Arvostelussa iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro on Applen tehokkain puhelin, jota pystyy käyttämään vielä yhdellä kädellä. Sen kolmoiskamera ottaa luokkansa parhaita kuvia ja videoita, uusi yökuvaustila saa aikaan tyylikkäitä lopputuloksia myös hämärässä ja kehittynyt akunkesto on ehdottoman tervetullut ominaisuus kaikille iPhone-käyttäjille. Vaikka muotoilu onkin pysynyt samana, kameran ja akunkeston uudistukset nostavat sen edeltäjiensä yläpuolelle.

Kahden minuutin pika-arvio

iPhone 11 Pro on Applen viimeisin lippulaivamalli, joka asettuu edullisen iPhone 11:n ja suurikokoisemman iPhone 11 Pro Maxin väliin. Puhelin näyttää ensisilmäyksellä pitkälti samalta kuin edeltäjänsä, mutta uusi kameramoduuli ja mattapintainen takakuori erottavat sen aiemmasta mallista.

Apple onkin panostanut puhelimessa lähinnä sen kameraominaisuuksiin. 12 megapikselin linsseistä koostuvaan kameratrioon kuuluu peruslinssin lisäksi telefotokamera sekä uusi ultralaajakulmalinssi. Entistä laajempi kuvakulma on tervetullut uudistus, sillä et joudu enää peruuttamaan, jos haluat mahduttaa kuvan vaikkapa suuremman ryhmän.

iPhone 11 Pro selviää hyvin pienestä pulahduksesta, sillä puhelimella on IP68-vedenkestävyysluokitus. (Image credit: Future)

Yökuvaustila vastaa monen käyttäjän toiveisiin, sillä iPhonet olivat jääneet jälkeen Android-kilpailijoistaan hämäräkuvauksen saralla. Nyt iPhone-käyttäjien ei kuitenkaan tarvitse enää hävetä otoksiaan minkään muun puhelimen rinnalla.

iPhone 11 Prossa on kertaheitolla markkinoiden paras yökuvaustila. Lopputulokset ovat tasaisesti valaistuja ja verrattain luonnollisen näköisiä kilpailijoihin verrattuna.

Suurikokoisilla takakameroilla kuvattu video näyttää ja kuulostaa luokkansa parhaalta. Suurin ero viime vuoden malliin näkyi kuitenkin 12 megapikselin etukamerassa, joka pystyy kuvaamaan nyt myös 4K-resoluutiolla ja taltioimaan hidastuskuvaa. Applen hidastetut selfie-videot – "slofiet" – ovat hauska idea, vaikka ne ovatkin joutuneet pilkan kohteeksi.

Vaikka kehittynyt kameratekniikka onkin iPhone 11 Pron suurin uudistus, puhelin on saanut myös muita hyödyllisiä päivityksiä. Näkyvin näistä on aiempaa parempi akunkesto, jonka ansiosta selviät helposti päivän raskaasta käytöstä. Et siis joudu turhaa ostamaan suurempaa iPhone 11 Pro Maxia pelkästään paremman akunkeston takia.

Puhelimessa on uusi tyylikäs mattapintainen takakuori, joka näyttää hyvältä ja pysyy paremmin kädessä. Puhelimen hintalappua vilkaistessasi päätynet silti vuoraamaan iPhonesi suojakuoreen.

5,8-tuumainen iPhone 11 Pro on paras vaihtoehto, jos haluat kehittyneen iPhonen, jota pystyy käyttämään helposti yhdellä kädellä. Se tuntuu selvästi pienemmältä kuin 6,5-tuumainen iPhone 11 Pro Max ja 6,1-tuumainen iPhone 11. Koosta ei kuitenkaan kannata hämmentyä, sillä se on selvästi kehittyneempi puhelin kuin iPhone 11 -perusmalli.

iPhone 11 Pro näyttää edestäpäin yhä samalta kuin aiemmat iPhonet, mutta sen video- ja valokuvausominaisuudet voivat olla riittävän suuri uudistus monen käyttäjän kannalta.

(Image credit: Future)

iPhone 11 Pro: hinta ja saatavuus

iPhone 11 Pro saapui myyntiin 20.9.2019

iPhone 11 Pron hinnat (helmikuu 2020): 1 099 € (64 Gt), 1 349 € (256 Gt) ja 1 579 € (512 Gt)

iPhone 11 Pro julkaistiin 12.9.2019 ja se saapui myyntiin 20.9. Sen hintalappu on Pro-lisänimen mukainen, mutta hinnoittelu ei ole käytännössä muuttunut iPhone XS:ään tai iPhone X:ään verrattuna.

1 179 euron hintaisessa perusmallissa on 64 Gt:a tallennustilaa, mutta määrä ei rehellisesti sanottuna riitä kaikille käyttäjille. Jos otat paljon kuvia tai videoita, suosittelemme panostamaan suurempaan tallennustilaa. Apple ei harmillisesti kuitenkaan tarjoa ollenkaan 128 Gt:n vaihtoehtoa.

Seuraava vaihtoehto onkin 1 349 euroa maksava 256 Gt:n malli. Se on todennäköisesti paras vaihtoehto suurimmalle osalle iPhonen ostajista. Jos kuitenkin haluat mahdollisimman paljon tallennustilaa, voit valita vielä 1 579 euron hintaisen 512 Gt:n vaihtoehdon.

On myös hyvä muistaa, että tallennustila ei ole laajennettavissa jälkikäteen. Se täytyy siis valita kerralla oikein. Android-kilpailijat tarjoavat yleisesti ottaen selvästi paremman hinta-laatusuhteen tallennustilan suhteen.

(Image credit: Future)

Kolmoiskamera

Kamera on niin selvästi iPhone 11 Pron suurin uudistus, että keskitymme seuraavassa kappaleissa sen ominaisuuksiin.

Sen kolmoiskamera koostuu laajakulmalinssistä, kaksinkertaisella optisella zoomilla varustetusta telefotolinssistä ja (ensimmäistä kertaa iPhonessa) ultralaajakulmalinssistä. iPhone 11 Pron kamerat olivat hyvin monipuoliset päivittäiskäytössä ja pystyimme hyödyntämään niitä usein myös omassa työssämme.

Onnistuimme saamaan kuvaan Applen toimitusjohtaja Tim Cookin ja ensimmäisen asiakkaan, joka osti iPhone 11:n New Yorkin myymälästä. Kuva otettiin telefotolinssillä, jonka jälkeen vaihdoimme käyttöön ultralaajakulmalinssin saadaksemme kuvaan hurraavan yleisön.

Kuva 1/5 (Image credit: Future)

Otimme kaikki kolme erilaista kuvaa samalta paikalta, ja repussamme ollut järjestelmäkamera jäi lopulta reppuun koko päiväksi. Reppuun jäi myös kolme järeää linssiä, jotka olisi pitänyt vaihtaa paikalleen manuaalisesti samanlaisten kuvien ottamiseksi. Tämä käytännön esimerkki korosti nykypäivän perustilannetta: paras kamera on se, joka on helposti saatavilla.

HDR-toiminto suoriutui erinomaisesti paljastaen monia yksityiskohtia, jotka jäisivät yleensä varjojen peittoon tai palaisivat puhki liian kirkkaina. Myös muotokuvat olivat kirkkaampia ja terävämpiä. Kuvien värisävyt olivat realistisen lämpimiä, eivätkä sortuneet Android-puhelimille tyypillisiin viileisiin, ylisaturoituneisiin otoksiin.

iPhone 11 Pron ultralaajakulmalinssi
iPhone 11 Pron peruslinssi
iPhone 11 Pron telefotolinssi
iPhone 11 Pron ultralaajakulmalinssi
iPhone 11 Pron peruslinssi yökuvaustilalla
iPhone 11 Pron peruslinssi ilman yökuvaustilaa
iPhone 11 Pron telefotolinssi
iPhone 11 Pron ultralaajakulmalinssi

iPhone 11 Pron peruslinssi yökuvaustilalla
iPhone 11 Pron peruslinssi ilman yökuvaustilaa
iPhone 11 Pron peruslinssi yökuvaustilalla
iPhone 11 Pron peruslinssi ilman yökuvaustilaa
iPhone 11 Pron telefotolinssi
iPhone 11 Pron peruslinssi
iPhone 11 Pron telefotolinssi
iPhone 11 Pron ultralaajakulmalinssi
iPhone 11 Pron peruslinssi
iPhone 11 Pron telefotolinssi
iPhone 11 Pron peruslinssi yökuvaustilalla
iPhone 11 Pron peruslinssi ilman yökuvaustilaa
iPhone 11 Pron peruslinssi yökuvaustilalla
iPhone 11 Pron peruslinssi ilman yökuvaustilaa
iPhone 11 Pron peruslinssi yökuvaustilalla
iPhone 11 Pron peruslinssi ilman yökuvaustilaa
Etukamera

Yökuvaustila

Yökuvaustoiminto on suurin yksittäinen syy päivittää iPhone 11 -sarjaan. Se on sisäänrakennettu Applen automaattisiin kuvausasetuksiin, eikä toimi erillisenä kuvaustilana, kuten monessa Android-kilpailijoissa. Automaattinen tunnistus toimii erinomaisesti ja helpottaa oikean asetuksen valintaa.

Automaattisesti kytkeytyvä pitkä valotusaika käyttää kuvan ottamiseen yleensä noin 2–5 sekuntia riippuen ympäristön valo-olosuhteista. Se voi pidentää valotuksen pisimmillään jopa 30 sekuntiin, jos käytät kamerajalustaa tai tuet iPhonen esimerkiksi seinää vasten. Pitkä valotusaika sopii hyvin esimerkiksi tähtitaivaan kuvaamiseen.

iPhone 11 Pron yökuvaus toimii niin hyvin, että tuntuu kuin kytkisit lisävalot päälle pimeään ympäristöön. Matkaan mahtuu silti pari rajoitusta. Yökuvaus toimii vain 12 megapikselin pääkameralla, joten et pysty ottamaan esimerkiksi öisiä maisemakuvia ultralaajakulmakameralla tai zoomaamaan lähemmäs telefotolinssillä – myös selfiet jäävät pimeiksi. Yökuvaus ei onnistu myöskään liikkuvien kohteiden kanssa.

(Image credit: Future)

Etukamera ja video

Etukameran kehityksen huomaa jo ensimmäisen selfien kohdalla. 7 megapikselistä 12 megapikseliin kasvanut resoluutio ja HDR-toiminto saavat aikaan tarkkoja ja yksityiskohtaisia lopputuloksia. Kuvat voisivat olla toisinaan hieman kirkkaampia ja värit jäivät joskus hieman liian lämpimiksi, mutta yleisesti ottaen etukameran kuvat olivat todella tasokkaita.

Sekä etu- että takakamera kuvaavat 4K-videota 60 fps -kuvataajuudella, ja etukamera on saanut uudet hidastusvideot. Slofiet ovat synnyttäneet meemejä ja pientä pilkkaa, mutta niiden kuvaaminen oli eittämättä hauskaa. Etukameran hidastuksen saa Full HD -resoluutiolla parhaimmillaan 120 fps:ään – takakameran hidastus yltää samalla Full HD -resoluutiolla 240 fps:ään.

Vielä korkeaa kuvataajuutta suuremmassakin roolissa ovat kuitenkin Applen erinomainen kuvanvakautus sekä mikrofoneja suuntaava Audio Zoom, joka poimii kuvatun kohteen äänen kauempaakin. Mielestämme jälkimmäisenä mainittu toimi paremmin kuin Samsung Galaxy Note 10:n zoom-in-mikrofoniominaisuus.

Uusittu kamerasovellus – ruusut ja risut

Ruusut

Apple on uusinut iPhonen kamerasovelluksen ja sallinut sen myötä kuvien ottamisen niin 16:9-, 4:3- kuin neliöformaatissakin. Kameralla on siis helppo kuvata oikealla kuvasuhteella myös suurimmalle laajakulmanäytöistä – tai verkkosivuista.

Voit kuvata lyhyitä videoita painamalla kuvauspainiketta pitkään pohjassa. Toiminto muistuttaa Instagramin tai Snapchatin käyttöliittymää ja helpottaa kuvien ja videoiden välillä vaihtamista nopeissa tilanteissa. Voit ottaa sarjakuvia liu'uttamalla sulkijapainiketta vasemmalle ja jatkaa videokuvausta ohjaamalla sormesi oikealle.

Kaikki iOS 13 -laitteet ovat saaneet paremmat editointityökalut kuville ja videoille. Sovellukseen lisättiin esimerkiksi omat liukusäätimensä terävyydelle, kohinanpoistolle, tarkkuudelle ja värisävyille. Laajempien muokkausmahdollisuuksien ansiosta huomasimme tarvitsevamme Adobe Lightroomia entistä harvemmin.

Risut

Ilmiselvin yökuvauspainike sijaitsee sovelluksen yläosassa ja siinä on vaihtuva numero, joka kuvaa sopivaa valotusaikaa nykyisten valo-olosuhteiden perusteella. Sitä painamalla saa esiin liukusäätimen, josta valotusaikaa pystyy säätämään manuaalisesti. Tämän toiminnon suorittaminen sen verran haastavaa peukalojumppaa, että voit olla iloinen pienemmän iPhone 11 Pron valinnasta. Yökuvauksen saa valittua näytön alaosasta vain silloin, kun ruudulla on näkyvillä asetusvalikko.

Applen minimalistinen suunnittelu johtaa siihen, että kuvaustila- ja asetusvalikkojen avaaminen täytyy hoitaa pyyhkäisemällä ylös tai alas ruudun alaosasta. Alaspäin pyyhkäiseminen avaa eri kuvaustilat ja ylöspäin puolestaan asetusvalikon. Toimintoon tottuu varmasti ajan myötä, mutta se tuntuu alussa melko epäloogiselta.

Kaipaamme myös näitä helppokäyttöisiä ominaisuuksia, jotka löytyvät kilpailevista Android-puhelimista.

Selfien kaukolaukaisu käsieleellä

Lukitusnäppäimen tuplapainallus kameran avaamiseksi. Applen tapauksessa kyseinen pikavalinta vie Apple Payhin.

Etu- ja takakameran välillä vaihtaminen pyyhkäisemällä alas tai ylös.

Mahdollisuus vaihtaa resoluutiota ja kuvataajuutta suoraan kamerasovelluksesta, eikä puhelimen asetusvalikosta.

Applen myöhemmän ohjelmistopäivityksen myötä kamera sai myös Deep Fusion -ominaisuuden, joka yhdistää yhdeksän kuvaa yhdeksi mahdollisimman onnistuneeksi otokseksi. Toimintoon hyödynnetään koneoppimista ja pikselikohtaista prosessointia.

(Image credit: Future)

Muotoilu

iPhone 11 Pron tekniset tiedot Paino: 188 g

Mitat: 144 x 71,4 x 8,1 mm

Käyttöjärjestelmä: iOS 13

Näytön koko: 5,8 tuumaa

Resoluutio: 2 436 x 1 125

Järjestelmäpiiri: A13 Bionic

Tallennustila: 64/256/512 Gt

Akunkesto: 4 tuntia pidempi kuin iPhone XS:ssä

Takakamerat: 12 MP + 12 MP + 12 MP

Etukamera: 12 MP

Vedenkestävyysluokitus: IP68

Kuulokeliitäntä: Ei

iPhone 11 Pro ei yllätä sinua oivaltavilla muotoilu-uudistuksillaan, sillä se näyttää edestäpäin tismalleen samalta kuin sitä edeltänyt iPhone XS ja sitä edellinen iPhone X.

Takakuori on sen sijaan saanut uuden mattapinnoitteen vanhan kiiltävän lasin tilalle. Omasta mielestämme se on tyylikkäin iPhone tähän mennessä, ja tuore muotoilu tarjoaa paremman otteen. Pintaan ei tartu myöskään yhtä paljon sormenjälkiä.

Kiinnostavin väreistä on ehdottomasti mattavihreä Midnight Green, joka erottaa puhelimen selvästi vanhoista malleista. Muita vaihtoehtoja ovat vanhat tutut: tähtiharmaa, hopea ja kulta, mutta nekin näyttävät erilaisilta mattapintaisen viimeistelyn ansiosta.

Puhelimessa on edelleen sama, hieman vanhanaikaiselta tuntuva TrueDepth-kameralla varustettu näyttölovi, ja perinteisen hellan ulkonäköä muistuttava kolmoiskamera jakaa varmasti mielipiteitä. Muotoilu on silti riittävän nykyaikainen, jos vaihdat esimerkiksi iPhone 8:sta. Kameran erikoinen ulkonäkö on puolestaan helppo hyväksyä nähdessään puhelimen ottamien kuvien tason.

iPhone 11 Prota on helppo käyttää myös yhdellä kädellä. (Image credit: Future)

Näyttö

Vaikka 5,8-tuumaisen iPhone 11 Pron koko on säilynyt entisellään, sen näyttöä on muutettu kirkkaammaksi. Eron huomaa selvästi kirkkaassa auringonpaisteessa, sillä ruudun maksimikirkkaus yltää 800 nitiin.

Kirkkaus nousee kuitenkin vielä täysin uudelle tasolle HDR-videoita katsellessa, sillä Applen mukaan huippulukemat nousevat jopa 1 200 nitiin. Puhelin tukee yhä Dolby Vision -tekniikkaa, ja HDR10-videot pääsevät oikeuksiinsa parhaiten, kun niitä katsoo täydellä kirkkaudella. iTunes-elokuvissa oli runsaasti yksityiskohtia sekä syvät mustan sävyt.

Vaikka sekä Dolby Visionia ja HDR10:tä on tuettu jo iPhone X:stä lähtien, HDR-sisältöjen määrä on kasvanut selvästi parin vuoden aikana. iPhonen kaiuttimet tukevat myös Dolby Atmos -ääntä, joka pyrkii simuloimaan surround-ääntä stereokaiuttimista.

iPhone 11 Pro Max tarjoaa toki paremman katselukokemuksen suuremman 6,5-tuumaisen näyttönsä ansiosta, mutta iPhone 11 Pron 5,8-tuumainen ruutu oli huomattavasti kätevämpi muussa arkikäytössä. Olimme kaivanneet sitä tunnetta, että ruudun ylänurkkiin ylettää myös yhdellä kädellä.

Apple Music näyttää hyvin erilaiselta uudella tummalla teemalla. (Image credit: Future)

iOS 13 ja suorituskyky

Phone 11 Pron käyttämä iOS 13 on pääasiassa tismalleen sama kuin vanhemmille iPhone-malleille tarjolla oleva päivitys, mutta kamerasovelluksessa on muutamia erityispiirteitä.

Näkyvin uudistus on tumma teema, joka muuttaa vaalean käyttölittymän tummanpuhuvaksi. Sekä silmäsi että akkusi kiittävät, kun kirkkaanvalkoiset ja vaaleanharmaat vaihtuvat mustan ja harmaan sävyihin. Uusi käyttöjärjestelmä on jo itsessään hyvä syy päivittää uuteen puhelimen, jos omistat iPhone 5S:n tai iPhone 6:n, jotka jäivät jumiin iOS 12.4.1 -päivitykseen.

Kuvien editointiin tarkoitetut työkalut ovat kehittyneet valtavasti, ja QuickPath-näppäimistö mahdollistaa sanojen kirjoittamisen nostamatta sormea näppäimistöltä (toistaiseksi vain englanniksi). Muistutukset-sovellus on saanut suuren päivityksen, ja Etsi ystäväni ja Etsi iPhoneni on koottu nyt yhden (hieman huvittavasti suomennetun) Missä on...? -sovelluksen alle.

Apple on luopunut myös 3D Touch -ajattelusta, joten näyttö ei enää tunnista painalluksesi voimaa avatakseen esimerkiksi sovellusten pikakomentoja. Toiminto on sen sijaan korvattu tavallisella pitkällä painalluksella. Ratkaisu on kohtuullisen onnistunut ja siihen tottuu nopeasti, mutta kuvakkeiden uudelleenjärjestely kotinäytöllä on mielestämme aiempaa kankeampaa.

Jos haluat kattavan listauksen kaikista iOS 13:n uutuusominaisuuksista, suosittelemme tutustumaan varsinaiseen käyttöjärjestelmästä kertovaan artikkeliimme.

Applen uusi A13 Bionic -järjestelmäpiiri on juuri niin ylivoimainen kuin odotimmekin. Sen suorituskyky on paperilla aivan omassa luokassaan Android-puhelimiin verrattuna, vaikka eroa esimerkiksi Samsungin tai Huawein lippulaivoihin ei arkikäytössä huomaakaan.

iPhonessa käytettävät uuden sukupolven järjestelmäpiirit ovat itse asiassa niin tehokkaita, että ne peittoavat benchmark-tuloksissa jopa monet kannettavat tietokoneet. Huima suorituskyky tulee parhaiten esille videoeditoinnissa ja erilaisissa AR-sovelluksissa.

Huomasimme pientä hidastumista kamerasovelluksen käynnistyessä, mutta se johtui todennäköisemmin käyttöjärjestelmän heikosta optimoinnista (testasimme puhelinta välittömästi julkaisun jälkeen) kuin järjestelmäpiiristä. iPhone 11 Pro nousi Geekbench 5 -testissä iPhone 11 Pro Maxin rinnalle markkinoiden tehokkaimpana puhelimena. Benchmark-testin multi-core-tulos oli huimat 3 431 pistettä.

Mukana tuleva 18 watin laturi on selvästi parempi kuin vanha 5-wattinen. (Image credit: Future)

Akunkesto

iPhone 11 Pron akku kestää helposti noin puolitoista päivää, vaikka puhelinta käyttäisi aktiivisesti. Kevyellä käytöllä ja virransäästötilaa käyttämällä virta riittää hyvin kahdeksikin päiväksi.

Applen mukaan iPhone 11 Prossa on neljä tuntia pidempi akunkesto kuin iPhone XS:ssä. Huomasimme kieltämättä selvän parannuksen vuonna 2018 julkaistuun 5,8-tuumaiseen malliin verrattuna. 6,1-tuumaisessa iPhone 11:ssä ja 6,5-tuumaisessa iPhone 11 Pro Maxissa on kuitenkin vieläkin parempi akunkesto fyysisesti suurempien akkukennojensa ansiosta.

Viime vuonna olisimme ehdottomasti valinneet iPhone XS Maxin paremman akunkeston vuoksi, mutta tänä vuonna akunkestosta ei tarvitse huolia pienemmänkään mallin kohdalla.

Apple onkin tehnyt suuria muutoksia akunkeston parantamiseksi, sillä puhelimet ovat saaneet energiatehokkaammat näytöt, ja 3D Touch -tekniikka on poistettu, jotta laitteiden sisään saadaan asennettua entistä suuremmat akkukennot.

Myös uusi 18 watin laturi on hyvin tervetullut uudistus, sillä iPhone 11 Pro latautui puolessa tunnissa yli 50 prosenttiin. Vanhalla 5-wattisella laturilla samoihin lukemiin pääseminen olisi vienyt pienen ikuisuuden. Ainoa miinus on Applen itsepintainen päätös roikkua Lightning-liitännässä alan standardiksi muodostuneen USB-C:n sijaan.

Puhelin tukee langatonta latausta, mutta teho jää matalahkoon 7,5 wattiin. iPhoneissa ei ole Samsungista ja Huaweista poiketen käänteistä langatonta latausta, vaikka sen saapumisesta on huhuttu jo pitkään.

iPhone 11 Pro on hyvä ostos, jos...

Haluat parhaan kompaktin iPhonen

Nykymittapuulla pienen 5,8-tuumaisen puhelimen käyttäminen tuntui virkistävän helpolta myös yhdellä kädellä. Kompakti muotoilu ei tingi suorituskyvystä.

Kaipaat telefotolinssiä ja OLED-näyttöä

Vaikka iPhone 11 onkin mielestämme mallisarjan paras vaihtoehto peruskäyttäjälle, siinä ei ole erinomaista telefotolinssiä tai selvästi LCD-näyttöä parempaa OLED-ruutua.

Arvostat hienoja yökuvia

Kamera on selvästi iPhone 11 Pron tärkein uudistus, ja uusi yökuvaustila on markkinoiden paras. Puhelimella saa valoisia mutta luonnollisia kuvia myös hämärässä.

Valitse jokin toinen puhelin, jos...

Et ole kovin kiinnostunut mobiilikuvaamisesta

Osa käyttäjistä tyytyy satunnaisiin selfieihin tai luottaa mieluummin ammattimaisempaan järjestelmäkameraan. Suosittelemme siinä tapauksessa iPhone 11:tä tai vanhempaa iPhonea.

Haluat parhaan mahdollisen akunkeston

iPhone 11 Pro kesti omassa käytössämme usein noin puolitoista päivää, mutta jos kaipaat vieläkin parempaa akunkestoa tai käytät puhelinta hyvin aktiivisesti, iPhone 11 Pro Max on paras valintasi.

Maltat odottaa 5G-iPhonea

Jos omistat iPhone XS:n tai XR:n, emme suosittele päivittämään vielä uudempaan puhelimeen. Molemmat mallit ovat yhä nykyaikaisia, ja seuraava suurempi päivitys saapunee iPhone 12:n myötä.

Arvosteltu alun perin syyskuussa 2019