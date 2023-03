Oppo Find N2 Flip: análisis en profundidad - El plegable que ha conseguido superar al Z Flip 4

(opens in new tab)

Oppo Find N2 Flip: análisis en dos minutos

Aunque Oppo ha tenido una presencia discreta en el espacio plegable durante años, el recién lanzado Oppo Find N2 Flip es el primer plegable verdaderamente global de la compañía, llegando a mercados más allá de China, incluyendo Europa.

El N2 Flip no sólo tiene la vista puesta en nuevos mercados, sino que, como primer móvil plegable de Oppo, espera atraer a un público diferente al de las anteriores ofertas plegables de la compañía.

Mientras que el Oppo Find N y el Oppo Find N2 están diseñados principalmente para la productividad, con bisagras verticales y pantallas principales cuadradas, la propuesta de un teléfono plegable tipo concha es un poco diferente, pues prioriza lo compacto y el estilo.

Find N2 Flip (izquierda), Z Flip 4 (derecha) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Esa es la narrativa del Find N2 Flip, al igual que ocurrió con el Galaxy Z Flip 4 de Samsung en 2022 y, a decir verdad, parece como si el N2 Flip se hubiera diseñado específicamente para superar al Z Flip 4.

El diseño va en función de la pantalla AMOLED plegable de 6,8 pulgadas y 120 Hz 21:9, en un cuerpo de 7,45mm de grosor y 191 gramos de peso (es decir, un poco más grande, grueso y pesado que el Z Flip 4).

Oppo ha prestado especial atención a la bisagra de flexión que recorre la parte central del N2 Flip. Ofrece uno de los pliegues menos perceptibles en una pantalla plegable hasta la fecha (tanto a la vista como bajo los dedos), al tiempo que permite que el teléfono se pliegue para cerrarse sin dejar hueco (a diferencia de los mejores plegables (opens in new tab) de Samsung). El N2 Flip también tiene un tacto maravillosamente satisfactorio al abrirse y cerrarse, gracias al mecanismo de leva en la construcción de la bisagra.

Find N2 Flip (izquierda), Z Flip 4 (derecha) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

La pantalla externa, por su parte, empequeñece incluso la pantalla Quick View exterior del Motorola Razr (opens in new tab) 2022, con un panel AMOLED 17:9 de 3,26 pulgadas que se sitúa naturalmente en orientación vertical, junto a las cámaras principal de 50MP y secundaria ultra-angular de 8 MP del teléfono.

Como era de esperar, se puede utilizar como visor para hacer fotos, vídeos y retratos con la cámara más potente del teléfono. También se puede utilizar para acceder a ajustes rápidos y consultar notificaciones, el tiempo o el calendario. La pantalla también permite acceder de forma instantánea a temporizadores e incluso a una mascota virtual, al estilo Tamagotchi, pero tiene potencial para hacer mucho más, y Oppo no ha materializado esa funcionalidad... todavía.

La pantalla de la tapa ofrece la comodidad de un smartwatch para cosas como los temporizadores. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Oppo ha aumentado la experiencia de usuario de ColorOS 13 en el N2 Flip con lo que llama "Modo FlexForm". Cuando el teléfono se pliega entre 45 y 110 grados, se pueden aprovechar las cámaras para todo, desde la grabación time lapse hasta las videollamadas, sin necesidad de trípode.

En el interior, el chip Dimensity 9000 Plus de MediaTek es muy potente (ya ha demostrado su valía en uno de los mejores teléfonos gaming del mercado (opens in new tab), el Asus ROG Phone 6D Ultimate).

Es una pena que, fuera de su mercado nacional, el Find N2 sólo esté disponible en una única configuración de memoria y almacenamiento: 8GB de RAM / 256GB. En China, el teléfono también se puede conseguir con 12GB de RAM y el mismo almacenamiento o con la friolera de 16GB de RAM y 512GB de almacenamiento.

Find N2 Flip (izquierda), Z Flip 4 (derecha) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

También hay un color llamado Flowing Gold que no forma parte del lanzamiento internacional del dispositivo. En su lugar, la mayoría de los consumidores tendrán la opción de elegir entre el negro Astral o el morado Moonlit, creando un aspecto decididamente similar al icónico acabado morado del Galaxy Z Flip 4.

Oppo lanzó el teléfono internacionalmente el 15 de febrero, saliendo a la venta en varios mercados (incluyendo España) el 1 de marzo, por 1.049€.

Con los movimientos que ha hecho Oppo con el Find N2 Flip, está claro que el Samsung Galaxy Z Flip 5 tiene mucho trabajo por delante.

Oppo Find N2 Flip: precio y disponibilidad

Precio de 1.049€.

A la venta desde el 1 de marzo del 2023

Oppo lanzó el Find N2 Flip a nivel internacional el 15 de febrero, y ese mismo día se aceptaron las primeras reservas. En España, el teléfono tiene un precio de 1.049€ y salió a la venta el 1 de marzo.

En comparación, el Samsung Galaxy Z Flip 4, con una configuración básica de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, costaba 1.099€ en su lanzamiento. Esto da al nuevo tipo-concha de Oppo una cierta ventaja comparativa, ya que no sólo rebaja el precio base del Flip 4 en 50€, sino que la variante única del Oppo viene con más almacenamiento que el Flip 4 básico.

Puntuación del precio: 4 / 5

Oppo Find N2 Flip: especificaciones

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Con el nuevo año, estamos viendo dispositivos (como la serie Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) y la serie Xiaomi 13 (opens in new tab)), con una memoria RAM LPDDR5X más rápida y eficiente energéticamente y almacenamiento UFS 4.0. Dado que el Find N2 Flip se lanzó originalmente en China a finales del 2022, al mismo tiempo que el Z Flip 4, el Find N2 Flip luce una RAM LPDDR5 algo más antigua y almacenamiento UFS 3.1.

Swipe to scroll horizontally Oppo Find N2 Flip: tabla de especificaciones Header Cell - Column 1 Dimensiones (plegado): 85.5 x 75.2 x 16.02mm Dimensiones (desplegado): 166.2 x 75.2 x 7.45mm Peso: 191 gramos Pantalla principal: 6,8 pulgadas 21:9 (2520 x 1080) 120Hz LTPO E6 AMOLED, protegido por UTG Pantalla de la tapa: AMOLED de 3,26 pulgadas 17:9 (720 x 382) a 60 Hz, protegida por Gorilla Glass 5 Chip: MediaTek Dimensity 9000 Plus RAM: 8GB (LPDDR5) Almacenamiento: 256GB (UFS 3.1) Sistema operativo: Android 13 w/ ColorOS 13 Cámara principal: 50MP, f/1.8, 23mm, 86° FoV (Sony IMX890) Ultra-angular: 8MP, f/2.2, 16mm, 112° FoV (Sony IMX355) Cámara frontal: 32MP, f/2.4, 21mm, 90° FoV (Sony IMX709) Batería: 4,300mAh Carga: 44W (con cable) Colores: Astral Black, Moonlit Purple

Oppo Find N2 Flip: Diseño

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Primer plegable tipo concha de Oppo

Mecanismo de bisagra solvente y resistente

Diseño plegable sin arrugas

No se puede evaluar un plegable sin hablar del mecanismo de bisagra que sustenta su construcción y Oppo ha hecho un gran trabajo con el Find N2 Flip. La bisagra flexible de última generación del teléfono cuenta con un sistema de levas para ofrecer un movimiento realmente satisfactorio cuando se pliega el teléfono para abrirlo y cerrarlo, y toda la construcción da una sensación de gran solidez.

Oppo ha sometido la bisagra a pruebas independientes y, como tal, TÜV Rhineland ha verificado que resiste unos 400.000 ciclos (abrir y cerrar equivale a un ciclo). Esto se traduce en 100 ciclos al día durante más de diez años, el doble de la cifra de la prueba de estrés que Samsung cita para el Galaxy Z Fold 4 y el Flip 4.

El N2 Flip no tiene ningún tipo de certificación oficial IP de resistencia al agua o al polvo, en comparación con la clasificación IP68 del Galaxy Z Flip 4 contra ambos, lo que significa que puede soportar la inmersión completa en hasta un metro de agua dulce. Aun así, Oppo insiste en que el "diseño plegable sin huecos" del N2 Flip mantiene las partículas fuera y el mecanismo a salvo, lo que en la práctica parece ser cierto. Incluso después de pasar horas en el bolsillo de un vaquero, día tras día, mientras el teléfono se manchaba, sólo una vez tuve que tirar de un pelo que se había quedado atrapado en el sistema de bisagra y apenas pudo abrirse paso más allá de la superficie.

En el diseño del Find N2 Flip se aprecian algunos detalles, con dos colores de lanzamiento internacional: el negro Astral texturizado y el púrpura Moonlit brillante (en la imagen de abajo). El Flowing Gold sigue siendo un color exclusivo de China y parece poco probable que haya más colores en el futuro, como me dijo el Jefe de Gestión de Producto de Oppo EU, Arne Herkelmann, en el evento de presentación internacional del teléfono en Londres.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

En la parte exterior de la bisagra, cuando el teléfono está plegado, hay grabado un patrón ondulado que capta la luz y añade interés, mostrando un nivel de pulido y atención al detalle del que carecen la mayoría de los dispositivos.

Con 191 gramos y 7,45mm de grosor, el N2 Flip es un poco más grande, pesado y grueso que su rival más obvio, pero a cambio de ese peso adicional se obtiene una pantalla y una batería más grandes en comparación con el actual tipo concha de Samsung.

Puntuación del diseño: 4 / 5

Oppo Find N2 Flip: pantalla

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Pantalla principal AMOLED de 6,8 pulgadas 21:9 de 1Hz a 120Hz

Pantalla protectora AMOLED 17:9 de 3,26 pulgadas de 30Hz a 60Hz

La mayor pantalla de cualquier plegable tipo concha

Tal vez una de las cosas más llamativas del Find N2 Flip en comparación con sus rivales plegables tipo concha es su pliegue, o más bien... la falta de uno.

Parte de la bisagra de flexión del teléfono es un elemento igualmente llamativo llamado placa de matriz reticular. Cuando el teléfono está cerrado, la placa se desliza para permitir que la propia pantalla se pliegue en forma de gota de agua, similar al diseño plegable del Motorola Razr 2022.

Cuando el N2 Flip se vuelve a abrir, la placa se desliza hacia atrás y se bloquea en su lugar, creando lo que empíricamente es el pliegue de pantalla más pequeño en cualquier plegable tipo concha, por ahora. Cuando probamos el Razr 2022 a finales del año pasado, nos pareció que tenía uno de los pliegues menos visibles en la pantalla de un teléfono plegable, pero el del Find N2 Flip supera con creces lo que Motorola fue capaz de conseguir.

Oppo afirma que el pliegue tiene la mitad de profundidad que el del "principal competidor" del N2 Flip, y puedo dar fe de lo impresionantemente discreto que resulta. Es un claro indicador de progreso en lo que se refiere a la tecnología y la ingeniería necesarias para crear un teléfono con pantalla plegable, y sugiere que pronto tendremos plegables sin interrupción visual o táctil.

La visibilidad del pliegue varía según el entorno pero, la mayoría de las veces, es poco probable que lo notes realmente. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

En cuanto a la experiencia visual, el panel Full HD+ 20:9 de 6,8 pulgadas con tecnología AMOLED LTPO E6 garantiza imágenes nítidas y vibrantes, con una mínima pérdida de brillo o distorsión del color cuando se mira fuera del eje, así como soporte para una frecuencia de actualización variable de 1Hz a 120Hz, para una mayor eficiencia energética que un panel de frecuencia de actualización fija.

La pantalla alcanza un brillo máximo de 1.600 nits. Es ideal para disfrutar de contenido multimedia (gracias a sus biseles mínimos) y ofrece una de las mejores experiencias de visualización de todas las pantallas plegables de tipo concha que existen actualmente.

La certificación TÜV Rhineland no sólo cubre la bisagra para 400.000 ciclos de plegado, sino también la pantalla en sí, con una construcción de múltiples capas que cuenta con una película antirreflejos que Oppo afirma que es cinco veces menos reflectante que las pantallas plegables de la competencia, lo que suena impresionante sobre el papel, pero en la práctica no impide que la pantalla capte reflejos (o manchas, para el caso).

Luego, por supuesto, está la cubierta: más grande que cualquier otra pantalla plegable y repleta de funciones. Puede realizar desde tareas obvias, como actuar como visor al hacer selfies con la cámara principal del teléfono, hasta otras más oscuras.

Existe la opción de elegir uno de los cinco relojes interactivos para mascotas que ofrecen una experiencia similar a la de Tamagotchi, lo que añade carácter y diversión, aunque en la práctica se puede hacer mucho más con ellos.

Aunque el conjunto de funciones es un buen punto de partida, los añadidos de terceros serían una mejora bienvenida. En la actualidad, se puede acceder a los controles multimedia de Spotify desde la pantalla de la cubierta, y la promesa de interacción con Google Assistant mientras el teléfono está cerrado también está en preparación, pero hay potencial para mucho más, si Oppo abriera un SDK para desarrolladores.

Puntuación de la pantalla: 4.5 / 5

Oppo Find N2 Flip: software

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

ColorOS 13 sobre Android 13 en el lanzamiento

Una cantidad casi abrumadora de funcionalidades

Cuatro años de actualizaciones del sistema operativo + cinco años de actualizaciones de seguridad

El Find N2 Flip llega con el último Android 13, vestido con la experiencia de usuario ColorOS 13 propia de Oppo.

Al igual que la interfaz One UI de Samsung, se aleja de Android estándar en algunas áreas clave e incluye algunas aplicaciones propias de Oppo que se hacen eco de algunas de las aplicaciones nativas de Google (como un navegador web y una tienda de aplicaciones). Incorporaciones como el acceso rápido a la multitarea en pantalla dividida mediante un gesto de deslizamiento de tres dedos, una barra lateral inteligente de acceso universal y la funcionalidad de ventana flotante sirven bien a la alta relación de aspecto de la pantalla y refuerzan la productividad del teléfono.

Opciones de visualización de cubiertas en el N2 Flip, incluidas mascotas interactivas como un periquito, un hámster y un conejo. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Al mismo tiempo, hay casi demasiada funcionalidad. Es probable que muchos usuarios nunca se aventuren a descubrir qué es el motor O1 Ultra Vision Engine, a conocer la diferencia entre Oppo Share y Nearby Share, o a descubrir la libertad del Modo Zen (que bloquea el teléfono durante un periodo de tiempo determinado para darte un descanso forzado de tu dispositivo).

El Find N2 Flip representa un notable cambio positivo en la estrategia móvil de Oppo, al igualar el compromiso de Samsung con las actualizaciones. El N2 Flip tiene cuatro años de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de actualizaciones de seguridad, al igual que el nuevo Samsung Galaxy S23 Ultra. Esperemos que esta promesa llegue también a otros dispositivos de Oppo, y no sólo a los de gama alta.

Puntuación del software: 4 / 5

Oppo Find N2 Flip: cámaras

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Cámara principal de 50 MP + ultra angular de 8 MP

Cámara selfie de 32 MP

Características de la cámara en modo FlexForm

Encontrarás un trío de cámaras en el cuerpo del Find N2 Flip, una principal de 50MP y una secundaria ultra-angular de 8MP en la parte trasera, junto con una frontal de 32MP perforada en la parte superior de la pantalla principal del teléfono.

El sensor Sony IMX890 que lidera el sistema de cámaras del N2 Flip es el mismo que se encuentra en el último buque insignia de OnePlus, el OnePlus 11, aunque en este caso cuenta con el apoyo de la NPU de imágenes MariSilicon X de Oppo para el procesamiento de imágenes. No parece que se ofrezca estabilización óptica de imagen, sin embargo, la magia de la cámara de Oppo ha hecho que su ausencia sea casi imperceptible, incluso en las pruebas comparativas con el Galaxy Z Flip 4.

Oppo Find N2 Flip: muestras de cámara

Image 1 of 13 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Zoom 0,6x mediante ultrangular de 8 MP (izquierda) | Zoom 1x mediante principal de 50 MP (centro) | Zoom 20x mediante principal de 50 MP (derecha) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Los filtros Hasselblad Master pueden cambiar totalmente el aspecto de una foto en el momento de la captura. Sin filtro (izquierda) | Radiance (izquierda-centro) | Serenity (derecha-centro) | Emerald (derecha) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) En esta fotografía comparativa con poca luz, el Find N2 Flip (izquierda) ofrece un balance de blancos y unos colores superiores a los del Galaxy Z Flip 4 (derecha), pero sufre una mayor distorsión del objetivo en el borde del encuadre. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) El Find N2 Flip ofrece una profundidad de campo y un efecto bokeh más naturales en el modo retrato (izquierda) que el efecto más forzado del Galaxy Z Flip 4 (derecha). (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) En esta comparación con poca luz, el Find N2 Flip (izquierda) ofrece mejor nitidez, detalles más finos y colores más precisos, aunque el balance de blancos más agresivo del Z Flip 4 (derecha) hace que los colores sean más agradables en general. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Find N2 Flip (izquierda) | Z Flip 4 (derecha): Las cámaras selfie internas de cada teléfono se comportan de forma muy diferente (y tienen campos de visión muy distintos). (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)



El procesamiento de imágenes puede ser manejado por el chip MariSilicon X, pero el ajuste de la ciencia del color, a través de la asociación en curso de Oppo con la famosa marca de cámaras Hasselblad, define el aspecto general de los resultados de la cámara del Find N2 Flip.

También hay que tener en cuenta los beneficios únicos de ese factor de forma tipo concha, con respecto a la fotografía. La gran pantalla hace que sea rápido y fácil hacer selfies, retratos o grabar vídeo utilizando los sensores primarios del teléfono y sin tener que abrirlo. A la inversa, puedes hacer fotos con normalidad, pero dar a tu modelo una idea de la imagen final que estás capturando, con la función de vista previa de la pantalla.

En el modo FlexForm, puedes desplazar el visor a la mitad superior o inferior de la pantalla. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Como parte de la capacidad de la bisagra para mantener su posición entre 45 y 110 grados, el modo FlexForm del teléfono es obviamente beneficioso a la hora de hacer fotos, ya que permite cambiar la interfaz de la cámara a cualquiera de las dos mitades de la pantalla parcialmente plegada según sea necesario, mientras que la inclinación de la cámara a través de ese rango definido de movimiento permite también una captura manos libres más fácil.

También hay un modo llamado Camcorder Capture que se parece mucho al modo FlexCam del Galaxy Z Flip 4, en el que se sujeta el teléfono de lado mientras está plegado a 90 grados para emular la sensación y la posición de la mano de una videocámara de los 90 al capturar vídeo.

Puntuación de la cámara: 4 / 5

Oppo Find N2 Flip: rendimiento

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Chip MediaTek Dimensity 9000 Plus

Configuración única de memoria / almacenamiento en el modelo internacional

Aunque los chips de gama alta de MediaTek no están tan consolidados como los de Qualcomm, el 9000 Plus ya ha demostrado su valía en nuestro mejor teléfono para juegos del momento: el Asus ROG Phone 6D Ultimate. Así pues, tiene potencia de sobra para todo, desde la multitarea al gaming.

Dependiendo de lo que le pidas al Find N2 Flip, si buscas resultados similares a los de otros teléfonos con Snapdragon 8 Plus Gen 1, tendrás que ir a los ajustes del teléfono y activar manualmente el "modo de alto rendimiento". De lo contrario, su perfil de rendimiento predeterminado, más equilibrado, produce cifras más modestas. Sin embargo, la diferencia entre los dos perfiles no es tan abultada, por lo que yo recomendaría no tocar el perfil de potencia la mayor parte del tiempo.

Dejando a un lado los colores, sólo hay una configuración del Find N2 Flip de la que preocuparse a nivel internacional, con 8GB de RAM LPDDR5 y 256GB de almacenamiento UFS 3.1 a mano, que la mayoría de los usuarios deberían encontrar más que suficiente. En China, el teléfono puede adquirirse con hasta 16GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Peter Lee, responsable de la línea de productos Find de Oppo, me dijo que esto se debe a las mayores exigencias que los consumidores chinos esperan de sus dispositivos.

Un área en la que Oppo ha intentado adaptar la experiencia a las cualidades únicas de un plegable como el Find N2 Flip es la conectividad. Además de contar con Bluetooth 5.3 y WiFi 6, el N2 Flip también admite eSIM con doble SIM 5G simultánea, mientras que el conjunto de antenas de 360 grados significa que NFC debería funcionar con el teléfono en cualquier orientación, independientemente de si está abierto o cerrado; ideal para pagos sin contacto en el transporte público y similares.

Puntuación del rendimiento: 4.5 / 5

Oppo Find N2 Flip: batería

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Batería de 4.300mAh

Admite carga SuperVOOC de 44 W

La batería más grande y la carga más rápida en un plegable tipo concha

Una de las grandes bazas del Oppo Find N2 Flip frente a sus competidores es su batería y capacidad de carga. Mientras que el Motorola Razr 2022, el Galaxy Z Flip 4 y el Huawei P50 Pocket tienen baterías de 3.500 mAh, 3.700 mAh y 4.000 mAh respectivamente, el Oppo irrumpe con una espectacular célula de 4.300 mAh que supera al Z Flip 4 en tiempo real de pantalla (6,5 horas frente a sólo cuatro), igualando a su otro rival plegable, el Razr actual.

Lo mismo ocurre con las velocidades de carga: Samsung, Motorola y Huawei soportan cargas por cable de 25, 30 y 40 W, respectivamente. El Find N2 Flip, por su parte, encabeza la lista con 44 W (aunque incluye un cargador SuperVOOC de 67 W).

Oppo ofrece una carga del 50% en 23 minutos y del 100% en menos de una hora, así como más de 11 horas de reproducción de vídeo, afirmando que las celdas de alta densidad desarrolladas por Oppo para el Z Flip 4 ofrecen un 10% más de energía a partir de la misma capacidad de batería en un dispositivo equivalente.

En las pruebas, las cifras de Oppo se cumplieron en su mayor parte, ya que el Find N2 Flip alcanzó más del 30% de carga en sólo 15 minutos y casi el 60% en 30 minutos. Sin embargo, siempre tardaba una hora o más en llegar la carga completa, nunca menos.

Puntuación de la batería: 4.5 / 5

¿Debería comprar el Oppo Find N2 Flip?

Swipe to scroll horizontally Oppo Find N2 Flip: tabla de puntuaciones Campo Comentario Puntuación Calidad-precio El mejor plegable tipo concha del mercado supera a sus rivales, pero sigue siendo caro en general. 4 / 5 Diseño Un diseño limpio con una bisagra resistente y bonitos detalles. Sin embargo, Oppo no ha igualado la protección contra agua y polvo de Samsung. 4 / 5 Pantalla Es la mejor experiencia de visualización en un tipo concha hoy en día. 4 / 5 Software La experiencia de usuario, repleta de funciones, puede resultar un poco recargada para algunos, pero la mayor compatibilidad con las actualizaciones de software es una gran ventaja. 4 / 5 Cámara Un teléfono con una cámara muy versátil, con funciones FlexForm y una impresionante estabilización digital. 4 / 5 Rendimiento Potencia de sobra para ofrecer un rendimiento de buque insignia en el día a día y el plegable tipo concha más resistente hasta la fecha. 4.5 / 5 Batería La batería más grande y la carga más rápida en un tipo-concha. Las afirmaciones de Oppo también se confirmaron en las pruebas. 4.5 / 5

Cómpralo si...

Quieres el mejor plegable tipo concha que existe Aunque el Galaxy Z Flip 4 de Samsung puede tener un mayor atractivo para las masas y una disponibilidad más amplia, si puedes conseguirlo, el Find N2 Flip hace realidad el objetivo de Oppo de destronar al Flip de Samsung como el rey de los tipo concha.

Quieres un teléfono elegante y compacto A pesar de ser más grande y pesado que el Galaxy Z Flip 4, el Find N2 Flip es relativamente compacto en comparación con un teléfono normal con pantalla de 6,8 pulgadas. Además, tiene un aspecto estupendo.

Quieres un plegable con una gran batería Mientras que la longevidad de la batería demostró ser comparable a la de su rival de Motorola, el Find N2 Flip gana en este departamento en general integrando también la carga más rápida en el factor de forma en este momento.

No lo compres si...

Eres propenso a los accidentes No se puede negar que el mecanismo de bisagra del Find N2 Flip ha sido construido y verificado de forma independiente para soportar cierto castigo, pero sin protección IP contra el polvo o la entrada de agua, es sólo la fe ciega en las estrictas tolerancias de Oppo lo que garantiza que el teléfono resistirá a los elementos con el tiempo.

Necesitas mucho almacenamiento Con un único modelo de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento en la mayoría de los mercados, tienes que estar seguro de que ese espacio es suficiente para tus aplicaciones y archivos multimedia, ya que no hay espacio para añadir más en el futuro ni para comprar un dispositivo con más espacio desde el principio.

Odias ColorOS La versión de Oppo de Android no es para todo el mundo; rebosa funcionalidad, pero para algunos puede resultar abrumadora. Además, hay una serie de aplicaciones duplicadas que puede que nunca se utilicen y sólo ocupan espacio.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)