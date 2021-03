Paras äänikirjapalvelu 2021: kuuntele laatukirjallisuutta milloin ja missä vain

Nykypäivänä kirjat ovat erinomainen tapa paeta arjen stressitekijöitä ja kiirettä. Mutta juuri samasta syystä on toisinaan vaikea löytää sopiva aika levähtää hetkeksi ja avata kirja. Äänikirjat ovat tällöin erinomainen ratkaisu, sillä niitä voi kuunnella muutaman kappaleen edessä esimerkiksi työmatkoilla tai muita askareita tehdessä.

Mutta mistä palvelusta löytää parhaat äänikirjat? Kiitos valtavan markkinoinnin Amazonin Audible on Suomessakin todella suosittu, samoin BookBeat, joka väittää olevan Suomen suosituin äänikirjapalvelu. Kotimaista väriä tarjoavat puolestaan Elisa Kirja sekä uudempi Suomalainen Plus. Vaihtoehtoja on toki näiden lisäksikin.

Erillisten äänikirja- ja e-kirjapalveluiden lisäksi äänikirjoja voi kuunnella myös Spotifyn kaltaisista musiikin suoratoistopalveluista, joskin näiden valikoima on suppeampi kuin erillisten palveluiden. Suomessa myös kirjastot tarjovat laajan valikoiman kuunneltavaa esimerkiksi Ellibsin kautta. Jälkimmäinen vaatii tosin kirjastokortin sekä palvelua tukevan laitteen, mutta muutoin lainaus toimii samaan tapaan kuin kirjaston fyysisiä kirjoja lainatessa.

Jos kuuntelet paljon äänikirjoja, suosittelemme silloin tutustumaan tarjolla oleviin äänikirjapalveluihin, sillä ne tarjoavat usein laajimman valikoiman ja kattavimmat ominaisuudet. Olemme koonneetkin alle parhaat äänikirjapalvelut, joista löydät laajan valikoiman niin kotimaista kuin ulkomaista kirjallisuutta klassikoista uusiin menestysteoksiin.

Parhaat äänikirjapalvelut lyhyesti

Paras äänikirjapalvelu - Storytel (Image credit: Future)

1. Storytel Pohjoismaiden suurin äänikirjapalvelu Visit site Laaja valikoima Helppokäyttöinen ja kattava sovellus Ääni- ja e-kirjat on synkronoitu Sovellus voi tahmata vanhemmilla laitteilla Hakukone on valikoiva

Storytel markkinoi olevansa Pohjoismaiden suurin äänikirjapalvelu, joka tarjoaa yli 300 000 nimikettä. Palvelun valikoimassa on laaja valikoima ääni- ja e-kirjoja, jotka vaihtelevat tunnetuista klassikoista pienempiin helmiin ja alkuperäisteoksiin.

Sovellus on lisäksi helppokäyttöinen ja sisältää monia älykkäitä toimintoja, jotka ovat vain parantuneet päivitysten myötä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että sovellus on melko raskas ja sisältää paljon kuvia, joten vanhemmat mobiililaitteet saattavat hidastua sitä käyttäessä.

Palvelun hakukone on myös paikoin hieman valikoiva, joten nimikkeitä ja kirjailijoita etsiessä kannattaa varmistaa oikeinkirjoitus. Pienimmätkin virheet pilaavat nimittäin hakutuloksen.

E-kirjojen osalta Storytel tarjoaa melko tavanomaisen e-lukijan, joka ajaa asiansa. Suosittelemme kuitenkin e-kirjoja varten muita parempia vaihtoehtoja. Pidämme kuitenkin Storytelin ominaisuudesta, joka synkronoi audiokirjat e-kirjojen kanssa, jolloin näiden välillä voi lukea tai kuunnella vapaasti vuorotellen.

Storytel maksaa 9,99 € / kk, jossa saa 20 tuntia kuunteluaikaa kuukaudessa. Kalliimpi 16,99 € / kk -tilaus takaa puolestaan rajattoman kuunteluajan. Kummassakin tilauksessa on erillinen Kids Mode -tila, jonka avulla yhtä tiliä voi käyttää myös lasten kanssa.

Paras äänikirjapalvelu - BookBeat (Image credit: Future)

2. BookBeat Suomen suosituin äänikirjapalvelu Visit site Skaalattu ja helppokäyttöinen sovellus Kiehtovat kategoriat ja vinkit Ei niin paljon ominaisuuksia kuin kilpailijoissa Englanninkielistä kirjallisuutta voisi olla laajemmin

BookBeat on laadukas äänikirjapalvelu, joka mainostaa olevansa suomalaisten suosituin vaihtoehto. Palvelun sovellus pitää käyttökokemuksen lisäksi yksinkertaisena ja tarjoaa hyvin ominaisuuksista riisutun version mobiililaitteille. Toteutus on kuitenkin tehty hyvin ja näyttää selkeältä sekä tyylikkäältä.

Siten se on erinomainen vaihtoehto kaikille, jotka haluavat yksinkertaisen ääni- ja e-kirjapalvelun. Kattavampia ominaisuuksia ja palveluita etsiville muun muassa Storytell tarjoaa paremmat vaihtoehdot.

BookBeatissa on sekä ääni- että e-kirjoja, mutta näitä ei ole synkronoitu keskenään. Opuksista ei voi myöskään valita tekstinpätkiä, kirjoittaa muistiinpanoja tai tallentaa niitä kirjainmerkkeihin.

Valikoiman osalta BookBeat tarjoaa laajan kirjon nimikkeitä, joita on yli 200 000. Kirjat on jaoteltu erikseen kategorioihin ja teemoihin, joita esitellään käyttäjälle houkuttelevalla ja lukemaan herättävällä tavalla. Kirjoja löytyy niin suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, saksaksi ja italiaksi, joskin varsinkin englanninkielinen valikoima on suppeampi kuin monissa muissa äänikirjapalveluissa.

Edullisin tilausvaihtoehto maksaa 9,99 € / kk, jolla saa 20 tunnin edestä kuunteluaikaa. 14,99 € / kk kuunteluaika nostetaan sataan tuntiin ja 19,99 € / kk saa käyttöönsä rajattoman käyttöoikeuden.

Paras äänikirjapalvelu - Audible (Image credit: Amazon)

3. Audible Amazonin palvelu päihittää muut valikoimallaan 1,17 € Katso jälleenmyyjältä TVC-mall WW Valtava määrä nimikkeitä Toimii kaikilla laitteilla Alkuperäiset Audible Originals -teokset Melko kallis palvelu

Audible on eittämättä maailman laajin äänikirjapalvelu, josta löytyy yli 200 000 yksilöllistä äänikirjaa. Palvelun kautta voi kuunnella lisäksi satoja Audible Original -nimikkeitä, joita ei ole saatavilla mistään muusta palvelusta.

Jos kuuntelet myös podcasteja, olet luultavasti kuullut useita Audible-mainoksia lempiohjelmiesi välissä. Onneksi palvelu vastaa mainoksia useilla yksinkertaisilla tilausvaihtoehdoilla, jotka tarjoavat sopivan ratkaisun kaikenlaisille kuuntelijoille.

Audiblen tilaukset perustuvat krediitteihin, joilla voi ostaa itselleen äänikirjoja ilmaiseksi näiden hinnasta riippumatta. 7,99 punnan, eli noin 9,29 €, kuukausihinnalla saa itselleen yhden krediitin kuukaudessa, mutta tarjolla on myös kahden krediitin kuukausitilaus 14,99 punnan tai noin 17,43 € kuukausihintaan. Tilaajat saavat myös alennuksia ja tarjouksia muista kirjoista.

Parasta Audiblessa on se, että jos ostamastaan äänikirjasta ei pidä, sen voi vaihtaa uuteen ilmaiseksi. Palvelu tarjoaa lisäksi 30 päivän ilmaisen testijakson.

Paras äänikirjapalvelu - Nextory (Image credit: Future)

4. Nextory Panostus e-kirjoissa Visit site Hyvin suunniteltu ja kattava e-lukija Hyvä hakukone Kirjat latautuvat hitaasti

Nextory on ääni- ja e-kirjapalvelu, joka panostaa kilpailijoitaan enemmän e-kirjoihin. Jos olet siis enemmän lukemisen puolella, tämä palvelu on todennäköisesti paras vaihtoehtosi. Palvelun e-lukija on hyvin suunniteltu ja tarjoaa kaikki tarvittavat toiminnot. Sitä on lisäksi helppo kustomoida muun muassa fontin koon, taustavärin ja marginaalin suhteen. Se tukee myös kirjainmerkkejä, muistiinpanoja ja tekstin maalaamista.

Äänikirjapuolella valinnanvara on hivenen karsitumpi ja käyttöliittymä tuntuu vanhentuneelta. Se ei ole kuitenkaan niin raskas kuin kilpailijoilla, vaan keskittyy tärkeimpään. Nextoryn hakutoiminto on lisäksi erinomainen ja useita kilpailijoitaan tarkempi erilaisten suodattimien vuoksi.

Nextory lupaa valikoimastaa löytyvän satojatuhansia ääni- ja e-kirjoja, joten se tarjoaa laajan kirjon suomalaista, ruotsalaista ja englantilaista kirjallisuutta.

Palvelu on tilattavissa edullisimmillaan 9,99 € / kk, jolloin saa 20 tunnin edestä kuunteluaikaa. Kalliimpi 16,99 € / kk -tilaus sisältää sen sijaan rajattoman määrän kuunteluaikaa. Perhetilaukset alkavat 19,99 € / kk ja lisäävät käyttäjien määrää kahdesta neljään.

Paras äänikirjapalvelu - Elisa Kirja (Image credit: Future)

5. Elisa Kirja Laajin valikoima suomalaisia teoksia Visit site Laaja valikoima suomalaisia teoksia MP3-tiedostot Kirjat ostettavissa myös ilman tilausta Vain yhdelle käyttäjälle

Kotimainen Elisa Kirja on ollut olemassa jo vuodesta 2010 lähtien, mutta palvelussa tehtiin juuri tammikuun 2021 alussa merkittävä muutos. Aiemmin palvelu toimi hieman Audiblen tapaan tarjoten käyttäjilleen kirjojen ostoon tarkoitettuja krediittejä, mutta nykyään palvelu toimii kilpailijoidensa tapaan pelkän kuukausimaksun voimin.

Kotimaisia teoksia etsiville Elisa Kirja tarjoaa tällä hetkellä kattavimman valikoiman ääni- ja e-kirjoja, joita palvelussa on yli 10 000 kappaletta. Toistaiseksi uusi kuukausimaksu koskee ainoastaan äänikirjoja, mutta Maaliskuun aikana palveluun lisätään myös e-kirjat. Valikoimissa on myös englannin- ja ruotsinkielistä kirjallisuutta.

Sovelluksessa voi puolestaan vaihtaa puheen nopeutta. E-kirjojen osalta se tukee fonttien ja taustavärin muutoksia sekä muun muassa merkintöjä.

Elisa Kirjan kuukausitilaus maksaa 16,99 € / kk ja tarjoaa rajattoman kuunteluoikeuden. Kirjoja voi ostaa myös erikseen, jolloin niitä voi kuunnella tai lukea tilauksen päätyttyä.

Paras äänikirjapalvelu - Google äänikirja

6. Google Play Kirjat Laadukkaita äänikirjoja ilman tilausta Visit site Ei vaadi tilausta Äänikomennot Sisältää uusimmat bestsellerit Ei alennuksia jäsenille

Google Play Kirjat julkaistiin vuonna 2018, eikä se ole aivan niin suosittu kuin Audible. Yhtiö kuitenkin tähtää selkeästi korkealle. Suurin ero Google Play Kirjassa verrattuna moniin muihin kilpailijoihin on siinä, että se ainoastaan myy äänikirjoja ilman kuukausitilausmahdollisuutta.

Vertailussamme Googlen äänikirjojen hinnat olivat suunnilleen samaa luokkaa kuin Audiblen kuukausihinta, joskin tämä vaihtelee luonnollisesti kuuntelumäärän mukaan. Jos vuosikulutus on kuitenkin noin 12 äänikirjan luokkaa, silloin Google on mahdollisesti jopa edullisempi vaihtoehto näistä kahdesta.

Palvelun valikoima on huomattavasti pienempi kuin Audiblesissa, mutta tarjolla on silti tuhansia äänikirjoja kuunneltavaksi Google Play Storen kautta. Lisäksi niitä voi kuunnella kaikilla Android- ja Chromecast-laitteilla sekä Apple-tuotteilla Google Audiobook -sovelluksen kautta.

Lisäksi sovellus tukee Google Assistantia, jolloin kappaleita voi esimerkiksi ohittaa tai nopeutta säätää pelkin äänikomennoin.

Paras äänikirjapalvelu - Suomalainen Plus (Image credit: Future)

7. Suomalainen Plus Uusin tulokas rintamalla Visit site Laaja valikoima suomalaista kirjallisuutta Kirjakauppatausta näkyy yksilöllisissä ominaisuuksissa Voi lukea ilman nettiyhteyttä Muita suppeampi valikoima

Suomalainen Plus on joukon uusin tulokas, sillä se lanseerattiin vasta alkuvuodesta 2020. Siten se on valikoimaltaan joukon suppein, joskin suomalaista kirjallisuutta etsiville se tarjoaa silti runsaasti luettavaa.

Sovelluksen mielenkiintoisimpia piirteitä muihin verrattuna on se, että se suosittelee ensinnäkin vähemmän tunnetumpia kirjoja ja kirjailijoita. Toisekseen palvelun taustalla on kotimaisen kirjakauppaketjun ammattilaiset, joten sovelluksessa on laajat kirjaesittelyt sekä henkilöstön suosituksia kivijalkakauppojen tapaan.

Palvelun potentiaali onkin helppo nähdä tulevaisuudessa, vaikka se ei välttämättä tällä hetkellä pärjää kilpailijoilleen.

Suomalainen Plus -palvelun saa käyttöön 16,95 € / kk -tilauksella, jolloin saa rajattoman kuunteluajan. Lisäksi tilaus kerryttää kanta-asiakasbonusta Suomalainen-kirjakauppaan.

Muita vaihtoehtoisia palveluita