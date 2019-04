Test: iPad Mini (2019)

iPad Mini (2019) er Apples mest håndterlige iPad, og den byr også på mer krefter enn man skulle tro. Den har en lyssterk 7,9 tommers skjerm som fungerer med Apple Pencil, og et brikkesett som slår alle konkurrentene. Samtidig er den også dyrere enn man skulle tro, og den koster faktisk mer en iPad 9.7. Med denne prisen skulle vi egentlig ønske at dette var en iPad Mini Pro med støtter for andre generasjons Apple Pencil, men det er likevel vanskelig å ikke like denne sjarmerende lille saken.

iPad Mini (2019) er på alle måter en etterfølger til iPad Mini 4 som vi har ventet på i mange år, og den vil innfri forventningene dine – så lenge du ikke ventet en dramatisk oppgradering.

Dette er altså Apples mest håndterlige nettbrett, men den beviser også at ting ikke forandrer seg så lenge konkurrentene glimter med sitt fravær i 2019.

Det kjente og kjære designet på 7,9 tommer passer godt å holde med én hånd, akkurat som det gjorde for fire år siden da iPad Mini 4 kom. På utsiden er nemlig veldig lite forandret.

På innsiden har imidlertid Apple gjort forandringene som skal til for at iPad Mini 2019 skal fungere med første generasjons Apple Pencil. Det er også veldig enkelt å plukke opp iPad Mini, flippe opp smartdekselet og skrible ned noen notater. Den er portabel og enkelt å bruke, og den passer godt i en sekk.

Den er i tillegg også overraskende rask, takket være iPhone XS-brikkesettet på innsiden. Den lille skjermen gjør at den egner seg bedre til lesing og seing enn til skriving og annen produktivitet, men ytelsesmessing takler den redigering i Adobe Lightroom akkurat like godt som iPad Air 2019.

Vi har også latt oss imponere av batteriet, som leverer litt mer en de 10 timene Apple lover. Den støtter også hurtiglading, så det går relativt fort å lade den opp hvis du skulle gå helt tom.

Dessverre er iPad Mini (2019) også overraskende dyr. Faktisk koster den mer enn den større iPad 9.7, sannsynligvis på grunn av den hellaminerte skjermen, den raskere prosessoren og den raskere ladeteknologien. Apples minste hører altså mer til i mellomklassen når det kommer til pris.

De brede skjermkantene og mangelen på støtte for Apple Pencil 2 avslører også at dette ikke er den nedskalerte utgaven av iPad Pro vi hadde håpet skulle komme i 2019. I stedet er den en mindre oppgradering som bringer iPad Mini inn i nåtiden.

Pris og lanseringsdato

iPad Mini (2019) er kanskje mindre enn konkurrentene, men den er ikke den billigste iPad-en du får kjøpt. Den æren går til iPad 9.7 (2018), som starter på 3490 kr som ofte kan fås på salg for enda mindre.

Nye iPad Mini (2019) begynner på sin side på 4490 kr for varianten med 64 GB lagring og Wi-Fi, mens toppmodellen med 256 GB lagring og 4G går for hele 7490 kr.

Husk også at Smart Cover må kjøpes ved siden av, men du slipper likevel billigere unna enn med nye iPad Air (2019).

Design og skjerm

Apple har ikke sluppet en brettbar telefon ennå, men hvis de gjør det så håper vi at den folder seg ut til en iPad Mini. Vi opplever at skjermen på 7,9 tommer er perfekt å holde med én hånd, og det går også fint å strekke tomlene over hele tastaturet når du holder den med to hånder.

Designmessig er imidletid veldig lite forandret, og det kan vi se fra to perspektiver. Det første er at Apple ikke har giddet å endre det gamle og forstørrede iPhone-designet, og at det ser veldig datert ut. Det andre perspektivet er at de ikke trengte å forandre det.

Folk elsker jo iPad Mini, og det med god grunn. Den er lett med sine 300 g, den er veldig håndterlig og den passer godt i en bag. Du kan ta den med deg hvor som helst, noe som ofte ikke er tilfellet med iPad Pro 12.9.

Men en iPad Pro Mini er dette absolutt ikke, og vi må si den har både positive og negative sider. Det er bra at den fortsatt har hodetelefonutgang og Touch ID, men den støtter ikke andre generasjons Apple Pencil og skjermkantene er veldig brede.

Den har også den samme fullaminerte retina-skjermen som iPad Mini 4. Det betyr at beskyttelsesglasset er ekstremt tynt og at skjermens såkalte digitizer er presset opp mot det, i motsetning til iPad 9.7 der det tykkere glasset er lett å se. I praksis betyr det at tegning med Apple Pencil ser mer naturlig ut, fordi det ser mer ut som du tegner direkte på skjermen.

Nye iPad Mini har også bredt P3 fargespekter, og Apples True Tone-teknologi er på plass. Sistnevnte justerer fargebalansen etter forholdene, slik at du får en blåere skjerm når du er utendørs og et gulere skjær som er snillere mot øyene når du er inne.