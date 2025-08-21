Nueva gama Google Pixel 10 – 5 mejoras clave que traen los nuevos móviles

Google ha presentado oficialmente su nueva gama Pixel, formada por el Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold, que han debutado en el evento Made by Google 2025. Dicho eso, cabe señalar que el plegable, el Pixel 10 Pro Fold, no se va a comercializar en España (igual que pasó con sus predecesores).

Sea como sea, vamos a hacer un repaso a las últimas novedades de hardware y software de Google. A continuación, te resumimos 5 aspectos clave que debes conocer sobre la gama Google Pixel 10.

1. Nuevos accesorios Pixelsnap

Empecemos con Pixelsnap: una tecnología de carga inalámbrica Qi2 magnética integrada en toda la gama Pixel 10.

Al igual que la tecnología MagSafe de Apple, Pixelsnap permite acoplar cargadores inalámbricos, soportes, anillas y otros accesorios a cualquier modelo de la serie Pixel 10. El Pixel 10, el Pixel 10 Pro y el Pixel 10 Pro Fold admiten carga de hasta 15W con Pixelsnap, mientras que el Pixel 10 Pro XL alcanza un máximo de 25W.

Google ha presentado su propia gama de accesorios Pixelsnap junto con la serie Pixel 10, entre ellos un cargador magnético, un soporte magnético y una anilla magnética para colocar el móvil en posición vertical. Además, la tecnología también es compatible con los accesorios MagSafe existentes de Apple y con los de marcas de terceros como Belkin.

Basta decir que esto supone un gran avance para Google y para el futuro de los teléfonos Android. Hasta ahora, todos los usuarios de Android (excepto los propietarios del HMD Skyline) se veían obligados a comprar anillas magnéticas adhesivas o fundas voluminosas para magnetizar sus dispositivos, pero Pixelsnap integra un anillo magnético directamente en los propios dispositivos Pixel.

Solo queda esperar que otros fabricantes de teléfonos Android lancen pronto sistemas de carga magnética similares (Samsung, te toca mover ficha).

2. Nuevos trucos de IA para las cámaras

Otra novedad de toda la gama Pixel 10 es el Asistente de Cámara, que utiliza IA para ayudarte a tomar mejores fotos.

Esta herramienta de software basada en Gemini puede analizar una escena en el visor del Pixel 10 y ofrecer sugerencias sobre cómo mejorar tu captura. Por ejemplo, el Asistente de Cámara puede indicarte qué modo de disparo utilizar, cómo encuadrar mejor el sujeto y sugerir otros consejos útiles para sacar el máximo partido a las cámaras de tu Pixel 10.

Otra novedad, si quieres mejorar una foto que ya hayas hecho, es puedes pedirle a Gemini ediciones específicas en tus fotos. Puedes solicitar mejoras en aspectos como la nitidez o la iluminación, e incluso pedir a Gemini que añada contenido generado por IA directamente a la imagen.

3. Zoom real para el Pixel 10

Siguiendo con las cámaras, Google finalmente ha añadido una cámara teleobjetivo dedicada a su modelo Pixel estándar, que es el más básico.

El Pixel 10 incorpora una cámara teleobjetivo de 10,8MP con zoom óptico 5x y zoom digital 20x, que es la misma cámara teleobjetivo que encontrarás en el Pixel 10 Pro Fold.

Afortunadamente, Google no ha eliminado ninguna de las otras cámaras para hacer espacio a este nuevo objetivo en el Pixel 10, por lo que todavía tendrás opciones de disparo gran angular y ultra gran angular. Sin embargo, la compañía ha reducido la resolución de esta última cámara, de 48MP a 12MP.

Por supuesto, para obtener las mejores cámaras Pixel, querrás optar por el Pixel 10 Pro o el Pixel 10 Pro XL, que cuentan con un sensor teleobjetivo de 48MP y ofrecen hasta 100x de zoom digital. Dicho esto, nos alegra ver que Google finalmente ha equipado su modelo estánar con una cámara de zoom competente este año.

4. Chip Tensor G5

Todos los modelos de Pixel 10 están impulsados por el nuevo chip Tensor G5, que Google describe como la mejora más importante de la plataforma Tensor desde su debut hace cinco años.

En comparación con el Tensor G4, el G5 ofrece una CPU un 34% más rápida y una TPU un 60% más potente (la Tensor Processing Unit de Google, diseñada para gestionar cargas de trabajo de aprendizaje automático). Esto se traduce en un rendimiento más fluido, un procesamiento de IA más rápido y una mejor eficiencia energética en todos los teléfonos Pixel 10.

El Tensor G5 también viene acompañado del nuevo chip de seguridad Titan M2, que incluye funciones integradas como filtrado automático de llamadas, protección frente a malware e incluso una VPN incorporada.

Si bien no esperamos que el Tensor G5 compita con el Snapdragon 8 Elite o con el A18 Pro de Apple en términos de potencia bruta, sí debería garantizar una experiencia de software fluida y, lo que es más importante, segura.

5. Certificación IP68 para el Pixel 10 Pro Fold

Si bien esto nos da igual, dado que el plegable de Google, para variar, no se va a comercializar en España, es algo que agradecerán los que sí pueden comprar el Pixel 10 Pro Fold.

A primera vista, el Pixel 10 Pro Fold se parece mucho a su predecesor y, aunque prácticamente mantiene el mismo tamaño y grosor, presume de un auténtico estreno mundial en la categoría de plegables: la certificación de resistencia IP68.

La certificación IP indica el nivel de resistencia de un dispositivo contra el polvo (primer número) y el agua (segundo número). Una certificación IP68 significa que el Pixel 10 Pro Fold es resistente tanto al agua como al polvo, un argumento de venta con el que ni siquiera el Galaxy Z Fold 7 puede competir. Y es que los plegables y el polvo se llevan muy mal.

Como referencia, el Pixel 9 Pro Fold salió al mercado con una certificación IPX8, lo que significaba que ofrecía el mismo nivel de protección frente al agua, pero ninguna contra el polvo.

La certificación IP68 sitúa ahora al Pixel 10 Pro Fold al nivel de los mejores móviles Android en cuanto a seguridad, y eso es muy importante no solo para las personas aficionadas al Pixel Fold, sino también para las seguidoras de los plegables en general, ya que sugiere que los futuros modelos de otras marcas podrían beneficiarse del mismo grado de protección.

Otras mejoras de durabilidad en el nuevo plegable de Google incluyen una bisagra sin engranajes, que según la compañía mantendrá su solidez durante más de 10 años.