Buenos días desde Alicante. Y "buenos" por decir algo, ya que tenemos 26 grados desde las 8 de la mañana. Un potente anticiclón sobre las Azores mantiene los cielos despejados y ha dejado entrar una masa de aire muy cálido desde el norte de África, acompañada de calima. A esto se suma una temperatura del Mediterráneo entre 3 °C y 4 °C por encima de lo normal. A pesar de ello, decidí salir de mi oficina con aire acondicionado y encaminarme con el iPhone 16 Pro Max y el Samsung Galaxy S25 Ultra al palmeral de San Gabriel, donde caían unos buenos 34º. Tenía en mente una prueba extrema para mis móviles de última generación.

Después de untarme con protector solar y coger una botella de agua fría, entré en el parque y encontré una silla y una mesa libres. Esperaba colocarme a la sombra y dejar estos dos magníficos buques insignia bajo la luz directa del sol.

Quería saber cuánto tardarían en sobrecalentarse.

Con las temperaturas a 34 grados y la sensación real alrededor de 40, esto puede parecer demasiado, pero realmente no importa dónde vivas, todos llevamos nuestros teléfonos a todas partes, incluyendo la playa, los parques de atracciones, conciertos y otros lugares donde hay sol, diversión y mucho calor.

Tu smartphone está diseñado para soportar altas temperaturas. Su CPU, al fin y al cabo, genera calor. La línea iPhone 16 utiliza láminas de grafeno para disipar el calor, mientras que el Samsung Galaxy S25 Ultra tiene una cámara de vapor. Son útiles y, nueve de cada diez veces, mantendrán los teléfonos frescos y en buen estado de funcionamiento.

Para lo que estos sistemas de disipación de calor no están preparados es para ser metidos en un horno, y eso, amigos míos, es lo que le hice a estos teléfonos.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En primer lugar, quité a ambos dispositivos la funda protectora. Después, me aseguré de que las pantallas permanecieran encendidas (siempre con el iPhone, 10 minutos con el Galaxy). Los coloqué con cuidado, con las pantallas hacia arriba, sobre la mesa, puse un cronómetro y me alejé.

Aunque intenté mantenerme a la sombra, la mayor parte del tiempo estuve al sol mientras registraba la ausencia total de actividad en cada teléfono. El tiempo pasa despacio cuando te derrites bajo el sol del Mediterráneo.

(Image credit: Antonio Romero)

Con el sudor corriéndome por la espalda, miré ambas pantallas pasados dos minutos. Incluso con sus nits que combatían la luz solar, apenas podía distinguir lo que había en cada pantalla (también llevaba gafas de sol, lo que no ayudaba).

Aproximadamente a los cuatro minutos, el iPhone 16 Pro Max cambió a una pantalla de "Alerta por temperatura", con un termómetro rojo y el mensaje de que el "iPhone necesita enfriarse antes de que puedas usarlo".

Puede que estés pensando: "¡Pues el iPhone ha perdido!". No estoy de acuerdo. En lugar de dejar que el iPhone se calentara durante el funcionamiento, básicamente entró en modo de protección y, con ese mensaje, me alertó para que lo sacara del sol directo. Hice caso y me metí el móvil en el bolsillo (no tengo quemaduras en la pierna por bien poco).

Image 1 of 5 El iPhone cayó primero (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Aquí, el mensajito. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Poco después, el Galaxy S25 Ultra empezó a fallar, pero fue más como un fallo en cadena que una parada brusca. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Las apps no se abrían. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Hay una notificación fácil de pasar por alto en la parte superior. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

El Samsung Galaxy S25 Ultra seguía funcionando, en el sentido de que la pantalla táctil respondía a mis toques. Sin embargo, unos minutos más tarde, me di cuenta de un mensaje de sobrecalentamiento en la parte superior de la pantalla: "Dispositivo sobrecalentado. Pulse aquí para más detalles". Es una forma extraña de avisar de que el teléfono se está calentando demasiado. Prefiero el método más alarmista del iPhone.

Un minuto después de eso, me di cuenta de que el teléfono estaba cerrando aplicaciones debido al sobrecalentamiento. Por último, me di cuenta de que aunque la pantalla respondía, no podía abrir ni una sola app, de nuevo, por «sobrecalentamiento».

Así que, aunque parecía que el Samsung Galaxy S25 Ultra seguía funcionando, estaba, al igual que el iPhone 16 Pro Max, inutilizado por el calor extremo.

Y yo también.

Las dos caras de un golpe de calor (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Cogí el S25 ultra de la mesa (estaba casi tan caliente como para freír un huevo) y me lo metí con cuidado en el bolsillo, donde, de nuevo, casi me abrasó el muslo (es que no aprendo).

Después de un buen trago de agua, volví a casa.

En cinco minutos, ambos teléfonos se habían recuperado y funcionaban perfectamente.

Al final, diría que el Samsung Galaxy S25 Ultra soporta ligeramente mejor el calor (puede que sea la cámara de vapor), pero no tanto como para que te importe. La verdadera lección aquí es que, por muy resistentes que parezcan el iPhone 16 Pro Max y el Samsung Galaxy S25 Ultra, ni siquiera ellos resisten una ola de calor en toda regla.

Así que ya sabes: cuídate del calor y mantén el móvil a la sombra.