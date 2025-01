La próxima IA de Alexa podría hacer que la uses para algo más que para consultar el tiempo y poner alarmas

Rohit Prasad, equipo de AGI de Amazon, prometió una importante actualización de Alexa está en el horizonte.

Conversó con FT sobre los problemas que han obligado a retrasar el lanzamiento, principalmente en el ámbito de las alucinaciones.

Cuando llegue la nueva Alexa, se espera que se utilice para algo más que tareas básicas.

Amazon lleva años ensalzando las capacidades de Alexa como asistente de voz, aunque parece que la mayoría de la gente lo utiliza principalmente para programar temporizadores y consultar el tiempo.

Aun así, eso no ha impedido que Amazon trace un lugar mucho más grande para Alexa en tu vida. Amazon quiere que Alexa pase de su vida relativamente simple de temporizadores y trivialidades a las grandes ligas de la inteligencia artificial como un verdadero conserje personal aprovechando los últimos modelos de inteligencia artificial, como explicó al FT Rohit Prasad, líder de inteligencia artificial general (AGI) de Amazon.

Prasad y Amazon quieren transformar por completo el cerebro de Alexa mediante una especie de «trasplante» para cambiar el antiguo motor de respuesta a preguntas por modelos generativos de IA. Si todo va según el ambicioso plan de Amazon, Alexa 2.0 será el mayordomo digital prometido constantemente, en lugar de un cronómetro de audio y un mando a distancia. Prasad admite que no será fácil, aunque confía en que Amazon pueda superar los obstáculos del camino.

Si no está teniendo alucinaciones, Alexa necesita eliminar cualquier alucinación propia creada por la IA. Un asistente que fabrica respuestas que suenan plausibles pero que son completamente erróneas no va a tener mucho uso. Cuando preguntas cuál es la mejor ruta para ir al aeropuerto, «plausible pero errónea» no es suficiente. Además, Alexa tiene que ser fiable si la gente le pide que haga algo más que poner su música favorita. Una canción equivocada no es un gran problema, pero si le pides que reserve mesa para cenar, ajuste las luces y compruebe la hora de llegada de la niñera, tienes que estar seguro de que no se equivocará.

Al mismo tiempo, la precaución ante los espejismos no puede frenar las respuestas. Según Prasad, aunque Alexa responde bastante rápido ahora, el nuevo cerebro de IA es un poco más lento, y a veces tarda hasta diez segundos en responder a una consulta. La empresa tendrá que poner al día a la nueva Alexa para que resulte atractiva a los usuarios.

La ambiciosa IA de Alexa

Amazon tiene especial interés en mantener intacta la personalidad de Alexa. Prasad dijo que Amazon está contratando a expertos para afinar su voz, dicción y personalidad en general para hacer la transición a una IA más conversacional. Dicho esto, la IA generativa es probabilística, lo que significa que predice respuestas basadas en patrones y no en verdades absolutas. Esto la hace ideal para conversaciones informales, pero un poco arriesgada para tareas de alto riesgo como la gestión de hogares inteligentes o la transmisión de alertas de emergencia. Hay mucho en juego, y cualquier paso en falso podría dañar la reputación de Alexa.

Por muy buena que sea la nueva Alexa a la hora de ayudar a los usuarios, hay un problema muy obvio que afecta a los planes de Amazon de convertir a Alexa en el conserje digital definitivo. Microsoft, OpenAI, Google, Meta y otros están trabajando para conseguir muchos de los mismos objetivos. En particular, Google prácticamente ha sobrescrito a Google Assistant con Gemini en todos los ámbitos. Amazon tenía una gran ventaja sobre sus rivales en cuanto a altavoces y pantallas inteligentes. Sin embargo, eso puede no importar si a nadie se le ocurre utilizar Alexa cuando puede recurrir a Gemini, ChatGPT u otros asistentes con capacidades similares.

Aun así, Amazon cuenta con algunos activos que podrían compensar cualquier vacío existente. La empresa acaba de presentar los modelos Nova AI, creados internamente y diseñados específicamente para Alexa. Amazon también ha profundizado su asociación con el desarrollador de IA Claude Anthropic, reforzada por 8.000 millones de dólares en fondos de inversión.

Está por ver si esto es suficiente para superar a la competencia, pero el tiempo lo dirá.