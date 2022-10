Førsteinntrykk: Xiaomi 12T Pro

Svake sekundærspesifikasjoner for kamera

Xiaomi 12T Pro kombinerer førsteklasses spesifikasjoner med et trygt design og legger seg på en konkurransedyktig pris tross det mektige kameraet på 200 MP. Blant de øvrige høydepunktene nevner vi hurtiglading på 120 W, adaptiv AMOLED-skjerm med 120 Hz og et godt batteri på 5000 mAh. Men ettersom Motorolas temmelig like Edge 30 Ultra allerede har imponert oss med egenskaper 12T Pro mangler, er det spennende å se hvordan Xiaomis kameramobil på 200 MP klarer seg mot konkurrentene.

Xiaomi 12T Pro er den første kameramobilen (Åpnes i ny fane) på 200 MP fra selskapet som ga oss Mi Note 10 (Åpnes i ny fane), verdens første kameramobil på 108 MP – og Xiaomi 12s Ultra (Åpnes i ny fane), et av de første eksemplene på en telefon med en sensor på 1 tomme. Nå ble de slått på målstreken av Motorolas glimrende Edge 30 Ultra, og Xiaomi ble dermed ikke først med en kameramobil på 200 MP. Likevel er Xiaomi's 12T Pro verdt oppmerksomheten.

Den koster mindre enn Motorola Edge 30 Ultra, nyter godt av kraften fra prosessorbrikken Snapdragon 8 Plus Gen 1, en silkemyk AMOLED-skjerm på 120 Hz, et stort batteri på 5000 mAh og kjapp lading på 120 W.

Xiaomi har åpenbart holdt prisen nede gjennom å tone ned designet sammenlignet med Xiaomi 12 Pro (Åpnes i ny fane). Xiaomi 12T Pro lanseres sammen med Xiaomi 12T, og har plastramme og flat skjerm – ikke metallramme og avrundet glass. De sekundære kameraene er også ganske svake på papiret, med lav oppløsning og mindre sensorer.

Men kan 12T Pro friste publikum som et rimelig alternativ til Motorola Edge 30 Ultra, eller er det gjort for mange kompromisser på veien?

Xiaomi 12T Pro: Pris og tilgjengelighet

Xiaomi 12T Pro lanseres i store deler av verden, blant annet i Europa, og er i butikkene fra 17. oktober. Den enkleste versjonen har en lagringsplass på 128 GB og 8 GB RAM, med en veiledende pris ved lansering på 5990 kroner. Varianten med 256 GB lagring og 12 GB RAM har en utgangspris på 8490 kroner.

Xiaomi 12T Pro: Design

Image 1 of 3 (Image credit: Basil Kronfli ) (Image credit: Basil Kronfli ) (Image credit: Basil Kronfli )

Hvis du har fått muligheten til å prøve ut Xiaomi 11T Pro (Åpnes i ny fane), vil du huske dens glinsende metalloverflate. Utseendet er festlig, men ikke veldig raffinert. Nå er det helt annerledes. 12T Pro har en bakside i avrundet glass med en frostet overflate som sprer lyset og ikke så lett får fingermerker.

Med sin 6,7-tommers skjerm, er telefonen ganske stor, og den veier solide 205 gram. Ved sammenligning med iPhone 14 Pro Max (Åpnes i ny fane) på hele 140 gram, er det likevel ikke så ille.

Fra baksiden ser den ut som et skikkelig flaggskip, men når du får en 12T Pro i hånden, vil du oppleve at plastrammen og den helt flate skjermen legger en demper på det førsteklasses utseendet. Den ser ikke like flott ut som Motorola Edge 30 Ultra, men den føles mer solid.

Nederst på denne mobilen finner du en USB-S-port og et SIM-spor som kan ta to SIM-kort. Alle knappene er lagt til den høyre kanten, mens det øverst er plassert en IR-blaster- Telefonen har høyttaleråpninger øverst og nederst, med høyttalere utviklet i samarbeid med Harmon Kardon. Kamerablokken på baksiden er godt synlig.

Xiaomi 12T Pro: Skjerm

(Image credit: Basil Kronfli)

Med en 6,7-tommers skjerm med proporsjonene 20:9, tar Xiaomi 12T Pro stor plass i hånden. Selfiekameraet er lagt i et nålehull øverst på midten av skjermen, og over et Gorilla Glass 5-panel er det lagt skjermbeskyttelse.

Xiaomi har ikke nøyd seg med å gi 12T Pro en generisk skjerm på 120 Hz. Dette er en AMOLED Dot Display med adaptiv oppdateringsfrekvens som automatisk veksler mellom 30 Hz, 60 Hz, 90 Hz og 120 Hz. Det er positivt for batteritiden. Den har også en berøringsfrekvens på 480 Hz, slik at den er svært velresponderende. Dermed burde 12T Pro være en ideell mobil for gamere.

Hvis vi er skuffet over noe ved skjermen til 12T, må det være lysstyrken. Ved manuelle innstillinger går den bare opp til 500 nits, mens den klarer 900 i modusen for høy lysstyrke. Dermed er den svakere på dette området enn mange av konkurrentene.

Men med Dolby Vision og HDR10+, samt en skjermintegrert fingerleser, har 12T Pro likevel noen førsteklasses egenskaper å by på.

Xiaomi 12T Pro: Kamera

Egenskapen som virkelig stikker seg frem ved Xiaomi 12T Pro, er kameraet på 200 MP. Dette er virkelig imponerende, både på papiret og i virkeligheten. Sensoren måler 1/1.22" og er fysisk større enn den nye primærsensoren på iPhone 14 Pro Max. Det er heftig, særlig med tanke på prisforskjellen mellom de to modellene.

En stor sensor innebærer gjerne suverene egenskaper ved svak belysning og grunnere dybdeskarphet. I vår korte periode med 12T Pro, presterte den virkelig godt på sistnevnte punkt. Dens bilder av objekter som befinner seg nærmere enn 40 cm, har massevis av bakgrunnsuskarphet.

Hovedsensoren til 12T Pro er en Samsung ISOCELL HP1 med piksler på 0,64 mikrometer. Det virker kanskje smått, men sensoren har utrolig mange piksler og kan samle 16 piksler i hver gruppe (hexadeca-binning), så det skapes superpiksler på 2,56 μm. Dette gir bilder på 12 MP.

Hovedkameraets objektiv har en blenderåpning på ƒ/1,69 og består av åtte elementer. Det har et synsfelt på 85°. Mer imponerende er det at hovedkameraet til 12T Pro har OIS (optisk bildestabilisering) og kan gjøre videoopptak i opptil 8K.

Image 1 of 2 (Image credit: Basil Kronfli ) (Image credit: Basil Kronfli )

De sekundære kameraene er ikke like spennende. Ultravidvinkelen på 8 MP har lite nytt å by på, med en liten sensor på 1/4" og et synsfelt på 120°. Makrokameraet på 2 MP må nesten betraktes som fyllmasse. På selfiefronten har T12 Pro et kamera på 20 MP med en blenderåpning på ƒ/2,24.

Xiaomi 12T Pro: Programvare

Med standard Android 12 og Xiaomis MIUI 13 lagt over, vet alle som har brukt en mobil fra Xiaomi, Redmi eller Poco det seneste året ha en anelse om hva de kan vente seg av programvaren til Xiaomi 12T Pro.

Android gir glimrende app-støtte, og du kan vente deg et visst sikkerhetsnivå fra Google. Til forskjell fra mobilene fra Huawei, leveres Xiaomi 12T Pro med Google Play Store. Dermed er det en lek å installere apper.

(Image credit: Basil Kronfli)

Xiaomi bygger videre på Android-fundamentet med et eget brukergrensesnitt lagt over. Det låner noen elementer fra iOS, som kontrollsenter, i tillegg til å tilføye egne funksjoner og egenskaper – blant annet en virusskanning hver gang du installerer en app.

Selv om det er tydelig at Xiaomi forsøker å styrke brukeropplevelsen med sitt brukergrensesnitt, men hvis du foretrekker noe renere og enklere, er nok iOS eller mer standardpregede versjoner av Android, slik du finner det på mobilene fra Google og Motorola, bedre egnet for deg. Xiaomi 12T Pro kjører dessuten med forrige utgave av Android. På mobiler som Oppo Find X5 Pro (Åpnes i ny fane) får man faktisk Android 13 (Åpnes i ny fane).

Xiaomi 12T Pro: Ytelse

Sammen med det høyoppløste kameraet med den store sensoren, må lagringskapasiteten være blant de mer imponerende sidene ved Xiaomi 12T Pro.

I Norge leveres den ved lansering i to varianter, der den rimeligste har en lagringsplass på 128 GB og 8 GB RAM, mens storesøsteren kan skilte med 256 GB og 12 GB RAM. Dette skal gi solid multitasking og gode overganger mellom apper.

Prosessorkraften henter 12T Pro fra prosessorbrikken Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Den samme prosessoren finner man i ROG Phone 6 og 6 Pro, noen av de aller beste mobilene til gaming (Åpnes i ny fane).

Ettersom Snapdragon 8 Plus Gen 1 yter utrolig mye bedre enn originalversjonen 8 Gen 1 når det gjelder varmehåndtering, kan også 12T Pro være blant de beste gaming-mobilene for øyeblikket.

Xiaomi 12T Pro: Batteri

(Image credit: Basil Kronfli)

Med et batteri på 5000 mAh, har Xiaomi 12T Pro en konkurransedyktig utholdenhet som uten problemer vil få mobilen til å vare hele dagen. Den ganske neddempede lysstyrken i skjermen vil også bidra til økt batteritid.

12T Pro har kablet hurtiglading på 120 W, og Xiaomi hevder at mobilen kan fullades på bare 19 minutter – og hurtigladeren leveres med mobilen. Det eneste som mangler på denne fronten, men hvis du klarer deg med en mobil som holder hele dagen og som kan lades opp raskt, burde 12T Pro være et godt valg for deg.

Xiaomi 12T Pro: Tidlig vurdering

Vårt førsteinntrykk er at Xiaomi 12T Pro gir svært mye for pengene, med fornuftig prisede modeller med en Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1-brikke. Den er likevel ikke helt billig og det inngått en del kompromisser. Man får for eksempel ikke trådløs lading og mobilens plastramme og flate skjerm er ikke akkurat førsteklasses.

Som kameramobil har den også sine svake sider. Tross det suverene hovedkameraet, er ultravidvinkelen og makroen svake til middels. Men hovedkameraet på 200 MP kompenserer i stor grad for disse manglene. Sensoren er stor, oppløsningen enorm og i vårt første møte med denne telefonen fikk vi fantastiske resultater.

Vi regner med at 12T Pro vil være en god og rimelig gaming-mobil for alle som også er glade i å fotografere. Xiaomi byr også på en mer realistisk bildebehandling enn Motorola, så 12T Pro ligger også an til å være en ypperlig kameramobil.