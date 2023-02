Motorola Razr 2023: todo lo que sabemos y queremos ver en el rival del plegable Samsung Galaxy Z Flip

En años anteriores, los plegables Samsung Galaxy Z Flip no han tenido mucha competencia, pero en 2022 todo cambió, ya que el Motorola Razr 2022 (opens in new tab) se convirtió en un serio rival del Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab).

Si bien este no fue el primer plegable tipo concha de Motorola, sí que fue el primero realmente bien pulido, y nos dejó con grandes esperanzas para el próximo Motorola Razr 2023.

Ya hemos escuchado un par de cosas de lo que ofrecerá el próximo modelo, por lo que a continuación hemos reunido todas las filtraciones y rumores que ha habido hasta ahora, y por supuesto, iremos actualizando este artículo conforme vaya habiendo novedades.

Además, más abajo también hemos elaborado un lista de deseos de las mejoras y cosas que esperamos ver en el Motorola Razr 2023, para que sea un teléfono plegable aún mejor que el Razr 2022.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del próximo móvil plegable de Motorola

Del próximo móvil plegable de Motorola ¿Cuándo será su lanzamiento? Probablemente en agosto de 2023

Probablemente en agosto de 2023 ¿Cuánto costará? Posiblemente alrededor de 1.199€ en España

Motorola Razr 2023: fecha de lanzamiento y precio

Lo más seguro es que todavía tengamos que esperar unos meses para ver el Motorola Razr 2023, ya que el Razr 2022 fue presentado en agosto de 2022, y se puso a la venta en España en octubre, por lo que es de esperar que agosto de 2023 sea el posible mes de lanzamiento del próximo modelo.

Ahora bien, Motorola no ha elegido agosto todos los años, pero sí que se han anunciado estos móviles siempre en la segunda mitad de año, por lo que podemos concluir que el Motorola Razr 2023 llegará como muy pronto en agosto.

Todavía no hay rumores sobre el precio, pero el Motorola Razr 2022 se lanzó en España por 1.199€, por lo que es muy posible que la próxima versión del plegable tenga un precio parecido.

El Razr 2022 ofreció el mejor equilibrio precio-rendimiento de la serie plegable de Motorola hasta la fecha, y gracias a eso el móvil por fin fue realmente competitivo frente al Galaxy Flip equivalente de Samsung. Sería estupendo que los precios siguieran bajando, por supuesto, pero eso está difícil.

El Razr 2023 podría tener un precio parecido al Razr 2022 (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Motorola Razr 2023: noticias y filtraciones

El Motorola Razr 2023 todavía no se ha filtrado mucho, pero sí que hemos escuchado algunas cosas, como cuando Evan Blass, un filtrador muy respetado, tuiteó que habrá dos modelos nuevos de Razr en 2023. Aparentemente los nombres en clave de estos son Juno y Venus, pero no dio más detalles más allá de eso.

Probablemente, el llamado Juno será el sucesor del Motorola Razr 2022, ya que una filtración anterior procedente de 91Mobiles afirmó precisamente eso: que el sucesor del Razr 2022 tenía el nombre en clave Juno, y además añadió que tendría una pantalla con tasa de refresco de 144Hz, igual que su predecesor.

Entonces, ¿cuál será ese misterioso modelo llamado Venus? Todavía no lo sabemos. Es posible que Venus sea un plegable más del estilo del Samsun Galaxy Z Fold 4, es decir, un plegable tipo libro.

Por cierto, la misma fuente sugirió que había otro móvil más con el nombre en clave Felix, y que ese aparentemente sería el primer teléfono enrollable de la compañía, aunque creemos que para eso todavía habrá que esperar más.

Motorola Razr 2023: lo que esperamos ver

Hay algunas cosas que creemos que Motorola debería mejorar para que el Motorola Razr 2023 puede rivalizar todavía más con el Samsung Galaxy Z Fold 4, y las cinco más importantes son estas:

1. Mejores cámaras

El Razr 2022 tiene unas cámaras que no están mal, pero son bastante mejorables. (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

El Motorola Razr 2022 viene con cámaras mucho mejores que su predecesor, pero todavía pueden mejorar, y eso esperamos para el Razr 2023.

Concretamente, nos gustaría ver mejoras en el post-procesado, una cámara ultra gran angular mejor (ya que la del Razr 2022 es decepcionante), y a ser posible, que incorporen al sistema de cámaras un teleobjetivo (aunque esto último quizá sea demasiado esperar).

2. Actualizaciones a largo plazo

Motorola sólo promete dos años de actualizaciones de Android y tres años de parches de seguridad en el Razr 2022, lo cual no es suficiente, y más cuando hablamos de un móvil tan caro. Además, marcas como Samsung y OnePlus ya ofrecen cuatro años de actualizaciones de Android y cinco años de parches de seguridad en algunos de sus teléfonos, por lo que lo que ofrece Motorola se queda muy corto.

Por eso, nos gustaría que Motorola se comprometiera a ofrecer a los usuarios un soporte para actualizaciones más longevo en el Razr 2023, porque no hacerlo es un gran punto en contra a la hora de recomendar el móvil.

3. Resistencia al agua

El Motorola Razr 2022 no es apenas resistente al agua (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Parece difícil hacer que un teléfono plegable sea resistente al agua, pero Samsung de alguna manera lo ha conseguido con sus plegables más recientes, así que nos gustaría ver a Motorola hacer lo mismo con el próximo Razr.

Técnicamente, el Razr 2022 lo es, pero su grado de protección IP52 está muy por debajo de lo que ofrece Samsung.

Una resistencia al agua decente es una característica estándar en los teléfonos de gama alta, y con razón, ya que lo último que quieres es gastar tanto dinero en un móvil y que se te rompa porque empiece a llover.

4. Carga inalámbrica

Aunque el Motorola Razr 2022 tiene una duración de batería razonable y se carga bastante rápido, sólo admite carga por cable, lo que es una pena en un móvil tan caro, sobre todo porque su principal rival, el Samsung Galaxy Z Flip 4, sí soporta carga inalámbrica. Así que nos gustaría que el Motorola Razr 2023 también la ofreciera.

5. Rendimiento más fluido

Al Motorola Razr 2022 no le falta potencia, pero en nuestro análisis vimos que el rendimiento real no siempre era bueno, con algunos tirones notables a veces.

Teniendo en cuenta el hardware y el precio, eso no es realmente aceptable, por lo que nos gustaría que optimizaran el Razr 2023 para que ofrezca un rendimiento fluido, ya que eso le ayudaría a situarse entre los mejores teléfonos plegables.