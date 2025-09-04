4 formas en las que el iPhone 17 puede mejorar al iPhone 16

Ya casi es hora, amigos: Apple ha anunciado que su evento anual de septiembre tendrá lugar el 9 de septiembre, y es casi seguro que veremos las revelaciones completas del iPhone 17, iPhone 17 Air (o Plus), iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Ha sido un largo año de rumores y filtraciones desde el lanzamiento de la serie iPhone 16, pero ahora esperamos ver cambios importantes en el diseño del iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, así como un modelo completamente nuevo, el iPhone 17 Air, que podría sustituir al iPhone 17 Plus.

En comparación, es probable que el modelo básico del iPhone 17 sea más bien una actualización iterativa. Las imágenes y los modelos ficticios compartidos por los informantes durante los últimos meses sugieren que el iPhone 17 no será muy diferente de su homólogo de la generación actual, y dado que se espera que los cuatro modelos funcionen con iOS 26 en el momento de su lanzamiento, el hardware interno será el principal ámbito de posibles actualizaciones.

El iPhone 16 era un gran teléfono en el momento de su lanzamiento y sigue siéndolo ahora: es el modelo básico más «Pro» de iPhone en años y ofrece nuevas y excelentes funciones, como el botón de acción y el botón capacitivo de control de la cámara, pero aún hay cosas que Apple podría mejorar.

Así que, sin más preámbulos, aquí están las cuatro formas en que el iPhone 17 puede mejorar al iPhone 16.

ProMotion

iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hemos escrito tantas veces sobre la frecuencia de actualización de la pantalla del iPhone estándar en los últimos años que ya he perdido la cuenta, pero por si acaso alguien en Cupertino está leyendo esto, la pantalla de 60 Hz del iPhone 16 está obsoleta, es vergonzosa y mancha la reputación de un teléfono que, por lo demás, es excelente.

Esta lenta frecuencia de actualización, que se refiere a la frecuencia con la que la pantalla sustituye la imagen mostrada, es la razón principal por la que recomiendo el iPhone 16 Pro en lugar del iPhone 16, y aunque estoy seguro de que este hecho ha reportado muchos beneficios a Apple, realmente es hora de pasar página.

Un teléfono de ese precio debería incluir una pantalla con una alta frecuencia de actualización. Si Apple no quiere equipar su modelo básico de iPhone con su tecnología ProMotion de frecuencia de actualización variable, al menos debería equiparlo con una pantalla fija de 120 Hz. Las pantallas de 60 Hz no son estándar en los teléfonos insignia desde hace al menos cinco años, e incluso los teléfonos más baratos del mercado suelen alcanzar los 90 Hz o 120 Hz.

Las pantallas de 60 Hz para teléfonos pertenecen al pasado; mejor dicho, las pantallas de 60 Hz para teléfonos pertenecen a la basura*. Simplemente no hay razón para equipar el iPhone 17 con una tecnología tan anacrónica, a menos que Apple tenga la intención de cobrar menos de 200 dólares por él (*para reciclarlo, obviamente).

Un chip más rápido

iPhone 16 (Image credit: Future)

El iPhone 17 puede ganar fácilmente al iPhone 16 al incorporar un chip más rápido y, a diferencia de los demás modelos de esta lista, es casi seguro que esto vaya a suceder.

Digo «casi» porque Apple ya ha lanzado dos iPhones consecutivos con el mismo chip. El iPhone 14 se lanzó con el mismo chip A15 que el iPhone 13, lo que causó un pequeño revuelo. Sin embargo, desde el iPhone 14, el iPhone ha recibido una serie de importantes mejoras de rendimiento, lo que me da esperanzas de que el iPhone 17 pueda obtener un impulso similar.

El chip del iPhone 17 probablemente se llamará A19, aunque no sabemos cuánto más potente será que el A18 del iPhone 16. El A18 era un 30 % más rápido que el chip A17 del iPhone 15; una mejora de proporciones similares sería impresionante, pero con lo bien que funciona el A18, incluso un aumento del 10 % sería bienvenido.

Capacidad de RAM de dos dígitos

Apple iPhone 16 (Image credit: Future)

El iPhone 16 tiene 8 GB de RAM, suficiente para realizar varias tareas a la vez y para que Apple Intelligence funcione, pero, sinceramente, no es mucho en comparación con otros modelos insignia actuales.

Por ejemplo, el Samsung Galaxy S25 y el Google Pixel 10 vienen con 12 GB de RAM, lo que añade un plus de flexibilidad para la IA y la multitarea en profundidad. Apple es conocida por la optimización y la estrecha integración de iOS con el hardware del iPhone, pero en algún momento la cantidad de silicio en un teléfono marcará la diferencia en el rendimiento.

No hay mucho más que decir: solo quiero ver un número más grande en la hoja de especificaciones. Apple se está quedando atrás en la carrera de la IA, por lo que disponer del margen de hardware necesario para que Apple Intelligence crezca daría cierta tranquilidad en ese sentido.

Carga rápida

iPhone 16 (Image credit: Future)

Los iPhone tienen baterías más pequeñas que sus homólogos Android, pero eso no importa. Apple ha demostrado una y otra vez que puede optimizar sus dispositivos lo suficiente como para que duren un día entero, independientemente de su capacidad real. Lo que le falta al iPhone 16 es una carga rápida adecuada: Apple no comparte las especificaciones de consumo de energía de sus teléfonos, pero en general se acepta que el iPhone 16 se carga a una potencia máxima de unos 20 W, lo que es lento en comparación con otros modelos insignia.

A modo de referencia, el Galaxy S25 se carga con 27 W de potencia, mientras que el Pixel 10 alcanza los 45 W. Si miramos hacia Oriente, encontramos los modelos insignia de fabricación china de Xiaomi, Oppo y Honor, que se cargan con un consumo de entre 80 W y 100 W.

Los fabricantes de teléfonos occidentales optan por especificaciones de carga más cautelosas para evitar el sobrecalentamiento y dar prioridad a la longevidad de sus teléfonos, lo cual es un razonamiento sólido, pero la flexibilidad que ofrece un teléfono de carga rápida es insuperable. Una potencia de alrededor de 40 W mantendría la competitividad del modelo básico del iPhone y facilitaría a los fans del iPhone volver a la acción después de un largo día de llamadas, navegación y juegos.