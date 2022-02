Førsteinntrykk: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra er et nettbrett like stort som den jevne laptop, og det alene kan være nok til å piske opp både entusiasme gos enkelte og forvirring hos andre.



Samsungs nettbrett-serie karakteriseres ofte som Android-alternativet til iPad Pro, men S8 Ultra seiler forbi selv 12,9-tommervarianten fra Apple i størrelse, for skjermen, den er på 14,6 tommer. Med andre ord beint frem gigantisk.



Hvor stort er for stort, spør du? Vel, det avhenger av hva du planlegger å bruke enheten til. Vi ser for oss at enkelte vil synes at Tab S8 Ultra er altfor stor til å være praktisk, mens andre vil dra nytte av den enorme mengden skjermplass man får servert. Det er nettopp derfor vi setter skjermstørrelsen både under «pluss» og «minus» i starten av artikkelen.



Vi fikk bare lov til å dele noen minutter sammen med nettbrettet, så vi kan ikke gi dere utstrakte detaljer om hvordan det fungerer til verken underholdning eller arbeid, men vi kan gi en viss pekepinn på hvordan det fremstår i mer generell bruk.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – lanseringsdato og pris

Siden dette er Samsungs største nettbrett, er prisen også relativt utstrakt – for å si det mildt. Dette er det dyreste nettbrettet fra selskapet noensinne.



Man kan velge mellom tre forskjellige varianter av Tab S8 Ultra. Hver av disse fås enten med kun Wi-Fi, eller med en kombinasjon av Wi-Fi og 5G. De tre variantene har de følgende spesifikasjonene. Én har 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass, og om du legger i litt ekstra kan du få enten 12 GB / 256 GB eller 16 GB / 512 GB.



Prisene på de seks ulike kombinasjonene av RAM, lagringsplass og tilkoplingsmuligheter kan du se i tabellen under. Merk at vi ikke har alle prisene per nå, men vi fyller ut resten når vi får informasjonen fra offisielt hold.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – priser RAM / lagringsplass Tilkopling Pris i kroner Pris i britiske pund 8 GB / 128 GB Wi-Fi 12 990 £999 8 GB / 128 GB 5G + Wi-Fi Ikke tilgjengelig £1,149 12 GB / 256 GB Wi-Fi 13 990 £1,099 12 GB / 256 GB 5G + Wi-Fi 15 490 £1,249 16 GB / 512 GB Wi-Fi 15 990 £1,249 16 GB / 512 GB 5G + Wi-Fi 17 490 £1,399

Så, når kan du få kloa i de nye nettbrettene? Svaret er 25. februar, over hele verden. Forhåndsbestille kan man gjøre fra og med 9. februar.

Design og skjerm

La oss starte «lett» med skjermen i Galaxy Tab S8 Ultra, det store salgsargumentet. Med sine 14,6 tommer er det altså snakk om en enorm sak, langt større enn panelene på 11 og 12,4 tommer i Tab S8 og Tab S8+, for ikke å snakke om i iPad Pro, som har størrelsene 11 og 12,9 tommer å velge mellom.

(Image credit: Future)

Oppløsningen er på imponerende 2960 x 1848, og oppdateringsfrekvensen er på 120 Hz. Skjermene er basert på Super AMOLED-teknologien, hvilket sikrer at fargene er livlig og kontrasten er fantastisk.



Der de andre Tab S8-modellene har frontkameraene sine gjemt i kanten rundt skjermen, så har faktisk Ultra-modellen et skjermhakk i midten som huser to sensorer. Gitt at skjermen er såpass stor, så er den lille svarte vorten på toppen knapt merkbar, så det er ikke noe stort aber.



Vi fikk mindre tid sammen med Ultra enn vi tradisjonelt trenger for å kunne gi en fullstendig vurdering. Normalt sett ville vi ha prøvd å strømme filmer, spiller spill, gå gjennom bilder i bildealbum, og lignende aktiviteter – men når vi får nettbrettet i hende på semi-permanent basis, så kommer vi til å slå oss løs.

På litt avstand ser Tab S8 Ultra ut som et vanlig Android-nettbrett. Det er en grå boks med en skjerm, en liten kamerahump og en USB-C-port.



Jo, også er det i tillegg en magnetstripe på baksiden som kan holde og lade S Pen. Et smått merkelig sted å lagre stylusen, synes vi. Det betyr at etuier og deksler må gjøre plass til pennen, og at du også må fjerne den før du legger fra deg nettbrettet. Vi foretrekker Apple-løsningen, der lagringsplassen til pennen er på en av kantene av enheten.

(Image credit: Future)

Vi nevner «på avstand» fordi når man nærmer seg Tab S8 Ultra, så blir det raskt tydelig at dette ikke er et gjennomsnittlig nettbrett. Skjermen gjør at nettbrettet har en utstrekning som gjør at andre modeller på markedet fremstår som miniputter. Det kunne like gjerne vært et skimboard eller et skjold fra middelalderen.



Galaxy Tab S8 Ultra er ikke spesielt hendig, med andre ord. Vi måtte bære det som om det var et barn når vi gikk rundt med det, og det var helt umulig å holde eller å bruke det med én hånd. Vi er også litt nysgjerrige på hvorvidt det får plass i en ryggsekk, eller i arbeidsveska vår.

Kameraer og batteri

Selv om Galaxy Tab S8 Ultra har samme kameraer på baksiden som sine mindre søsken, et hovedkamera på 13 MP og et ultravidvinkelkamera på 6 MP, så får man i gigavarianten faktisk to kameraer i front – det er grunnen til at skjermen har et hakk.



De to sensorene i front er begge på 12 MP, der én har vidvinkeloptikk, mens den andre har ultravidvinkeloptikk. Du kommer antakeligvis til å bruke førstnevnte til selfies og videosamtaler, men sistnevnte har også sine fordeler. Skal man for eksempel ta selfier og få med seg flere folk i bildet, eller presentere noe på et whiteboard i en videosamtale, så kan det være kjekt å ha litt ekstra plass å gå på i bildet.



Kameraappen som følger med nettbrettet er mindre omfangsrik enn den som sitter i de nye Samsung-telefonene. Man får færre moduser og mindre AI-prosessering, men så er ikke fotografi akkurat noe fokus i nettbrett, og det man får er mer enn bra nok til vanlig bruk.

(Image credit: Future)

Når det gjelder batteritiden, så er vi i ukjent farvann her. Vi har aldri prøvd et nettbrett på denne størrelsen før, så vi vet ikke hvor lenge batteriet på 11 200 mAh vil klare å holde liv i giganten.



Visst er det stort, men hvor lenge det holder avhenger av hvor mye strøm skjermen trekker, og det får vi ikke testet med det aller første.



Lading gjøres med en ladeeffekt på 45 watt, noe som er ganske midt på treet, og vi regner med det kommer til å ta litt tid å toppe det store batteriet.

Spesifikasjoner, ytelse og programvare

Under panseret ligner Galaxy Tab S8 Ultra mye på de mindre modellene i serien – rent bortsett fra om man velger å gå for varianten med 16 GB RAM, siden resten av nettbrettene i serien ikke har såpass mye minne.



Det vil med andre ord si at også Ultra bruker Snapdragon 8 Gen 1-prosessoren, toppmodellen som sitter i mange andre kraftige Android-enheter, som Xiaomi 12 og OnePlus 10 Pro – rent bortsett fra Tab S8-serien har vi ikke sett denne prosessoren i nettbrett ennå.

(Image credit: Future)

Det vil si at nettbrettet egner seg godt til bruk av intensive oppgaver som video- eller fotoredigering, i tillegg til gaming og for så vidt også enkle oppgaver som kjapp navigering i og mellom apper.



Vi bør også nevne at man i tillegg til den røslige plassen man får innebygget i toppmodellen, så kan man også bruke microSD-kort og ekspandere plassen med opptil 1 TB.



Når det gjelder den medfølgende programvaren, så er det snakk om Android 12 i bunn med Samsungs One UI på toppen. Hvis du har vært borti Samsung-enheter tidligere, så vet du allerede hvordan brukergrensesnittet ter seg.



Vi fikk godt med tid til å teste S Pen sammen med nettbrettet, og det flyter mildt sagt godt. På enkelte måter enda bedre enn med Apple Pencil, men på andre måter verre.

Rent funksjonelt fungerer S Pen fantastisk til tegning. Det er enkelt å bruke trykkfølsomheten til å forandre hvordan linjer fremtrer, du kan trykke hardt for å mane frem en tykk og fremfusende strek eller lett for å lage en tynn. Man kan takke tuppen av stylusen for dette, siden den er myk som bare det. Her føler man ikke at man kommer til å skade skjermen, slik som med Apple Pencil.



I motsetning til Apples stylus føles dog Samsungs digitale penn litt billig, siden materialene brukt ikke helt står i stil med funksjonaliteten. Den er også noe kort og tynn, så den ligger ikke helt perfekt i hånda.

(Image credit: Future)

Foreløpig konklusjon

Hvorvidt Samsung Galaxy Tab S8 Ultra passer til deg avhenger av hva du er ute etter – i større grad enn om man skal vurdere kjøp av andre enheter. Hvis du faktisk trenger en gigantisk skjerm til kreativt arbeid eller andre oppgaver, så kan dette være et passende nettbrett. Vi ser for oss at det også fungerer feiende flott til spill også, særlig om du har for vane å strømme spill via for eksempel GeForce Now, Stadia eller Xbox Game Pass.



Hvis du har mer hverdagslige oppgaver på lur til nettbrettet dit, og har litt ekstra penger i budsjettet, så ser vi ikke for oss at S8 Ultra er for deg. Dette er en enhet skreddersydd for profesjonelle brukere, og de mindre Galaxy Tab-variantene vil passe bedre.