Los mejores juegos de superhéroes del 2023

Los mejores juegos de superhéroes captan el dramatismo y la emoción de sus respectivos héroes, saltando de la pantalla con todo el estilo y el garbo de un gran cómic.

En esta lista no sólo encontrarás algunos de los mejores RPG y juegos de acción, sino también juegos de estrategia, de cartas e incluso uno de los mejores JRPG. Esto se debe a que los juegos de superhéroes tienden puentes entre distintos géneros a lo grande, ofreciendo una amplia gama de experiencias diferentes, todo ello sin dejar de lado el drama y el heroísmo que hacen grandes a los superhéroes.

Hemos querido incluir grandes títulos de un amplio abanico de plataformas, como PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Algunos de los juegos de esta lista presumen de historias sentidas que ahondan en el corazón de sus heroicos protagonistas. Otros son más desenfadados. Sin embargo, sean cuales sean tus preferencias, estamos seguros de que nuestra lista incluye el juego de superhéroes adecuado para ti.

Los mejores juegos de superhéroes

Por qué nos encanta Marvel's Spider-Man Remastered tiene todo lo que una gran aventura de Spider-Man debería tener. Tiene un satisfactorio movimiento de telarañas, ocurrencias ingeniosas y un combate satisfactoriamente rápido. Por otro lado, también cuenta con un convincente drama de personajes, impresionantes interpretaciones vocales y tensas escenas de acción. Si te gusta Spidey, te encantará.

Disponible en: PS5, PC

Quizá uno de los mejores juegos de superhéroes de la historia, Marvel's Spider-Man Remastered toma el excelente Marvel's Spider-Man del 2019 y le da una nueva capa de pintura. Desarrollado por Insomniac Games, el título captura a la perfección la fantasía y el drama de Spider-Man. La sensible interpretación de Yuri Lowenthal de un Peter Parker competente pero vulnerable en la veintena prepara el escenario para una epopeya de cómic, llena de drama, de personajes, de emocionantes batallas y con la cantidad justa de balanceo con telarañas.

Recorrer la Nueva York de Marvel's Spider-Man Remastered es una gozada. Los movimientos de Spider-Man están captados con maestría, con el peso, la agilidad y el impulso justos. Siguiendo la tradición de Spider-Man, el título se desenvuelve con un ingenio y un encanto que encajarían perfectamente en los cómics. Además, la serie ha dado lugar a dos secuelas. La primera, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, es una aventura más pequeña y autoconclusiva con todo el garbo y el encanto de la original. La otra, Marvel's Spider-Man 2, se estrenará el 20 de octubre y continuará la historia de los dos títulos anteriores.

Por qué nos encanta Batman: Arkham Knight representa la culminación de la serie Batman de Rocksteady, que comenzó en el 2011 con Batman: Arkham City. El título encapsula a la perfección la nobleza sombría en el corazón de Batman al contrastarlo con una nueva figura llamada Arkham Knight, un espejo oscuro del propio Batman.

Disponible en: PC, PS5, Xbox Series X|S

Representando la otra cara de la moneda de los mejores juegos de superhéroes, la tercera y última entrega de la serie Batman de Rocksteady cierra la serie de forma triunfal. El juego sigue el esquema de los anteriores títulos de Arkham. Puedes hacer rappel con la pistola de rezón, hacer papilla a los enemigos con el sistema de combate de flujo libre del juego y participar en algunas actividades ya típicas del mundo abierto, como derribar torres de vigilancia y dar caza a criminales concretos.

Batman: Arkham Knight, lanzado en el 2015, puso el listón de lo que podía ser un juego de superhéroes de mundo abierto. La ciudad de Gotham que imagina el título no escatima en tamaño, efectos visuales o diseño de niveles, ni tampoco decepciona la cabalgata de misiones secundarias. Y no sólo eso: Arkham City cuenta con una historia tensa y emocionante que entusiasmará a viejos y nuevos fans.

Por qué nos gusta Puede que Infamous Second Son no cuente la historia de superhéroes más sofisticada de todos los tiempos, pero lo compensa con creces con su excelente desplazamiento, su entorno de mundo abierto lleno de arena y su abanico de superpoderes.

Disponible en: PS5, PS4

Infamous: Second Son, uno de los mejores juegos de superhéroes de su época, pone a los jugadores en la piel de Delsin Rowe, una persona con habilidades extraordinarias conocida como Conduit, en una misión para acabar con una organización que le persigue a él y a los de su clase. Delsin se abre camino a través de un Seattle de mundo abierto, donde sus acciones pueden convertirle en el villano o en el héroe, dependiendo de cómo utilices sus poderes.

A pesar de su antigüedad, este juego de mundo abierto ha superado la prueba del tiempo. Delsin está inspirado en el actor Troy Baker, cuyas interpretaciones de voz y captura de movimientos contribuyeron en gran medida a dar vida al personaje. Usar y adquirir nuevos poderes resulta fluido y divertido, y aunque hay mucho trabajo de mundo abierto, Second Son te hace sentir tan poderoso que la perspectiva de luchar contra otra fortaleza enemiga no aburre, sino que deleita.

Por qué nos gusta Marvel's Midnight Suns contiene multitudes. Tiene la profundidad estratégica de XCOM y la inmersión en el drama interpersonal de Persona 5. A medida que conozcas a los superhéroes del juego, crecerán y se desarrollarán, mostrándote nuevas facetas de sus historias. Bien escrito y repleto de combates satisfactorios, Midnight Suns te tendrá despierto hasta altas horas de la madrugada para jugar "sólo una misión más".

Disponible en: PC, PS5, Xbox Series X|S

Este juego es una mezcla de estrategia por turnos al estilo XCOM con construcción de mazos y superhéroes. Aunque pueda parecer una mezcla arriesgada, los veteranos de la estrategia de Firaxis han conseguido crear un apasionante sistema de combate por turnos que traduce los superpoderes de los distintos héroes de Marvel en habilidades de cartas. Juegas como un guerrero centenario llamado el Cazador, así como con diferentes héroes de Marvel, desde Iron Man a Blade, para detener el apocalipsis.

Aunque la historia en sí no parezca gran cosa, Marvel's Midnight Suns es todo presentación. Se trata de un juego que hace todo lo posible por construir un mundo en el que encajen todos estos superhéroes, sin alienar a los jugadores que sólo conocen a algunos de ellos o que no tienen más contacto con Marvel que las películas. La escritura es de primera categoría y te hará querer a cada uno de los héroes mientras luchan con sus problemas personales y entre ellos. Midnight Suns también incluye un importante elemento social que te permitirá pasar el rato frente al televisor con tus personajes favoritos, pintar, observar las estrellas y mucho más.

Injustice 2 es un juego de lucha de NetherRealm, los creadores de Mortal Kombat. Esto no significa automáticamente que Injustice 2 sea genial, pero NetherRealm no ha decepcionado. Cuenta con un amplio plantel de luchadores, un abanico igualmente amplio de opciones de personalización y una historia real que continúa la del primer juego y plantea qué pasaría si algunos de los héroes más queridos de DC se convirtieran en villanos.

Injustice 2 tiene un aspecto increíblemente bueno, se juega con fluidez y cuenta con un divertido sistema de combos que te hace sentir poderoso aunque no seas un experto en juegos de lucha. Si a eso le añadimos unas animaciones inmensamente detalladas y un montón de ataques ambientales, tenemos un juego de lucha que te hace sentir como un auténtico superhéroe. Injustice 2 no es solo uno de los mejores juegos de superhéroes, sino uno de los mejores juegos de lucha a los que puedes jugar si buscas riqueza de contenido y sistemas profundos en los que sumergirte de verdad.

Disponible en: PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Guardianes de la Galaxia es una aventura de acción centrada en una trama básicamente sobre la banda de inadaptados que evitan una multa y luchan contra una secta. Tienes la oportunidad de explorar diferentes localizaciones y enfrentarte a enemigos en combates en tiempo real.

Este juego encarna a la perfección su material original y añade una importante capa de profundidad al contarnos más cosas sobre personajes que algunos de nosotros solo conocemos del UCM. Aunque puede resultar difícil superar el hecho de que los diseños de los personajes no emulen a los actores de las películas, los Guardianes son tan tontos como sus homólogos cinematográficos. Desde la música de los 80 hasta las bromas, Guardianes de la Galaxia es todo lo que los fans podrían desear, y uno de los mejores juegos de superhéroes. La trama ofrece giros interesantes, escenas realmente emotivas y un grupo de superhéroes que quizá se lleven mejor entre ellos que sus homólogos. Para los fans de los Guardianes o, más concretamente, para los que no lo son, este es uno de los mejores juegos de superhéroes. Para más información, lee nuestro análisis completo de Marvel's Guardians of the Galaxy.

Marvel Snap Todos tus héroes favoritos en un trepidante juego de cartas que engancha

Disponible en: PC, iOS, Android

Marvel Snap es un juego de cartas para móvil gratuito en el que te enfrentas a tu oponente por el poder sobre un lugar. Tú y tu oponente colocáis las cartas boca abajo, una vez que ambos habéis colocado vuestras cartas, se revelan y se activan los diferentes poderes especiales de las cartas. Si al final de la partida eres el más poderoso, ganas. Los jugadores juegan por cubos y, si los rompen, pueden subir la apuesta en cada ronda.

El principal atractivo de Snap reside tanto en la sencillez de su mecánica de juego como en la cantidad de resultados diferentes que puedes obtener en función de las cartas que tengas. El juego cuenta con una amplia variedad de héroes con los que jugar, a los que se siguen añadiendo nuevas cartas, y aunque la tentación de gastar dinero real en cartas puede ser alta, Marvel Snap sigue funcionando perfectamente cuando se juega totalmente gratis. Es un subidón ver a tus favoritos luchar juntos y descubrir todas las combinaciones de poderes que se ofrecen, y las sencillas pero efectivas animaciones de Marvel Snap contribuyen en gran medida a mantener el atractivo del juego. Tanto si sólo juegas unos minutos durante el trayecto al trabajo como si quieres convertirte en un profesional, la sencillez de Marvel Snap lo convierte en un juego igualmente atractivo para cualquier fan de los superhéroes.

Disponible en: PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Persona 5 Royal es la edición mejorada de Persona 5, una entrada en la longeva serie de RPG Persona. En él, juegas como un nuevo estudiante de la Academia Shujin, enviado allí después de salvar a una mujer de un hombre influyente que a su vez utiliza su poder para marcarte como un delincuente juvenil. Poco después de llegar, te encuentras en una extraña mazmorra, tras haberte colado en una oscura dimensión especular. Allí, un gato parlante te explica que eres uno de Los Ladrones Fantasma de Corazones, un grupo de jóvenes delincuentes con el poder de cambiar a mejor el comportamiento de la gente malvada entrando en sus mentes. En esos palacios mentales, luchas contra la seguridad demoníaca y más en batallas por turnos usando Persona, un tipo de invocación.

Si te gusta Japón, los RPG por equipos o la colección de monstruos, Persona 5 Royal es todo eso y más. Cuenta la apasionante (y muy larga) historia de un grupo de adolescentes que luchan por los más desfavorecidos, utilizando un variado grupo de monstruos impresionantemente diseñados para cumplir sus órdenes. Persona 5 Royal también combina hábilmente lo normal y lo sobrenatural: mientras recorres mazmorras por la noche, también tienes que llevar a tu personaje a la escuela, salir con tus amigos al centro comercial y mejorar tu equipo y tu lista de Persona. La seria historia es básicamente un anime de superhéroes para jugar, y todo, desde el diseño hasta la música, es tan genial que no podrás evitar sentirte como el justiciero más guay.

Disponible en: PC, PS5, Nintendo Switch

Los desarrolladores de PlatinumGames han creado algunos de los mejores juegos relacionados con superhéroes, como Bayonetta y Vanquish, así que es normal que también hagan un juego de acción de superhéroes de verdad. En The Wonderful 101, controlas a toda una serie de diminutos héroes al estilo Pikmin, pero en lugar de orientarte y recoger fruta, luchas contra enormes monstruos dibujando formas con el mando, transformando tu ramillete heroico y poniendo en marcha diferentes ataques y maniobras.

Este remaster del original de Wii U de 2013 no hace muchas cosas diferentes al original, que mantenía las cosas realmente opacas para los jugadores. Para tener éxito en Wonderful 101, hay que estudiar a los enemigos, aprender sus puntos débiles y superar un sistema de dibujo de movimientos que puede ser un poco quisquilloso. Pero estas frustraciones iniciales merecen la pena por las emocionantes y variadas batallas a las que te enfrentarás. Tanto si te transformas en una espada para luchar contra enormes dragones mecánicos en el aire como si luchas contra cañones sensibles en un estadio de béisbol, los escenarios y enemigos de Wonderful 101 son de los más ingeniosos que podrás ver. Si buscas un buen desafío y aun así salir sintiéndote genial, The Wonderful 101 es sin duda uno de los mejores juegos de superhéroes para ti.

Los mejores juegos de superhéroes: preguntas frecuentes

¿Cuáles serán los próximos juegos de superhéroes en 2023? 2023 será testigo de algunos juegos de superhéroes muy esperados, como la aventura de DC Suicide Squad: Kill the Justice League y Marvel's Spider-Man 2.