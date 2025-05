Android 16 er på vei – her er de 5 nyttigste nyhetene du kanskje har gått glipp av

Lanseringen av Android 16 nærmer seg raskt, og Google har nylig vist frem programvaren med et nytt Material 3 Expressive-design. Med både Googles egne avsløringer og lekkasjer har vi et ganske klart bilde av hvilke funksjoner vi kan forvente, men noen har fått mer oppmerksomhet enn andre.

Nedenfor har vi derfor samlet fem av de mest spennende bekreftede funksjonene som ikke har fått mye oppmerksomhet – noe som betyr at de kan ha gått mange hus forbi.

Vær oppmerksom på at funksjonene som er listet opp nedenfor hovedsakelig handler om sikkerhet, da det er dette Google har valgt å fokusere på i sine presentasjoner av Android 16 så langt.

Det er også mulig at noen av disse funksjonene lanseres tidligere, eller at du må vente på en Android 16.x-oppdatering for noen av dem.

1. Sensitive varsler vil bli skjult automatisk

En liten, men potensielt svært nyttig sikkerhetsfunksjon som Android 16 bringer med seg, er automatisk skjuling av sensitive varsler på låseskjermen.

Dette gjelder spesielt engangspassord (OTP-er), som bare vises når telefonen er opplåst – noe som gjør det vanskeligere for uautoriserte personer å se dem.

Disse varslene er imidlertid ikke alltid blokkert. De er bare skjult i «høyrisiko»-scenarier, for eksempel når enheten ikke er koblet til Wi-Fi og ikke nylig har blitt låst opp – noe som tyder på at den kan ha blitt mistet eller stjålet.

2. Beskyttelse mot svindlere med sikkerhetsfunksjoner under samtaler

Svindlere finner alltid nye måter å lure brukere på, men med Android 16 blir det litt vanskeligere, ettersom oppdateringen inkluderer sikkerhetsfunksjoner som hindrer brukere i å endre innstillinger for apptilgjengelighet under en samtale.

Funksjonen gjør det også umulig å aktivere tillatelsen «Installer ukjente apper» mens en samtale pågår.

Svindlere lurer ofte folk til å aktivere disse alternativene for å få tilgang til telefonen sin, så det å blokkere den under samtaler gir et ekstra lag med beskyttelse.

3. Hurtiginnstillinger-panelet får et nytt utseende

En funksjon som ikke er sikkerhetsrelatert er et redesignet hurtiginnstillingspanel, som i Android 16 får endrede ikoner og nye animasjoner.

Selv om Google ikke offisielt har vist frem dette, har Android Authority klart å aktivere nye ettklikks-hurtigbrytere for Wi-Fi og Bluetooth i en Android 16-betaversjon.

Alt i alt betyr dette at hurtiginnstillingene vil være mer tilpassbare og viktige innstillinger vil være raskere å få tilgang til.

4. Bedre beskyttelse mot skadelige apper

Ondsinnede apper kan kompromittere telefonens sikkerhet, men Android 16 gjør dem enklere å identifisere. Blant annet implementeres nye regler direkte på enheten som skanner etter tekst eller binære mønstre for raskt å gjenkjenne ulike typer skadelig programvare og advare deg før du i det hele tatt installerer en app hvis den viser slike tegn.

I tillegg vil Android 16 oppdage og advare deg hvis en app endrer ikonet sitt – et triks som noen ganger brukes av ondsinnede apper for å gjøre det vanskeligere å finne og fjerne dem etter nedlasting.

5. Gjør det vanskeligere å misbruke Remote Lock

Endelig gjør Android 16 det mulig å legge til et sikkerhetsspørsmål i funksjonen for Remote Lock.

Med Remote Lock kan du låse telefonen eksternt fra en annen enhet, noe som er nyttig hvis den blir mistet eller stjålet. Men for øyeblikket kan noen med tilgang til en nettleser der Google-kontoen din er logget inn, låse telefonen din bare ved hjelp av telefonnummeret ditt.

Det er kanskje ikke veldig sannsynlig at noen med slik tilgang ville låse enheten din unødvendig, men å ha et ekstra sikkerhetsspørsmål vil gjøre det mye vanskeligere for noen å gjøre det i fremtiden.