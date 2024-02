Samsung Galaxy Ring kan bli lansert i juli – sammen med Galaxy Z Fold 6

Forrige måned fikk vi bekreftet fra Samsung at Samsung Galaxy Ring faktisk finnes og at den er underveis. Men det er fortsatt mye vi ikke vet om den, inkludert lanseringsdatoen. Nå antyder en ny rapport at vi kan vente oss en full lansering i juli.

Rapporten kommer fra ET News (via Android Authority), som sier at juli er måneden Samsung planlegger et nytt Unpacked-arrangement og at Galaxy Ring vil være en av enhetene som vises frem.

Den nye kroppsnære enheten vil tilsynelatende kunne måle blodstrøm (for statistikk som hjertefrekvens) og vil også bli utstyrt med elektrokardiogram-funksjoner – teknologien som er nyttig for å oppdage ulike kardiovaskulære problemer, inkludert atrieflimmer.

En annen godbit fra rapporten er at det tilsynelatende vil være rundt åtte forskjellige størrelser av Galaxy Ring å velge mellom. Det bekrefter det vi tidligere har hørt fra en kilde som sier de har sett den smarte ringen personlig.

En gadget-fest

Med tanke på det vi så på Unpacked-arrangementet i juli 2023, er det rimelig å anta at årets begivenhet også gi oss lanseringen av Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6, og mest sannsynlig også Samsung Galaxy Watch 7. Og trolig også Galaxy Ring.

Hvis du planlegger å se arrangementet i år, kan det være lurt å sette av en time eller to hvis Samsung faktisk skal gi alle disse dingsene en skikkelig introduksjon.

Samsung Head of Customer Experience Patrick Chomet fortalte oss tidligere at Galaxy Ring ville bli lansert en gang i år, og det har også vært andre tegn på at den kroppsnære enheten vil dukke opp i en ikke så fjern fremtid.

Galaxy Ring vil lanseres i et marked som ikke akkurat er overfylt for øyeblikket. Oura er kanskje den mest kjente produsenten av smarte ringer akkurat nå, selv om det finnes andre. Det ryktes at Apple også planlegger en smartring, men det er neppe noe som vil dukke opp med det første.