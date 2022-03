Test: Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro er en av de mest velbalanserte mobiltelefonene på markedet. Med en pris på rundt 10 000 kroner legger den seg under de beste modellene fra Apple, Oppo og Samsung. Den har ikke skikkelig kamera-zoom, men det er det eneste som egentlig trekker ned for denne ellers solide modellen. Her får du et elegant ytre som holder fingermerkene på avstand kombinert med råsterkt hurtiglading, en hvass skjerm og massevis av kraft.

Kort sammendrag

Xiaomi etablerte seg blant de store i 2021. De lekte stolleken med Apple når det gjaldt annen- og tredjeplass når det gjaldt antall leverte mobiltelefoner på verdensbasis, og i fjerde kvartal 2021 var de ifølge Counterpoint nummer tre. De gjorde dessuten teknologisk nybrottsarbeid gjennom å lansere den første kommersielt tilgjengelige mobiltelefonen med lading ved 120 W, nemlig Xiaomi 11T Pro, samt en telefon med en kamerasensor på nesten én tomme, altså Mi 11 Ultra .

I tillegg har man Xioamis billigere telefonmodeller under navnene Redmi og Poco. Redmi Note 10 Pro ga utrolig mye for pengene med imponerende kameraer og sylhvass skjerm, mens Poco F3 hadde en fantastisk ytelse med tanke på den lave prisen.

Alt dette lover altså godt for Xiaomi 12 Pro, en flaggskipmobil med en pris like under toppsjiktet (1000 USD) og noen av markedets beste egenskaper, som hurtiglading på 120 W som laver opp telefonen fra tom tank på bare 30 minutter.

Xiaomi 12 Pro er også velsignet med den mest fingermerkebestandige, myke og frostede glassbaksiden vi noen gang har opplevd, og designet er rett og slett luksuriøst, selv om grepet er temmelig glatt.

Xiaomi 12 Pro kombinerer en strålende A+-klassifisert skjerm på 6,73 tommer med Samsungs LTPO AMOLED-teknologi og hvass WQHD+-oppløsning er altså en visuell godbit. Med fire høyttalere bearbeidet av Harman Kardon og støtte for Dolby Atmos gir mobilen dessuten storslagen lyd, selv om den her får stryk av høyttalermesteren selv, Apples iPhone 13 Pro Max.

Innmaten tygger seg greit gjennom de fleste spill, og det er ikke så rart, ettersom vi finner en Snapdragon 8 Gen 1-brikke i kjernen her. Den arbeider på lag med opptil 12 GB LPDDR5 RAM. UFS 3.1-lagringsplassen på 128 GB eller 256 GB er også imponerende. Her får du imidlertid ikke et microSD-spor.

På papiret er kameraoppsettet på Xiaomi 12 Pro blant de svakeste blant mobilflaggskipene. Med en svak optisk zoom og en ultravidvinkel uten autofokus kan det ikke låse seg til objekter på nært hold, er ikke dette noe for fotoentusiaster som foretrekker å komme tett innpå motivet. Unasett er hovedkameraet på 50 MP glimrende og som helhet fungerer systemet faktisk bra. Her bidrar smart programvare til å gi pålitelige og gode resultater og konsekvent fargebalanse.

Så kommer vi til batterikapasiteten og ladehastigheten til Xiaomi 12 Pro. Selv om kapasiteten på 4600 mAh ikke akkurat er enorm, er den optimalisert til at du skal komme deg gjennom en hel dag og ende med 10–20 % igjen på tanken.

Noe som er langt mer imponerende enn batteriet til Xiaomi 12 Pro er ladehastigheten. Batteriet fullades fra tom tank på bare 18 minutter med en hurtiglading på 120 W som er den raskeste på markedet for øyeblikket. Da gjør det heller ikke noe at Xiaomi 12 Pro også tilbyr trådløs opplading på 50 W.

Så selv om Xiaomi ikke akkurat har laget årets beste kameramobil, eller den mobilen med best utholdenhet, tilfredsstiller de på utmerket vis de fleste andre ønsker, som supre egenskaper i en elegant, førsteklasses innpakning. Xiaomi 12 Pro er enda et ypperlig flaggskip fra et Xiaomi som virkelig er på vei oppover.

Xiaomi 12 Pro: lanseringsdato og pris

De norske prisene for Xiaomi 12 Pro er i skrivende stund ikke klare, men varianten med 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass koster 999 USD, og legger seg dermed under mobiler som iPhone 13 Pro Max, Oppo Find X5 Pro og Samsung Galaxy S22 Ultra, som alle ligger over den amerikanske tusenlappen.

I sin grunnkonfigurasjon med 128 GB lagringsplass og 8 GB RAM er Xiaomis flaggskip prismessig på linje med Samsung Galaxy S22 Plus og iPhone 13 Pro. Den finnes også tilgjengelig i en toppkonfigurasjon med lagringsplass på 256 GB og 12 GB RAM, men den veiledende prisen for denne modellen er ikke bekreftet.

Disse modellene er imidlertid bare tilgjengelige i Kina i skrivende stund. Den globale versjonen med full tilgang til Google Play Services ventes i 2. kvartal 2022. Det gjenstår ennå å få bekreftet datoene.

Design

Vi satte stor pris på utseendet til Xiaomi Mi 11 da vi testet den. Vi opplevde den som en morsom mobil med selvsikre og raffinerte fargealternativer. Og det viktigste var at den tok seg svært godt ut. Ett år senere har Xiaomi gjeninnført den frostede baksiden, men 12-serien er ellers videreført i en langt mer luksuriøs retning.

Sirkelfirkanten som omga kameraet er nå blitt til en firkant med avrundede hjørner. Den frostede baksiden har nå fått en silkeaktig, luksuriøs finish som fremdeles føles som fløyel. Den er blitt utrolig motstandsdyktig mot fingermerker. Fargealternativene preges av en neddempet eleganse.

Med alternativene blå, grønn og lilla er ingen av dem lyse eller skjærende. De tre valørene er alle neddempet. Det kan låte litt harry, men det ser rett og slett voksent og raffinert ut, selv i den dristigste varianten av dem – den lilla.

Uansett hvilken av fargevalørene du velger, er Xiaomi 12 Pro en mobiltelefon i glass og metall med avrundede kanter. Skjermen er utført i Gorilla Glass Victus, mens rammen er i matt, sandblåst metall i en farge som er løselig tilpasset telefonens bakside.

Xiaomi 12 Pro veier 205 gram, og den er dermed like tung som en iPhone 13 Pro og vesentlig lettere enn Pro Max på 240 gram. Den er ganske slank med sine 8,2 mm, men de skrånende sidene gjør at den virker utrolig slank og elegant.

Det at Xiaomi ikke har sørget for en IP-klassifisering til 12 Pro og dermed ikke sertifisert modellen for støv- og vannbestandighet, er merkelig. Det var nok en kostnadsbesparende beslutning. Uansett har SIM-sporet en gummiforsegling man vanligvis finner på IP68-klassifiserte mobiler. Ved et uhell utsatte vi telefonen for en skikkelig regnbyge og opplevde ingen problemer med den etterpå. Men det er ingen grunn til å være dristig på dette området.

Vi merket oss at skjermens berøringsfølsomhet ikke ble svakere av at det lå fukt og vanndråper på skjermen eller at fingrene var fuktige.

Porter og knapper er der du vil vente deg å finne dem, mens høyttalerne er lagt i ytterkantene øverst og nederst. På-knapp og volumkontroller finner du på høyre kant, og nederst er det lagt et SIM-spor. Foran er det bare skjerm og avrundet glass, mens du på baksiden finner den avtrappede kamerablokken.

Skjerm

Xiaomi har redusert skjermstørrelsen til hele 12-serien sammenlignet med forgjengeren. Fjorårets Mi 11 hadde en skjerm på 6,81 tommer, mens Xiaomi 12 Pro er lagt på 6,73 tommer. Skjermen til Xiaomi 12 er enda mindre med sine 6,28 tommer. Litt redusert størrelse innebærer imidlertid ingen reduksjon i kvaliteten.

12 Pro er utstyrt med en Samsung LTPO AMOLED-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Xiaomi hevder at den har en variabel oppdateringsfrekvens på 1–120 Hz, noe som skulle gi energisparing sammenlignet med Galaxy S22 Plus, som bare kan slippe seg ned til 48 Hz. Sveiping i grensesnittet og navigering i Twitter oppleves som silkemykt. Her kan denne modellen sammenlignes med de aller beste.

Det er også nyttig at du kan redusere oppdateringsfrekvensen til 90 Hz og oppløsningen til 1080p på programvarenivå, slik at du kan spare batteriet ved behov.

Skjermen til Xiaomi 12 Pro er hvass med sin WQHD+-oppløsning. Det gir den en pikseltetthet på 521 PPI, noe som er tettere enn på iPhone 13 Pro og Samsung Galaxy S22 Plus. Den har også en overlegen maksimal lysstyrke på 1500 nits, HDR10+-video tar seg strålende ut og utendørs lesbarhet er null problem.

Ved direkte sammenligning med noen av de beste mobilene på markedet, skiller Xiaomi 12 Pro seg positivt ut ved avspilling av video. Her får høylysene virkelig skinne. Fargene har en naturtro gjengivelse og mobilen har en rekke forskjellig skjermmodi, noe som gir en mer finkornet kontroll over hvitbalanse og fargegjengivelse enn hos de fleste konkurrentene.

Kameraer

På papiret er kameraene til Xiaomi 12 Pro blant de svakeste av alle flaggskipene. Den optiske zoomen har kortere rekkevidde enn på den rimeligere Pixel 6 Pro og ultravidvinkelen mangler autofokus, noe du ellers får med modeller som Oppo Find X3 Pro og Find X5 Pro. Det betyr at vidvinkelen ikke kan låse fokuset ved nærfotografering.

Men mobilens trippeloppsett med hovedkamera på 50 MP fungerer supert. Her bidrar smart programvare til å gi gjennomgående gode resultater, selv om kvaliteten ikke er de beste i klassen.

Ser vi på spesifikasjonene, er Xiaomi 12 Pros hovedkamera på 50 MP utstyrt med en Sony-sensor av typen IMX707. Den måler 1/1.28 tommer, og selv om den ikke er like stor som sensoren på 1/1.12 i M11 Ultra, er den likevel blant de aller største kamerasensorene på mobilmarkedet. Den er større enn i for eksempel Galaxy S22 Ultra og Sony Xperia Pro-I.

Det forklarer hvorfor bildene tatt med Xiaomi 12 Pro byr på behagelig dybde, noe som sammen med glimrende autofokus får objekter til å stikke seg ut. Den grunne dybdeskarpheten får hjelp fra primærkameraets blenderåpning på f/1.9 og en linse med syv elementer.

Når det gjelder klarheten, skaper hovedkameraet noe skarpere bilder enn de beste iPhone-modellene, samtidig som den gjengir naturtro farger. Sistnevnte gjelder også vidvinkelen og ultravidvinkelen.

Selv om alle disse kameraene har en oppløsning på 50 MP, men det er egentlig bare hovedkameraet som tjener på å ha en så stor sensor. Dermed havner teleobjektivet og ultravidvinkelen litt bakpå med sine Samsung Isocell JN1-sensorer. Ultravidvinkelen har imidlertid en flott fargegjengivelse og et synsfelt på 115°, men akkurat som hos Galaxy S22-serien mangler den autofokus.

Zoomkameraet med 2x zoom er svakt når det gjelder detaljer på grunn av den begrensede optiske rekkevidden, så hvis du liker å kjøre på med zoom, er det nok like greit å gå glipp av Xiaomi 12 Pro. Her får den bank av iPhone 13 Pro og OnePlus 9 Pro, to mobiler som ikke er kjent for stor zoom-rekkevidde. Modeller som Realme GT 2 Pro og Pixel 6 har imidlertid ikke zoom i det hele tatt, så kameraet til Xiaomi kan ikke avskrives fullstendig.

Videopptakene på Xiaomi 12 Pro blir glimrende i gode lysforhold. Bildestabiliseringen fungerer til og med godt ved opptak i 8K, eller i 4K ved 60 bilder i sekundet. Det går sømløst å bytte mellom ultravidvinkel og hovedkamera midt i opptaket, men videoopptakene har en tendens til å overkjøre telekameraet med mindre det er der du begynner opptaket.

Ved svak belysning er videokvaliteten til Xiaomi 12 Pro svakere enn på OPPO Find X5 Pro, ettersom sistnevnte har nattmodus, og enn Galaxy S22 Ultra, mens den minner mer om det du får med S22 og S22+.

Selfiekameraet på 32 MP gjør bruk av en OmniVision-sensor, og selv om vi tidligere ikke har fått gode resultater med dette merket, klarer Xiaomi å tyne imponerende bilder ut av den, og særlig ved god belysning.

Kameraeksempler

Ytelse og spesifikasjoner

Med ytelse i toppklassen er Xiaomi 12 Pro en rimelig god gamingmobil, og den klarer seg også godt gjennom dagligdagse oppgaver uten å bli overopphetet.

Telefonen henter kreftene sine fra en prosessorbrikke av typen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Dermed er det ikke overraskende at ytelsen over nesten alle appene var direkte imponerende. Versjonen vi testet hadde dessuten 12 GB LPDDR5 RAM, så vi ventet oss heller ikke noen forsinkelser ved veksling mellom en rekke apper.

Ytelsestestene legger seg omtrent på samme nivå som andre mobiler med Snapdragon 8 Gen 1. 12 Pro fikk i gjennomsnitt 3600 poeng i GeekBench 5.1 (flerkjernet) og mellom 8000 og 9899 i 3DMark Wild Life. Selv om den med dette legger seg lavere enn typiske gamingmobiler som ZTE Nubia Red Magic 7, er dette omtrent så bra du kan få det med en Antroid-mobil som ikke er spesielt tilrettelagt for gaming.

Xiaomi 12 Pros UFS 3.1-lagringsplass på 128 GB eller 256 GB gir deg også god plass til ekstra filer og apper. Men her er det ikke noe microSD-spor, bare et vantlig SIM-spor, så typiske filsamlere vil nok foretrekke modellen med størst lagringskapasitet.

Med fire høyttalere tilrettelagt av Harman Kardon og støtte for Dolby Atmos gir telefonen fra seg stor og kraftig lyd, men den er likevel svakere enn 13 Pro og 13 Pro Max når det gjelder avrundet lyd og dybde i bassen.

Den senere tiden har vi hatt problemer med skjermintegrerte fingeravtrykkslesere i Xiaomi-mobiler, men med 12 Pro opplevde vi den som velresponderende, slik at vi kjapt kom oss inn på mobilen, særlig sammenlignet med opplåsing ved hjelp av ansiktsgjenkjennelse.

Mobilen kjører Android 12 med Xiaomis eget MIUI-grensesnitt lagt over, og dette er utvilsomt den beste versjonen av MIUI vi har opplevd så langt. Småproblemer vi opplevde tidligere, der for eksempel mørk modus hindret tydelig gjengivelse av varsler, det oppsto problemer i Control Center og lokaliseringen var dårlig – som noen eksempler – er håndtert og eliminert i den seneste oppgraderingen.

MIUI oppleves fremdeles som noe oppblåst, med AliExpress og en rekke Xiaomi-apper forhåndsinstallert, men nå ser operativsystemet gjennomarbeidet ut og kjører problemfritt. Dette er et solid steg i riktig retning.

Batteritid

Med sine 4600 mAh har ikke Xiaomi 12 Pro et veldig stort batteri. De fleste flaggskipene ligger rundt 5000 mAh i disse dager. Men batteriet til Xiaomi 12 Pro er likevel større enn det man finner i S22+ og iPhone 13 Pro Max, to telefoner som greier seg gjennom dagen med grei margin.

Vi ble dermed ikke overrasket da Xiaomi 12 Pro loset oss trygt gjennom hele dagen, hver dag i den måneden vi hadde med den, men den klarer seg helt klart ikke i to dager uten påfyll.

Det finnes en rekke energiinnstillinger som gjør at du kan tyne enda mer tid ut av batteriet, eller tømme det fortere, for den sakens skyld. Ytelsesmodi beregnet på gaming tømmer batteriet fortere, Battery Saver slår av bakgrunnsprosesser mens Ultra Battery Saver sår av alt som foregår på mobilen unntatt det aller mest nødvendige.

Noe som er langt mer imponerende enn batteriet til Xiaomi 12 Pro er ladehastigheten. Den når opp til 120 W og gir full tank på bare 20 minutter. Dette er en raskere opplading enn alle kommersielt tilgjengelige mobiltelefoner i vesten – på linje med Xiaomi 11T Pro.

Der mange mobilprodusenter har slurvet med den trådløse ladehastigehten når den kablede ladingen er i toppklassen, klarer Xiaomi å tilby trådløs opplading på 50 W og reversert trådløs opplading på 10 W. Det betyr at den trådløse ladingen skjer omtrent dobbelt så fort som med en iPhone 13 Pro. Dette er temmelig imponerende.

Når du ikke har det så travelt, kan du senke hastigheten med Xiaomis AdaptiveCharge, slik at du manuelt eller automatisk kan tilpasse ladehastigheten til dine egne behov.

Burde du kjøpe Xiaomi 12 Pro?

Kjøp den hvis ...

… du vil ha den flaggskipmobilen som lades opp fortest

Den heftige ladingen til Xiaomi 12 Pro på 120 W kan fylle tanken på 20 minutter, noe som er utrolig praktisk. Det passer ypperlig for alle som er så glemske som oss når det gjelder nattlig lading. Selv telefonens trådløse lading når 50 W (ved bruk av Xiaomis trådløse turbolader).

… du hater fingermerker, men vil ikke bruke etui

Xiaomi 12 Pro er en av de mest fingermerkeavstøtende mobiler med bakside i glass. Den ser helt nyutpakket ut, selv etter en hel dag med gaming, fotografering og sending av meldinger. Selv om du ikke vil bruke et etui, har du likevel en flekkfri telefon.

… du vil ha en jevnt over god toppmodell

Xiaomi 12 Pro har ingen direkte svakheter. Dens svakeste sider er ultravidvinkel- og telefotokameraene, men de er fortsatt greie nok. Alt fra designet til skjermen, fra ytelsen til batteriteknologien imponerer.

Ikke kjøp den hvis ...

… du trenger glimrende kamera-zoom

Hovedkameraet til Xiaomi 12 Pro er supert, men det er ikke telekameraet. Den har en zoom på 2x, og blekner i sammenligning med Samsung Galaxy S22 Ultra og dens 10x zoom og til og med Google Pixel 6 Pro (4x) og iPhone 13 Pro (3x).

… du vil ha et rent Android-grensesnitt

Xiaomi 12 Pro og dets MIUI 13-grensesnitt er utvilsomt blitt bedre enn alle tidligere utgaver av MIUI. Men MIUI er langt unna ren Android. Xiaomis eget kontrollpanel, smarthjemintegrasjon og tredjepartsapper forhåndsinstallert. Hvis du vil ha den rene opplevelsen velger du Pixel.

… du foretrekker flate skjermer

Den avrundede AMOLED-skjermen til Xiaomi 12 Pro ser veldig flott ut, men vi vet at mange foretrekker helt flate skjermer. Heldigvis har Realme nylig kommet med et glimrende alternativ i sin Realme GT 2 Pro. Den har sammenlignbar kraft og spesifikasjoner og en hvass LTPO 2 AMOLED-skjerm.

Først testet i mars 2022.