El Motorola Razr 2022 por fin llega a España - Así es el gran rival del Samsung Galaxy Z Flip 4

Si te pensabas que ya no habría ningún lanzamiento importante de móviles este 2022, estabas equivocado. Hablamos del Motorola Razr 2022 (opens in new tab), y si no te suena este modelo, que sepas que supone un momento importante en el mercado de los plegables, ya que hablamos de un gran rival para el popular y exitoso Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab).

Motorola presentó el Razr 2022 tan solo un día después de que Samsung lanzara sus plegables en agosto, aunque lo hizo primero de forma exclusiva en China. Ahora, por fin este interesante móvil ha sido lanzado a nivel global, y por tanto, ha llegado a España.

Estamos pues, antes un nuevo móvil plegable tipo concha, que tiene el Samsung Galaxy Z Flip 4 en el punto de mira, y aunque cuenta con muchas especificaciones fantásticas, no sabemos hasta qué punto será bueno para Motorola que su plegable sea un poco más caro que el de Samsung.

Concretamente, el Motorola Razr 2022 cuesta en España 1.199€, y cuenta con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Si eliges la misma configuración para el Samsung Galaxy Z Flip 4 verás que cuesta un poco menos, 1.159€, pero es que además en el caso del dispositivo de Samsung puedes optar por una variante inferior con 128GB que puede ser tuyo por 1.099€.

Ahora bien, veamos lo que nos ofrece el Motorola Razr 2022 por nuestro dinero.

Motorola Razr 2022: características

Bueno, pues el Motorola Razr 2022 tiene una pantalla principal plegable de 6,7 pulgadas y resolución 2400 x 1800, con una tasa de refresco de 144Hz. Por otro lado, cuando pliegas el móvil podrás disfrutar de una pantalla secundaria de 2,7 pulgadas y resolución 800 x 573, con una tasa de refresco de 60Hz. Ambas pantallas son OLED.

Antes de ampliar detalles, os mostramos unas imágenes:

El Motorola Razr 2022 equipa el último chip de gama alta Snapdragon 8+ Gen 1 que viene acompañado de 8GB de RAM y el almacenamiento es de 256GB (la variante china de 12GB/512GB no se comercializa en España). La batería tiene una capacidad de 3.500mAh y soporta una velocidad de carga de 30W.

El Razr 2022 ejecuta Android 12 de fábrica, lo que significa que se queda un poco atrás, ya que Android 13 (opens in new tab) ya está disponible. Dicho esto, al menos la compañía promete dos actualizaciones del sistema operativo.

El plegable cuenta con dos cámaras en la parte trasera: un considerable sensor principal de 50MP con apertura f/1,8 y un sensor ultra gran angular y macro de 13MP f/2,2 (lo cual es algo de lo que carecía su predecesor). Por delante, encontramos una cámara selfie de 32MP, que está albergada en una perforación en la pantalla, y hace fotos a 8MP por defecto.

Otras especificaciones incluyen 5G, altavoces estéreo duales con soporte Dolby Atmos, y un lector de huellas dactilares. La resistencia al agua y al polvo es de IP52, lo que decir que es menos resistente al agua que el Galaxy Z Flip 4, pero más resistente al polvo (al menos de forma oficial, de forma certificada).

El móvil plegable tipo concha de Motorola es de color negro satinado, y está revestido de metal y vidrio.

Hablamos, por lo tanto, de unas especificaciones razonablemente altas en general. Si quieres comprar el Motorola Razr 2022 ya lo puedes adquirir en España en la web de la compañía (opens in new tab). Pero antes, veamos cómo queda en comparación con el plegable de Samsung.

El Samsung Galaxy Z Flip 4 (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Motorola Razr 2022 vs Galaxy Z Flip 4: ¿cómo se comparan?

Si bien el Motorola Razr 2022 es el mayor rival del Samsung Galaxy Z Flip 4 que hay en el mercado, todavía le falta un pelín para estar a la altura. Para empezar, en España, el de Samsung, como hemos dicho, cuesta menos dinero.

Pero es que además hay ciertas cosas importantes que hacen que el Galaxy Z Flip 4 sea mejor: es más resistente al agua, cuenta con una batería de más capacidad (3.700mAh) y la resolución de su pantalla principal es algo mayor. Además, en general se siente mejor pulido en la mano, más fino.

Dicho esto, la tasa de refresco de la pantalla principal del Motorola Razr 2022 es más alta, ya que ofrece 144Hz frente a los 120Hz del Galaxy Z Flip 4, y además sus cámaras tienen muchos más megapíxeles: el de Motorola ofrece 50MP+13MP+32MP y el de Samsung 12MP12MP+10MP. Por supuesto, la cantidad de megapíxeles no lo es todo, y estamos deseando hacer un comparativa detallada de las cámaras de estos dos móviles.

Otros dos puntos a favor del plegable de Motorola son que se carga un poquito más rápido, ya que soporta 30W frente a los 25W del de Samsung, y por último, que la pantalla secundaria (cundo el móvil está plegado) es más grande, con 2,7 pulgadas en vez de 1,9".

Por lo demás, las otras especificaciones son muy similares entre ambos móviles plegables tipo concha.

En definitiva, sobre el papel, Motorola ha creado un teléfono muy competitivo, aunque aún está por ver cómo será en la práctica. Es posible que consiga un puesto en nuestro ranking de mejores teléfonos plegables (opens in new tab).