Näin puhdistat langattomat nappikuulokkeet

Tarvittavat välineet - Mikrokuituliina

- Pehmeä pieni harja, esimerkiksi käyttämätön hammasharja

- Ilmanpainepuhallin

- Vanupuikko

- 70-prosenttista isopropyylialkoholiliuosta (ei pakollinen)

Kätevien ja taskussa kuljetettavien nappikuulokkeiden puhtaus saattaa välillä huolestuttaa. Eikä kuulokkeiden puhtaudesta välittämisessä ole mitään pahaa, sillä ovathan nämä napit korvissamme kiinni pitkiä aikoja.

Kaikkein parhaimmat täysin langattomat kuulokkeet ovat suunniteltu siten, että ne voi ottaa mukaan minne tahansa. Julkiset tilat, kuten kuntosalit, ratikat ja jopa toimistotilat ovat samalla tiloja, jonne kertyy huomattavasti likaa ja bakteereja.

Jos kuulokkeiden äänenlaatu on yhtäkkiä heikentynyt, niiden lataamisessa on ongelmia tai langattomassa yhteydessä ilmenee yhtäkkisiä katkeamisia, syy saattaa olla kuulokkeisiin kertyneessä liassa.

Jos kuulokkeiden verkko ja säleiköt ovat paljaasti esillä Applen AirPodien (2019) tapaan, pieniin rakoihin kertyy pölyä ja likaa yllättävän paljon. Tämä koskee jopa kaikkein parhaimpia vastamelukuulokkeita. Tässä oppaassa kerromme, miten huollat näitä käteviä pieniä kuulokkeista sekä niiden pientä koteloa.

Näin puhdistat nappikuulokkeet nopeasti

Ota kuulokkeet kotelostaan ja irrota silikonitulpat. Käytä puhdasta, kuivaa ja pehmeää harjaa poistaaksesi pöly ja lika kaiuttimen tai mikrofonin säleiköistä.

kaiuttimen tai mikrofonin säleiköistä. Puhdista kotelon ulkopuoli pehmeällä mikrokuituliinalla . Puhdistamiseen ei tarvitse käyttää vettä tai puhdistusaineita.

. Puhdistamiseen ei tarvitse käyttää vettä tai puhdistusaineita. Avaa kotelo ja poista pöly sekä lika nopealla paineilmasuihkulla kohti latauspisteitä.

Näin puhdistat nappikuulokkeet vaihe vaiheelta

Mikäli haluat saada tietoa lukemisen lisäksi katsomalla, TechRadarin Yhdysvaltojen päätoimittaja Lance Ulanoff vieraili amerikkalaisessa Live with Kelly and Ryan -aamuohjelmassa. Hän kertoi katsojille parhaimmat keinot suorittaa kevätsiivous myös teknisille laitteille. Videon kohdassa 2:03 Lance käy läpi sitä, kuinka nappikuulokkeet voi puhdistaa nopeasti ja tehokkaasti.

Jos nappeihisi on kertynyt runsaasti likaa tai haluat muuten vain tehdä perusteellisen siivouksen, käymme seuraavaksi läpi puhdistusprosessin välivaihe kerrallaan.

1. Ota kuulokkeet pois kotelostaan ja irrota silikonitulpat (Image: © Bowers & Wilkins) Aivan aluksi on otettava nappikuulokkeet pois kotelosta ja irrotettava silikonitulpat. Vältä käyttämästä mitään terävää esinettä kärkien irrottamiseen. Kuulokkeiden puhdistamisprosessi aloitetaan korvakärjistä. Jos korvakärjet ovat silikonia, niiden puhdistamiseen sopivassa liuoksessa on viisi millilitraa nestemäistä astianpesuainetta ja 250 millilitraa lämmintä vettä. Muista huolehtia siitä, että itse kuulokkeet ja niiden kotelo pysyvät kaukana tästä puhdistusliuoksesta.



2. Todella tahmaiset kuulokkeet? Ota avuksi 70-prosenttinen isopropyylialkoholiin kostutettu pumpulipuikko (Image: © Cutting Edge ) Alkoholilla kostutettujen pumpulipuikkojen kanssa on oltava varovainen, jotta nesteet eivät pääse kosketukseen elektroniikan kanssa. Vältä kosteuden joutumista säleikön sisään tai kaiutinelementteihin. Mutta jos nappikuulokkeet ovat todella tahmaiset (vaikka se onkin vain korvavaikkua ja täysin luonnollista), esimerkiksi Quickpadin alkoholilliset puhdistuslaput saavat ihmeitä aikaan.

Muista, että kuulokkeiden mikrofonit ja latauspisteet ovat hyvin pieniä, joten niiden pyyhkäisy vanupuikolla on nopeasti suoritettu. Älä siis jää suotta hinkkaamaan niitä.

3. Käytä pientä pehmeäharjaista harjaa (Image: © Future) On tärkeää huomioida, että harja on puhdas sekä kuiva, eikä sitä ole käytetty likojen siivouksessa aivan viime aikoina. Jos kotoa ei löydy pehmeäharjaista silikoniharjaa, vaihtoehtoisesti voi hyödyntää hammasharjan tai sähköhammasharjan päätä tähän. Älä kuitenkaan käytä sellaista hammasharjaa, joka on sinulla tai jollain muulla käytössä.

Harjalla puhdistetaan ritilöiden ympäriltä pienin pyörivin liikkein. Ja jos hyödynsit puunauksessa kakkoskohdan neuvon mukaisesti hiukan alkoholia, kaikkein sitkeimmätkin töhnät pitäisi kaikota alta aikayksikön.

4. Puhalla paineilmaa koteloon latausportteja kohti (Image: © Five Star (amazon) ) Mikäli kaapeista sattuu löytymään paineilmapuhallin tai silikoni-ilmapuhallin, voit niiden avulla puhaltaa näppärästi paineilmaa kohti korvakuulokkeiden latausportteja. Ja jos paineilmapuhallinta ei ole kotitaloudessa, niitä myydään kattavasti eri liikkeissä. Sellaisen saa napattua kaupasta matkaan vajaalla kympillä, jolla puhdistat kaikki elektroniikkasi vaivatta.

Paineilmapuhalluksen ei kuulu olla pidempi kuin enintään yhden tai kahden sekunnin mittainen.

5. Hiero mikrokuituliinalla koteloa (Image: © MTS (Amazon) ) Kotelon puhdistamiseen ei yleensä tarvita vettä tai mitään muitakaan puhdistusvälineitä kuivan mikrokuituliinan lisäksi. Jos lika on kuitenkin todella pinttynyttä, puhdistamiseen voi hyödyntää aiemmin mainittua liuosta (viisi millilitraa astianpesuainetta ja 250 millilitraa lämmintä vettä). Koteloa puhdistaessa kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota latausporttiin, sillä puhdas liitäntä vaikuttaa myös kuulokkeiden latausnopeuteen.

6. Korvakärkien on oltava kuivat ennen niiden asettamista takaisin (Image: © Future) Varmista, että kuulokkeiden päässä olevat tulpat ovat kuivuneet täysin ennen kuin asetat ne takaisin kuulokkeisiin. Silikoniset ulokkeet voi kätevästi kääntää ympäri, mikä edesauttaa niiden kuivumista. Vaikka monet kuulokkeet ovat nykyään vedenkestäviä, ei silti kannata ottaa turhaan tarpeettomia riskejä. Kun tulpat ovat täysin kuivat, viimeistelevä pyyhkäisy mikrokuituliinalla saa ne näyttämään kuin juuri kaupasta hankituilta.

Toki halutessaan voi myös harkita vaihtotulppien hankkimista. Kun kerta otit vanhat muutenkin irti, varmista niiden olevan juuri sinun korvaasi sopivat. Yleensä nappikuulokkeiden mukana tulee useampi pari erikokoisia vaihtoehtoja, joista voit valita mieluisan. Tällä on vaikutusta myös vastamelutoiminnon tehokkuuteen.

Muita hyödyllisiä neuvoja

Valtaosa nykyisistä nappikuulokkeista on hienkestäviä, joten ne sopivat myös treenikäyttöön. (Image credit: Andrea Piacquadio)

Ajatus yksinkertaisesti puhaltamalla kotelon puhdistamisesta saattaa kuulostaa houkuttelevalta oikopolulta, mutta todellisuudessa se on huono idea. Ihminen ei kykene tuottamaan yhtä suurta ilmanpainetta kuin ilmanpainepuhallin. Lisäksi hengityksen mukana kulkeutuu liian paljon kosteutta, joten vältä mutkien suoristamista tässä asiassa.

Mikäli korvanapeissa on todella paljon korvavaikkua, alkoholin käyttäminen on tässä todella tehokas tapa liuottaa vaha pois. Tiputa tilkka alkoholia kostutetulle vanupuikolle, jolla voit tehdä kiertävää liikettä kaiutinelementin suojan päällä. Tämän jälkeen annetaan vain ajan hoitaa hommansa ja tuloksena on puhtaat kuulokkeet.

Sitten harvinainen metodi, jota emme suoranaisesti suosittele. Jos vaha ja töhnä on täysin tukinnut kuulokkeet, olemme nähneet ihmisten raaputtamalla vaikkua irti linkkuveitsellä. Lisäksi joissain AirPods puhdistuspakkauksissa on jopa mukana melko terävä työkalu juuri tähän tarkoitukseen.

Mutta tätä puhdistustekniikkaa emme suosittele kenellekään, jonka kädet eivät ole yhtä tarkat kuin leikkauksia suorittavilla lääkäreillä. Ennemmin suosittelemme listamme aiempia kohtia, jotka ovat turvallisempia ja saavat aikaan siistiä jälkeä. Vaikka yrittäisit olla hienovarainen, saatat nimittäin painaa veitsellä liian kovaa. Tämän jälkeen joudutkin kalliille kuulokeostosreissulle. Todennäköisesti vakuutusyhtiökään ei tarjoa tällaisessa tilanteessa muuta kuin ymmärtävän pahoittelun.