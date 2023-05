Näin puhdistat puhelimen latausportin

Jos puhelimen latauksessa tuntuu olevan ongelmia, mahdollinen syy voi olla latausportin likaisuudessa. Jopa kaikkein parhaimmissa älypuhelimissa latausväylä on oikea magneetti pölylle ja pinttyneelle lialle. Tässä artikkelissa kerromme, miten helposti puhdistetaan tämä tärkeydestään huolimatta pieni ja lialle altis rakonen puhelimessa.

TechRadarin yhdysvaltalainen päätoimittaja Lance Ulanoff esiintyi hiljattain Live with Kelly and Ryan -aamuohjelmassa. Hän kertoi katsojille parhaita keinoja teknologiatuotteiden puhdistamiseen. Videolla kohdasta 1:30 alkaen Lance opastaa vaihe vaiheelta näyttäen sen, kuinka puhelimen latausportti puhdistetaan aivan tavallisella kotitalousvälineillä.

Jos kotoa löytyy kattavampi puhdistusvälineistö, lue vaihtoehtoinen – ja kattavampi – tapa puhdistaa puhelimesi latausportti.

1. Sulje virta puhelimestasi

Aivan aluksi on suljettava puhelin. Tämä voi vaikuttaa ilmiselvältä vaiheelta, mutta sanomme sen silti. Et varmastikaan halua tökkiä piikikkäällä ja märällä välineellä sähkölaitteita niiden ollessa käytössä. Myös mahdolliset muut lisälaitteet on syytä irrottaa puhelimesta siksi aikaa.