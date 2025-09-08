Me dedico a analizar los móviles con mejores cámaras y estos son los 3 rumores sobre el iPhone 17 Pro que espero que se cumplan

Estamos a solo días del evento “Awe Dropping” de Apple, y aunque tenemos una idea relativamente clara del hardware que presentará la compañía, sus capacidades exactas siguen siendo un misterio.

Mientras que mejoras como el paso a los chips A19 y A19 Pro están prácticamente confirmadas para los iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, también se comenta sobre avances más llamativos: refrigeración por cámara de vapor, más memoria RAM en los modelos Air y Pro e incluso un nuevo color naranja.

Pero lo que más me intriga son las mejoras en la cámara. Tras comparar este año los sistemas fotográficos de los mejores iPhone, Samsung y Pixel, y usar mi iPhone 16 Pro como cámara de vídeo principal desde su lanzamiento, tengo algunas ideas y deseos sobre lo que podría traer la próxima generación iPhone 17 Pro.

Basándome en los rumores más recientes sobre la próxima generación de fotografía en el iPhone, aquí están las tres mejoras que más me gustaría que se confirmen.

1. Cámaras selfie mejoradas

El rumor: toda la línea iPhone 17 recibirá una mejora en la cámara frontal a 24MP.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Aunque ya he perdido la esperanza de que Apple siga desarrollando la Dynamic Island, hay una mejora posiblemente más significativa que sí agradecería: una cámara frontal mejorada.

Según se informó en agosto, una nota a inversores vista por 9to5Mac sugiere que los cuatro nuevos modelos de iPhone 17 contarán con un aumento de resolución en sus cámaras frontales, pasando de 12MP a 24MP.

Al comparar la cámara frontal del 16 Pro, descubrí que tendía a subexponer y aplicaba una curva de contraste excesivamente agresiva a las escenas (lo que sugiere un rango dinámico limitado), en comparación con las cámaras para selfie del Pixel 9 Pro y el Galaxy S25 Ultra.

Un mayor número de megapíxeles podría ofrecer varias ventajas en este sentido, incluida la posibilidad de corregir algunas de las carencias mencionadas.

Más megapíxeles también significan un mayor potencial para la captura de vídeo en alta resolución, una mejor estabilización electrónica de imagen, un rendimiento superior en condiciones de poca luz, la posibilidad de disparar en más distancias focales (permitiendo un objetivo más amplio y recortes sin pérdida de calidad óptica), entre otras mejoras.

2. 48 MP en todos los sensores traseros

El rumor: el iPhone 17 Pro podría incorporar una cámara teleobjetivo de 48MP, lo cual es más emocionante de lo que parece

(Image credit: Future)

El año pasado, la gama iPhone dio un paso para equiparar los sensores al aumentar la cámara ultra gran angular de los 16 Pro de 12MP a 48MP, y ahora parece que le toca el turno a la importantísima cámara teleobjetivo.

El actual teleobjetivo de 12MP con zoom 5x ya resulta impresionante, especialmente gracias a la innovadora pila óptica plegada en tetraprisma que Apple introdujo en el iPhone 15 Pro Max. Dicho esto, cuando los modelos más modestos de sus principales rivales ya ofrecen un zoom comparable (sin mencionar los 100x de zoom máximo de sus dispositivos más avanzados), la tecnología de imagen equivalente de Apple empieza a quedarse un poco anticuada.

En las pruebas, la configuración actual de cámaras traseras del 16 Pro ya ofrece una consistencia notable en cuanto a balance de color y gestión de la exposición entre sus sensores traseros, pero, al igual que en los selfies actuales, una crítica recurrente ha sido la subexposición en las tomas resultantes.

El recorte de sensor en una cámara teleobjetivo de 48MP con zoom 5x podría, en teoría, otorgar a la gama iPhone 17 Pro un zoom óptico sin pérdida de hasta 10x y un rango de zoom máximo mayor que el límite relativamente modesto de 25x de la gama actual. Dicho esto, también se ha hablado de que Apple podría optar por una estrategia más conservadora que la de sus competidores en este aspecto, equipando al menos el iPhone 17 Pro Max con un nuevo zoom óptico máximo de 8x.

Contar con más píxeles también permitiría capturar más luz y mejorar la estabilidad de la imagen.

3. Experiencia de vídeo con calidad profesional

El rumor: se espera que el iPhone 17 Pro grabe vídeo en 8K

(Image credit: Apple)

Ya me encanta grabar vídeo con el iPhone. La actual gama iPhone 16 Pro ofrece una de las experiencias de grabación de vídeo más consistentes y fiables en un móvil, sin olvidar que es de las pocas que realmente hace honor a la etiqueta “Pro”.

Tienes compatibilidad con captura en Log, soporte para ACES (Academy Color Encoding System), grabación en DolbyVision a 4K/120fps, captura en ProRes 4K a hasta 120fps (con un dispositivo de grabación externo conectado) y mucho más.

Entonces, ¿hacia dónde irá Apple a partir de aquí? Todo apunta a nuevas e interesantes mejoras en vídeo.

En primer lugar, podría llegar un nuevo modo de captura de vídeo dual, que permitiría grabar con la cámara frontal y trasera al mismo tiempo. Esto ya lo hemos visto en algunas apps de terceros, pero una opción nativa de alta calidad podría abrir nuevas posibilidades para creadores, sobre todo con la popularidad del contenido tipo “react” en plataformas como YouTube.

También se habla de un aumento en la resolución máxima de grabación. El salto al 8K en el iPhone 17 Pro lo pondría a la altura del Galaxy S25 Ultra y de los nuevos Pixel 10 Pro (que recurren a su procesamiento externo de Video Boost para soportar 8K). Eso sí, me da la sensación de que Apple acompañaría esta función con un aumento en la opción de almacenamiento máximo, pasando de 1,5TB a 2TB. ¿Por qué? Porque es exactamente el tipo de movimiento que esperaría de Apple con una característica así.

Esto es lo que me queda por añadir

También circulan otros rumores sobre la cámara, como la posible llegada de una apertura variable y el control multicámara y multidispositivo desde un único iPhone, pero no sabremos la verdad hasta que Tim Cook y compañía presenten la nueva gama de dispositivos en Apple Park mañana mismo, 9 de septiembre.

Mientras tanto, aunque hay áreas evidentes en las que la experiencia de cámara del iPhone 16 Pro puede mejorar, todo apunta a que veremos avances importantes que lo pondrán a la altura de muchos de los mejores móviles con cámara del mercado, además de justificar el nuevo y distintivo diseño con barra de cámara de la gama iPhone 17 Pro.