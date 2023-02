TV LG A3 OLED: todo lo que necesitas saber sobre la televisión más económica de la gama OLED de LG

¿Qué pasa con el televisor LG A3 OLED? LG ha confirmado esta misteriosa televisión para 2023 como sucesora de la LG A2 OLED de gama básica del año pasado. Sin embargo, por el momento no ha dado todos los detalles, y al parecer no se pondrá a la venta a nivel global. Ahora bien, parece que a Europa sí que llegará.

El LG A3 OLED es el modelo más económico de toda la gama de televisores OLED de LG: el resto de modelos son el LG B3 (opens in new tab) (el segundo más asequible), el LG C3 (opens in new tab) y el LG G3 (opens in new tab) (el de más alta gama).

El A2 anterior está actualmente a la venta en España a un precio muy rebajado, y es uno de los modelos de TV OLED más asequibles que hay. Si su sucesor, el LG A3, se confirma para España y tiene un precio parecido puede ser interesante para mucha gente.

LG A3 OLED TV: precio, tamaños y fecha de lanzamiento esperados

La LG A3 OLED, igual que los demás modelos de la línea LG OLED, debería lanzarse en primavera de 2023. Si bien la compañía no la va a comercializar a nivel mundial, parece que en Europa sí que se pondrá a la venta, por lo que contamos con que en España también.

La LG A2 del año pasado se comercializó en Europa en tamaños de 48, 55 y 65 pulgadas, y esperamos ver las mismas opciones este año.

No hay precio confirmado para la LG A3 OLED, pero es probable que sea similar a los precios de lanzamiento de la A2 del año pasado que se indican a continuación. Eso sí, con el paso de los meses los precios bajaron un montón. Por ejemplo, la de 55 pulgadas puedes comprarla ahora mismo por 839€ en Mi Electro, y la de 65 pulgadas está por 1.499€ en PcComponentes.

48 pulgadas LG A2: 1.550€

55 pulgadas LG A2: 1.700€

65 pulgadas LG A2: 2.600€

Este es el LG A2 OLED, que actualmente está a la venta a un precio muy rebajado. (Image credit: LG)

LG A3 OLED TV: Diseño y características - ¿Qué novedades hay?

La serie A de LG es la de gama más baja de la familia. Eso significa que utiliza un panel OLED diferente al de otros televisores LG OLED, y que no incluye características tan avanzadas en otros aspectos.

Empecemos por la pantalla, que parece ser la misma pantalla OLED de 60Hz del modelo anterior según la información disponible, lo que significa que no es ni de lejos tan brillante como la pantalla del LG C3.

En lugar de un procesador de gama alta Alpha a9, la Serie A utiliza el chip más barato a7 Gen 6, que también se encuentra en el B3 de este año. Es un chip nuevo, pero el a7 no es tan avanzado como su homólogo a9, lo que significa que puedes esperar un poco más de ruido de vídeo en las escenas oscuras y algo de temblor en los momentos de movimiento brusco. Esencialmente, disfrutarás del tipo de imágenes vívidas, colores brillantes y negros profundos que se esperan de un televisor OLED, pero sin un manejo de la imagen de gama alta.

Debemos señalar que hay un poco de confusión en torno a algunas especificaciones de LG A3: la compañía todavía no ha revelado toda la información, y hemos visto algunas fuentes citan que tiene soporte HDMI 2.1 y VRR, pero no estamos seguros ya que nos extraña dado el precio de esta gama.

La especificación HDMI 2.1 suele reservarse para pantallas de gama alta, sobre todo con paneles de 120Hz, lo que significa que el LG A3 OLED probablemente tendrá el antiguo estándar HDMI 2.0, que puede transferir vídeo 4K por cable desde una videoconsola y similares, pero no con la alta frecuencia de imagen o la especificación 8K que es técnicamente posible en los televisores HDMI 2.1.

Tampoco cabe esperar funciones de gama alta para juegos como VRR (tasa de refresco variable) o FreeSync, aunque el modo de baja latencia automática debería ser compatible, así como eARC para conectar una barra de sonido con audio sin pérdidas. Aunque la nueva gama LG OLED introduce una función QMS (Quick Media Switching) para saltar rápidamente entre entradas HDMI, es probable que el A3 no tenga las especificaciones para soportar esta tecnología.

Los televisores LG son bastante predecibles en lo que respecta al audio integrado, por lo que es probable que volvamos a ver los altavoces de dos canales del A2 con técnica upmixing por IA y compatibilidad con Atmos.

Todos los LG OLED 2023 tienen en común una plataforma webOS renovada con perfiles de usuario personalizados y recomendaciones y avatares específicos para cada usuario. También incluye compatibilidad con Matter, el estándar de hogar inteligente cada vez más popular, multiventana para ver diferentes fuentes simultáneamente, y un preajuste de imagen personalizado basado en tus preferencias de visualización en la configuración. Esperamos ver estas cosas también en el LG A3, pero de momento no está confirmado.

En general, cabe esperar unas especificaciones muy similares a las del OLED A2, pero con ese chip a7 mejorado y la plataforma webOS mejorada que llegará a todos los televisores OLED LG de 2023.

El LG A2 OLED es una de nuestras recomendaciones si quieres un televisor OLED económico para ver películas; si quieres imágenes de élite o tecnología gaming, busca otro modelo. (Image credit: Future)

LG A3 OLED TV: nuestra opinión por el momento

El LG A3 OLED sigue siendo una especie de enigma, ya que la compañía todavía no ha revelado todo, ni siquiera su disponibilidad confirmada. Ahora bien, un sucesor del A2 es una noticia excelente para aquellos que buscan una televisión LG OLED al precio más asequible posible.

Sin embargo, puede que con el tiempo sea más difícil justificar las reducidas especificaciones del A3, ya que el C3 y el G3 utilizan la tecnología "OLED evo" de aumento del brillo, y el B3 OLED ofrece HDMI 2.1, que cada vez más se está convirtiendo en el estándar de los mejores televisores 4K.