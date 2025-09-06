iPhone 17 vs iPhone 16 – Las 5 mejoras que se esperan en el nuevo modelo estándar

El 9 de septiembre llegará una nueva gama de iPhones, y si eres propietario de un iPhone 16, puede que te estés preguntando si merece la pena pasarte al iPhone 17.

Por ahora, solo contamos con rumores, pero nos han dado una idea bastante clara de qué esperar del próximo modelo básico de Apple. Se habla de una pantalla mejorada, una cámara frontal superior, tecnología Wi-Fi más avanzada y mucho más. También se comenta un nuevo modelo “Air” que reemplazaría al iPhone Plus.

En esta guía, hemos recopilado 5 de las mejoras más significativas que se rumorean para el iPhone 17 estándar en comparación con el iPhone 16.

1. Pantalla ProMotion

ProMotion debutó en el iPhone 13 Pro (de la imagen) (Image credit: TechRadar)

El iPhone 13 Pro introdujo una pantalla ProMotion revolucionaria para los mejores iPhones de Apple, ofreciendo una alta tasa de refresco de 120Hz y funcionalidad de pantalla siempre activa.

La tecnología ProMotion ha seguido diferenciando a los modelos Pro de los modelos básicos en cada línea de iPhone desde entonces (incluida la gama iPhone 16), pero según varios rumores, se espera que esta característica de pantalla llegue ahora también al iPhone 17 estándar.

El paso de 60Hz a 120Hz proporcionaría un desplazamiento mucho más fluido en el modelo estándar, al igual que en los modelos Pro, el iPhone 17 podría utilizar un panel OLED LTPO (óxido policristalino de baja temperatura) más avanzado, que permitiría ajustes dinámicos de la tasa de refresco entre 1Hz y 120Hz.

2. Cámara selfie mejorada

Los iPhone 16 (Image credit: Apple)

El iPhone 16 cuenta con una cámara frontal de 12MP. Esto es comparable con gran parte de la competencia, incluido el Google Pixel 10, pero si los rumores son ciertos, Apple mejorará notablemente su cámara para selfies este año.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Se especula que el sensor frontal del iPhone 16 será reemplazado por un nuevo sensor de 24MP en el iPhone 17. Fijaros lo importa que sería esta mejora, teniendo en cuenta que el sensor actual de 12MP se introdujo allá por el iPhone 11.

La nueva cámara podría contar también con una lente de seis elementos (6P) en lugar de la lente de cinco elementos (5P) usada en el iPhone 16. Esto permitiría obtener imágenes más nítidas y una mayor claridad general en selfies y videollamadas.

3. Un rediseño con una pantalla más grande

La pantalla de 6,1 pulgadas del iPhone 16 (Image credit: Future/Jacob Krol)

El iPhone 16 tiene una pantalla de 6,1 pulgadas, mientras que se rumorea que el iPhone 17 aumentará hasta las 6,3 pulgadas. Es poco probable que el tamaño total del teléfono cambie de forma significativa, gracias a la nueva tecnología de “metalens”, que puede reducir el tamaño del sensor Face ID y de la Dynamic Island.

Los cambios de diseño podrían ir más allá con la introducción de un marco de aluminio más delgado. Se espera que esto dé lugar a un marco más fino y a una reducción del peso total del teléfono.

Además, circulan varios rumores de que el módulo de la cámara se actualizará para asemejarse al del Google Pixel 10. Probablemente seguirá teniendo una disposición vertical, pero supuestamente se rediseñará para adaptarse a los nuevos sensores.

4. Un nuevo chip Wi-Fi 7 de Apple

El iPhone 16 fue el primer iPhone que soporta Wi-Fi 7 (Image credit: Future)

El iPhone 16 fue el primer iPhone en ser compatible con el nuevo estándar Wi-Fi 7, lo que permitió velocidades de conexión más rápidas y menor latencia. Se espera que Apple dé un paso más al introducir un chip Wi-Fi 7 diseñado internamente en el iPhone 17, que supuestamente reemplazará al chip Broadcom que lleva el iPhone 16.

Esto podría parecer una mejora mínima, pero en realidad probablemente ofrecerá un mejor rendimiento, mayor eficiencia energética y una conexión más fluida entre el iPhone y otros dispositivos Apple.

5. Más potencia y carga más rápida

Apple introdujo su línea de chips A18 con la gama iPhone 16 (Image credit: Apple)

Una filtración de confianza sugiere que el iPhone 17 contará con un nuevo chip A19, aunque algunos afirman que Apple mantendrá el A18 en el modelo estándar.

Personalmente, espero que sea el A19, porque de lo contrario las mejoras de rendimiento entre el iPhone 16 y el iPhone 17 serían relativamente limitadas. También me gustaría ver un aumento de la RAM, aunque probablemente se mantenga en 8GB.

Dicho eso, hablemos de la que personalmente creo que es la mejora más necesitada en los iPhone: la velocidad de carga. Si bien podemos hablar de muchas cosas de los iPhone que ya son buenas, pero que se pueden mejorar, en el caso de la velocidad de carga, el problema actual es que es simplemente mediocre y ridícula.

Al menos, ahora se rumorea que el iPhone 17 pasará a admitir carga inalámbrica de 50W. Esto duplica la velocidad del iPhone 16 y permitiría a los usuarios cargar rápidamente el iPhone de manera inalámbrica. Quizá lo más impresionante es que esta velocidad sería significativamente superior a los 15W de carga inalámbrica del Samsung Galaxy S25.