistas instrumentales para The Beatles: Get Back en Disney+.

Cómo ver el documental

Un breve documental sobre la creación de la canción también está disponible en YouTube.

El documental de 12 minutos, Now And Then - The Last Beatles Song (abajo), profundiza en el largo viaje de cinco décadas hasta el lanzamiento de la canción y explica por qué ha sido posible gracias a los recientes avances en la tecnología de aprendizaje automático.

El problema era separar la voz de John Lennon de la parte de piano que grabó en cinta en los años setenta. Esto se resolvió gracias al sistema de software creado por el equipo de Peter Jackson para el reciente documental The Beatles: Get Back.

Esta tecnología de "remezcla" permitió a Paul McCartney y Ringo grabar nuevas partes para acompañar la voz de Lennon, y McCartney añadió también un solo al estilo característico de George Harrison.

Cómo ver el videoclip de Now and Then

(Image credit: Disney Plus)

El director Peter Jackson y su equipo no sólo han aportado la tecnología de aprendizaje automático necesaria para crear Now and Then, sino que también han dirigido un vídeo musical que podrá verse en Disney Plus el 3 de noviembre.

Aún no está claro qué forma adoptará el vídeo musical, pero Jackson ha dicho: "Queríamos que el videoclip provocara alguna lágrima, pero generar emoción utilizando únicamente imágenes de archivo es algo complicado. Afortunadamente, la simple fuerza de esta hermosa canción hizo gran parte del trabajo por nosotros. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, y lo conservaré durante muchos años".

Si aún no has visto la docuserie de Disney Plus The Beatles: Get Back, este nuevo vídeo musical es una buena oportunidad para hacerlo: es una fascinante mirada al interior de los últimos días de la banda en la grabación de Let It Be.

El vídeo, dirigido por Jackson, consta de tres partes y se ha elaborado a partir de 60 horas de metraje inédito y 150 horas de audio, gran parte del cual se ha limpiado y separado con el mismo software asistido por inteligencia artificial que se utilizó para crear Now and Then.