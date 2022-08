Motorola no ha perdido el tiempo lanzando su rival para el Samsung Galaxy Z Flip 4: el Moto Razr 2022

Tan solo un día después de que Samsung lanzara el Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), Motorola se ha unido a la competición de los plegables (opens in new tab)tipo concha lanzando su propio contendiente: el Moto Razr 2022.

Como sabréis, un plegable tipo concha es aquel que de primeras es un móvil "normal", pero que puedes plegar por la mitad para poder guardártelo fácilmente en el bolsillo ya que ocupa mucho menos espacio. Ya habíamos visto versiones anteriores tanto del Flip como del Moto Razr, pero lo cierto es que este año los dos dispositivos se parecen más que nunca.

De momento, el lanzamiento del Moto Razr 2022 ha sido exclusivo para China, en un evento en el que la compañía también ha lanzado otros dos móviles Android, aunque el plegable ha sido claramente el protagonista del día. Dicho esto, contamos con que el Razr 2022 se lance a nivel global, incluida España, en un futuro próximo.

Al igual que el Z Flip 4, el plegable de Motorola equipa el potente chip Snapdragon 8+ Gen 1, y también cuenta con una pantalla principal similar de 6.7 pulgadas con un pequeño agujero para albergar la cámara selfie. Eso sí, la pantalla del Moto Razr 2022 tiene una tasa de refresco más alta que la del plegable de Samsung, 144Hz frente a 120Hz.

Pero esta última especificación no es el único aspecto en el que el Moto Razr 2022 supera al Z Flip 4: también tiene una pantalla externa (la que se usa cuando el móvil está plegado) más grande, de 2.7 pulgadas (la del Flip es de 1.9"). Además, su cámara principal es de mayor resolución, de 50MP mientras que la del Flip es de 12MP (y viene acompañada de una ultra gran angular que también es mejor, de 13MP), y lo mismo pasa con la cámara selfie, que es de 32MP y la del plegable de Samsung es de 10MP. Por último, al menos en nuestra opinión, el diseño del Moto Razr 2022 es más atractivo.

Respecto al software, ambos plegables ejecutan capas de personalización basadas en Android 12, solo que en el móvil de Motorola es MyUI y en el de Samsung es One UI. Cabe señalar que existe la posibilidad de que si el Razr se comercializa fuera de China, llegue con la versión de stock de Android (la más pura).

Obviamente todavía no conocemos el precio que tendrá el Moto Razr 2022 en España, donde esperamos que se ponga a la venta en un futuro, pero los precios que han dado allí en China parecen ser algo más bajos de lo que cuesta el Samsung Galaxy Z Flip 4 (que parte de 1.099€ en nuestro país), aunque no hay que olvidar que los dispositivos suelen subir bastante de precio una vez que salen al resto del mundo, por lo que ya veremos.

Motorola se está tomando los plegables en serio

Los anteriores móviles plegables de Motorola no terminaban de dar la talla.

Su estructura era más endeble que la de sus homólogos de Samsung, lo que hace que el proceso de plegado y desplegado no se sienta nada fiable y un tanto preocupante.

Además, teniendo en cuenta el alto precio que cuestan, sus especificaciones suelen quedarse algo cortas. Por ejemplo, el Moto Razr 2020 tenía un chip de gama media, y un borde inferior enorme.

Ahora, con el Moto Razr 2022, parece que la cosa está cambiando: cuenta con un chip premium, un diseño más refinado, cámaras traseras mejoradas y una buena pantalla exterior relativamente grande. Parece que Motorola por fin ha lanzado un teléfono plegable realmente bien pulido.

Sin embargo, la competencia real que presentará al Flip dependerá de un factor clave: el precio. El Galaxy Z Flip 4 no es barato, ni mucho menos, pero cuesta menos que los anteriores Razr y que el Z Fold 4 (opens in new tab).

Si Motorola quiere tener alguna posibilidad de competir con Samsung, tiene que comercializar su Razr 2022 a un precio realmente competitivo, es decir, igual o menor que el del Flip. De lo contrario, nuestra lista de los mejores móviles plegables (opens in new tab) probablemente no se verá alterada este año.