Apple julkaisi kaikessa hiljaisuudessa viralliset vippaskonstit ja välineet AirPods-kuulokkeiden puhdistamiseen

Apple on ollut tämän viikon ajan uutisotsikoiden keskiössä. Uusina laitejulkistuksina on nähty iPad Air (M3) -tabletti, M4-sirullinen MacBook Air, M4 Maxia hyödyntävä Mac Studio (sekä nimestään huolimatta vieläkin parempi M3 Ultra -malli ja edullinen iPad-perusmalli.

Vaikka painotus on ollut kannettavissa laitteissa, on taustalla hiiskuttu myös AirPods-uutisia. Apple on nimittäin julkaissut uudistetut ja laajennetut ohjeet AirPods-nappikuulokkeiden puhdistamiseen. Mikä erikoisinta, vinkeissä nostetaan esille Applenkin myyntiin tuoma Belkinin valmistava AirPods-puhdistussetti.

Uudistetut ohjeet kertovat vaihe vaiheelta ja kuvien opastamana kuinka AirPods 3- ja AirPods 4 ‑mallien verkkojen puhdistaminen tapahtuu.

Belkinin valmistama puhdistussetti kustantaa Applen verkkokaupassa vajaat 15 euroa. Pakettiin sisältyvät puhdistussivellin, puhdistusneste, deionisoitu vesi, mikrokuituliina sekä tietenkin ohjeet. Mikäli tämä ei houkuttele, opastaa ohjesivu hankkimaan vaihtoehtoisesti seuraavat lisälaitteet:

misellivettä, joka sisältää PEG‑6-kapryyli-/kapriiniglyseridejä (saatavilla esimerkiksi Biodermalta tai Neutrogenalta)

tislattua vettä

pehmeäharjaksinen lasten hammasharja

kaksi pientä kuppia

käsipaperi.

Voiko AirPodsit puhdistaa eri tavoin?

Kuten jutun päätteeksi linkatuissa artikkeleissamme kerrotaankin, laitteistoa kannattaa siivota tämän tästä miellyttävimmän, siisteimmän sekä kestävimmän kokemuksen saavuttamiseksi.

Näin puhdistat langattomat nappikuulokkeet -artikkelimme kertoo kattavasti siivouskonstit, eikä meidän tapamme onneksi eroa juurikaan Applen virallisista vinkeistä. Lisäksi olemme erikseen maininneet, että pienellä paineilmapuhalluksella voi hyvinkin saada vaikut sekä liat irrotettua, vaikka Apple ei tätä oppaassaan mainitsekaan.

Myös TechRadarin Lance Ulanoff on paineilman vannoutunut ystävä, kuten esimerkiksi tästä tv-vierailusta voi huomata:

Spring Cleaning Your Tech With Lance Ulanoff - YouTube Watch On

Koska AirPods on Applen valmistama laite, on yhtiön suositukset toki syytä ottaa tosissaan. Jos omat kuulokkeet näyttävät muiden saati omissa silmissä hieman turhan paljon elämää nähneiltä, kannattaa asiaan suhtautua tosissaan ja puhdistaa napit kiiltäviksi.