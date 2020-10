Lanseringsdatoen for The Mandalorian sesong 2 på Disney Plus er 30. oktober 2020. Den første traileren er endelig kommet! Til tross for den vedvarende pandemikrisen, ble filmingen av den andre sesongen av denne Star Wars TV-serien skapt av Jon Favreau avsluttet like før alt ble stengt ned i våres.

Flere kjente skikkelser fra en galakse langt, langt borte skal dukke opp i denne sesongen, blant annet en skikkelse fra den animerte serien The Clone Wars og en gammel favoritt fra Star Wars-filmene. Vi kan også få se noen nye ansikter. Det har gått rykter om Rosario Dawson i rollen som den ikoniske Ahsoka Tano, noe som virker enda mer sannsynlig etter en nylig lekkasje fra Disney Plus i Danmark. Uansett venter vi oss å få vite mer om Baby Yoda og hans opphavssted, i tillegg til den mystiske Darksaber, som dukket opp i siste episode av sesong 1.

Merk deg at det vil komme potensielle spoilere av The Mandalorian sesong 2 nedover i denne artikkelen, ettersom vi allerede har dannet oss et godt inntrykk av hva vi har i vente. Her vil vi utforske seriens lanseringsdato, trailer, rollebesetning, de første bildene og mye mer.

The Mandalorian sesong 2 – lansering i oktober 2020

Lanseringsdatoen for The Mandalorian sesong 2 er 30. oktober 2020. Dette har Disney bekreftet. Vi har visst om dette med oktober helt siden februar, men Disney bekreftet det først i september 2020.

The Mandalorian sesong 2 – se traileren her!

Traileren til The Mandalorian sesong 2 er her! Den røper ikke mye om selve historien, men den underbygger det vi allerede visste etter den første sesongens avslutning. Denne sesongen vil handle om letingen etter Baby Yoda. Det traileren viser oss er at vår helt leter etter Jedi'en …

The Mandalorian sesong 2 – de første bildene

Bilde 1 av 6 (Image credit: Disney Plus/Lucasfilm) Bilde 2 av 6 (Image credit: Disney Plus/Lucasfilm) Bilde 3 av 6 (Image credit: Disney Plus/Lucasfilm) Bilde 4 av 6 (Image credit: Disney Plus/Lucasfilm) Bilde 5 av 6 (Image credit: Disney Plus/Lucasfilm) Bilde 6 av 6 (Image credit: Disney Plus/Lucasfilm)

De første bildene fra The Mandalorian sesong 2 her kommet. Du ser dem ovenfor. De røper ikke mye om sesongens innhold, ut over Tusken Raiders, noe som antyder at man skal en tur til Tattooine. Men vi gleder oss uansett til Baby Yoda.

Selv om de medvirkende skuespillerne har holdt tett om sinne rollefigurers skjebner, har Carl Weathers fortalt EW at vi «får se ham [Greef Karga] i et annet lys, og en annen side av ham som ikke kom frem sist». På sin side har Giancarlo Esposito antydet at Moff Gideon «har adgang til all mulig fantastisk teknologi fra fingerspissene, og at han også behersker den». Kan det være snakk om mer enn bare Darksaber?

The Mandalorian sesong 2 – rolleliste: Boba Fett, Bo-Katan og Ahsoka Tano skal angivelig bli med i serien

Dette er det viktigste vi vet om rollelisten fra The Mandalorian sesong 2, men her har vi også tatt med medvirkende det har gått rykter om.

Pedro Pascal som The Mandalorian/Din Djarin

Gina Carano som Cara Dune

Carl Weathers som Greef Karga

Giancarlo Esposito som Moff Gideon

Michael Biehn (ryktes)

Temuera Morrison som Boba Fett (ryktes)

Rosario Dawson som Ahsoka Tano (ryktes)

Katee Sackhoff som Bo-Katan Kryze (ryktes)

Timothy Olyphant som Cobb Vanth (ryktes)

Nedenfor er det potensielle spoilere for The Mandalorian sesong 2.

Siden serien fikk sin debut, har det svirret rykter om rollefigurer som skal dukke opp i The Mandalorian sesong 2. Her har vi bare tatt med opplysninger fra kilder som vanligvis er troverdige når det gjelder Star Wars-nyheter. Det er rykter som ligger bak liten over skuespillere og karakterer over. Noen av dem har vi også fått verifisert: «noen av dem er stemmer, noen gjør det ikke», sa Gina Carano ved lanseringen av de første bildene til sesong 2.

Ifølge THR vil den legendariske dusørjegeren Boba Fett dukke opp i The Mandalorian sesong 2. Denne gangen skal han visstnok gestaltes av Temuera Morrison, som tidligere spilte Jango Fett i Episode 2: Attack of the Clones. Det ser ut til å bli en gjesterolle, men det innebærer kanskje at Boba Fett har flyktet fra sin skjebne i Sarlacc Pit i Return of the Jedi. Han er ikke den eneste Star Wars-skikkelsen fra fortiden som skal dukke opp igjen i år.

Etter en nylig lekkasje på Instagram-kontoen til Disney Plus Danmark, er vi langt sikrere på at ryktene omkring medvirkningen til Timothy Olyphant og Rosario Dawson er sanne. Instagram-historien nevner begge skuespillerne som medvirkende i serien, og dette er det nærmeste man kommer en offisiell bekreftelse.

Ifølge en melding fra Slashfilm, vil Timothy Olyphant bære Boba Fetts rustning i sesong 2, men han vil faktisk spille en Star Wars-skikkelse kalt Cobb Vanth. Skikkelsen ble skapt til Chuck Wendigs Aftermath Star Wars-bøker, og er tydeligvis en slags sheriff-type fra et lite sted kalt Freetown på Tattooine. I bøkene antydes det at han var iført Boba Fetts rustning, og dette legger opp til et møte med den kjente dusørjegeren selv.

Star Wars Exclusive: 'The Mandalorian' Season 2 Casts Rosario Dawson as Ahsoka Tano https://t.co/PMxyRO3JfP pic.twitter.com/xfOqOOdXl1March 20, 2020

Rosario Dawson skal angivelig spille The Clone Wars-favoritten Ahsoka Tano i The Mandalorian sesong 2. Dette vil innebære at karakteren for første gang blir vist i en film. Også Variety har bekreftet dette, og nevner at det er snakk om en gjesterolle. I en samtale med Variety, fortalte Dawson hvor oppglødd hun var over en slik rolle. «Det er ikke bekreftet ennå“, sa hun, «men når det skjer, blir jeg veldig glad».

Michael Biehn fra Aliens og Terminator skal også inngå i rollelisten til The Mandalorian sesong 2. Der skal han trolig spille en dusørjeger (via The Hollywood Reporter).

I may 2020 meldte Slashfilm at Katee Sackhoff vil gjeninntre i sin rolle som Mandalorian-krigeren Bo-Katan Kryze fra Star Wars: Rebels, men denne gangen i «ekte» film.

The Mandalorian sesong 2 – historien: jakten på Baby Yodas fødested

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

Alt ved avslutningen på sesong 1 peker mot at The Mandalorian sesong 2 vil konsentrere seg om letingen etter «barnets», altså Baby Yodas, fødested. Dette vil absolutt stå i kontrast til George Lucas' berømte regel om å ikke avsløre opprinnelsen til Yodas art.

Under avslutningen av sesong 1, fortalte Mandalorian Armorer på Nevarro The Mandalorian at ettersom Baby Yoda er et hittebarn (og derfor ikke, som man har spekulert i tidligere, en klone), at «du har intet valg, du må gjenforenes med din egen slekt».

Men uheldigvis for Mando, hadde ikke the Armorer noen opplysninger om hvor man kunne finne dem. «Det må du finne ut av», erter hun.

Men som alltid med Star Wars, er det en viss tvetydighet her. Selve identiteten til The Mandalorian er også noe som til en viss grad overlates til seerens vurdering. Kanksje Mando faktisk er ute etter opphavsstedet til Yodas art, slik det ser ut ved første øyekast. Eller kanskje han bare jakter på Jedien som overlevde keiserens Order 66-utrenskning i Revenge of the Sith tre tiår tidligere.

Men hvorfor denne forvirringen? I Outer Rim-verdnene som danner rammen om The Mandalorian, er kraften hos jediene bare en myte. Madalorian sier også selv at kraften hos Baby Yoda «ikke kan flytte objekter ved hjelp av tankekraften».

«Jeg vet slike ting», røper the Armorer. «Eldgamle sanger beretter om slag mellom Mandalore the Great og en trollmannsorden kalt Jedi som kjempet med slike krefter.» Et avgjørende punkt er der Mando spør om Baby Yoda er en fiende, og Armorer svarer «hans art var fiender, men dette individet er det ikke».

Altså foregikk Mandalores kamper mot Jedi, og ikke nødvendigvis mot Yodas egen art. Det antyder at Mando nå skal jakte på Jedi. Uansett har skuespiller Pedro Pascal antydet at han vet hva Baby Yoda er i en samtale med oss.

Expect more of Moff Gideon (Giancarlo Esposito) in season 2 of The Mandalorian, probably looking for revenge after the battle at the end of season 1. "Major, major, epic, epic lightsaber action happening on this show," the actor said at Fan Expo Canada (via Comic Book). Could this mean a lightsaber duel makes it into The Mandalorian season 2?

The Mandalorian sesong 2: spin-offs kan være på vei, og sesong 3 skal være bekreftet

I en inntektssamtale har Disneys Bob Iger antydet at flere skikkelser introduseres i The Mandalorian sesong 2, og at det også er mulig spin-offs på vei. Han omtalte det som at «det kommer mer fra The Mandalorian senere, muligens gjennom at vi innfører flere skikkelser og muligheten for å la disse skikkelsene utvikle seg i egne retninger i form av serier senere».

Ordlyden antyder at spin-offs vil konsentrere seg om de nye skikkelsene, heller enn de eksisterende. Vi er sikre på at mange fans vil hevde at Gina Caranos Cara Dune vil være en passende karakter, men det kan også være snakk om en skikkelse som Ahsoka Tano, som det går rykter om.

The Mandalorian sesong 3 er også under utvikling, later det til. Variety bekreftet at Jon Favreau er dypt nede i skrivearbeidene til sesong 3, der den kreative avdelingen hos Lucasfilm allerede er i ferd med å igangsette arbeidene med de neste episodene.

Den kommende serien The Bad Batch er teknisk sett ikke en spin-off av The Mandalorian, men sammen med fullførelsen av The Mandalorian sesong 2 bidrar den til en solid forsyning med Star Wars ut i 2021. Elitesoldatene fra tittelen ble først introdusert i The Clone Wars, og vi vil få se de eksperimentelle klonene utføre krevende oppdrag der de forøker å finne en mening med tilværelsen i en post-kloneverden. Star Wars-kreatør Dave Filoni er tilbake, sammen med Athena Portillo (Clone Wars), Brad Rau (Rebels) og Carrie Beck (Rebels) som seriens ansvarlige produsenter.

The Mandalorian sesong 2: en forklaring av Darksaber

(Image credit: Lucasfilm)

Når Moff Gideon skjærer seg ut av sin TIE Fighter helt på tampen av Mandalorian sesong 1, bruker han et blad som låter svært likt et lasersverd, men det ser helt annerledes ut enn det våpenet vi er vant til å se i hendene til jedier og sither. Det minner mer om et sverd, med et svart sverdblad omgitt av en skarp glød. Det skulle likevel være velkjent for tilhengere av Star Wars: The Clone Wars og Star Wars Rebels. For om vi ikke er helt på jordet, minner dette om det legendariske Darksaber.

Dette unike våpenet spiller en nøkkelrolle i Star Wars', og særlig Mandalorians, tradisjoner. Den første Mandalorian-krigeren som ble med i Jedi-ordenen var skapt av Tarre Vizsla, og ble et maktsymbol på planeten Mandalore. Ved slutten av Star Wars Rebels – som utspilles to år før begivenhetene i Star Wars: A New Hope – endte sverdet opp i hendene til Bo-Katan Kryze, som var utpekt som rettmessig arving av lederskapet i Mandalorian.

Men hvordan endte et så viktig våpen opp i hendene til Moff Gideon? I en samtale med Deadline, la Esposito vekt på at dette mystiske våpenet vil havne i begivenhetenes sentrum i sesong 2, og «knytte an til Moff Gideons fortid». Han sa også at man får se mer til Darksaber, og få en forklaring av dette våpenets rolle i en moderne, sammenstyrtet verden», sa Esposito. «Hvor kom sverdet fra, og hvordan kom det tilbake? Dette er avgjørende i vår andre sesong.»

Vi vet at på et punkt mellom slutten av Rebels og Return of the Jedi gjennomførte imperiet den såkalte «Great Purge», som utslettet så å si alle Mandalorians. Vi vet også at Gideon var en offiser i Imperial Security Bureau (ISB) under denne begivenheten, så han kan på denne tiden ha skaffet seg Darksaber fra Bo-Katan. Ettersom Sackhoff spiller Bo-Katan i The Mandalorian, virker det rimelig at hun overlevde, og at hun kanskje er ute etter hevn.

Alternativt kan Darksaber ha vært oppbevart hos Mandalorian-stammen som oppholdt seg under bakken på Nevarro gjennom The Mandalorian sesong 1. Gideon kan ha fått tak i det da hans imperiestyrke utslettet de fleste Mandalorians som levde i skjul. Dette virker imidlertid mindre sannsynlig. Den overlevende Armorer ville garantert ha voktet et slikt våpen i ettertid.

Selv om vi er overlatt til å spekulere for øyeblikket, moret Esposito seg med å erte fans på Entertainment Tonight. «Har jeg dette sverdet kan jeg også bruke det til mine egne drittjobber. Jeg er en kriger. Det er en del av meg.» Men på spørsmålet om han er en Sith Lord, hintet han om at «er han virkelig den falne helten? Er han en etterkommer av Darth Vader? Hvem er han? Hva vil han?» Hvis Gideon har en antydning av kraften, styrker det antagelsen at Ahsoka Tano vil dukke opp som hans kraft-sensitive rival.

The Mandalorian sesong 2 – regissører: Jon Favreau, Peyton Reed og Robert Rodriguez er bekreftet

Til tross for at han var skaper og hovedskribent til The Mandalorian sesong 1, regisserte ikke Iron Man-regissør Jon Favreau én eneste episode. Serien led ikke av dette, men The Mandalorian sesong 2 vil dra nytte av hans bidrag. «Jeg fikk ikke sjansen forrige gang, fordi jeg jobbet med Lion King», fortalte Favrau EW. «Dermed hiver jeg meg på nå.»

Midt i lanseringen av de første bildene fra EW avslørte Favreau at han regisserte første episode av sesong 2. Han forklarte også at seriens omfang og historiefortelling vil bli mer omfattende denne gangen. «Historiene blir mindre isolerte, samtidig som alle får sin egenart, og vi håper også å gi serien en større dybde», sa Favreau.

Andre regissører som er bekreftet til sesong 2 er Peyton Reed (Ant-Man) og Robert Rodriguez (Sin City). Dave Filoni og Rick Famuyiwa kommer også tilbake etter å ha regissert i sesong 1, sammen med skuespiller Carl Weathers. Det er også nylig bekreftet av også Bryce Dallas Howard vil regissere en episode i The Mandalorian sesong 2. Vi vet fra nettsiden til Writer's Guild of America at selv om Jon Favreau skrev de fleste episodene, har Filoni skrevet den femte episoden, og Famuyiwa den sjette.

George Lucas har også befunnet seg på settet, noe som har resultert i dette fantastiske bildet:

The Mandalorian sesong 2: Det sies at skikkelser fra den første trilogien skal dukke opp

Ifølge Deadline har «innsidere hintet om at flere etablerte skikkelser fra Skywalker-sagaen vil dukke opp i Mandalorian-seriens andre sesong». Jon Favreaus Twitter-melding om lanseringsdatoen (over) viste et bilde av en Gamorrean, en av de såkalte Pig Guards fra Jabbas palass i Return of the Jedi. Men hvis disse ryktene er sanne, mistenker vi at det handler om en skikkelse som spiller en langt mer sentral rolle i sagaen enn dette.

Vi tror Deadline-meldingen handler om Boba Fett, men ordlyden antyder at det kan dreie seg om flere skikkelser.

Det er lite tenkelig at Luke Skywalker vil hentes ut fra sagaen som bærer hans navn, men Star Wars-universet rommer en mengde store navn som også må ha vært aktive i Mandalorian-perioden. Den utspiller seg tross alt fem år etter ødeleggelsen av den andre dødsstjernen i Return of the Jedi. Originaltrilogiens overlevende Han Solo, Princess Leia, Chewbacca, Lando Calrissian, C-3PO, R2-D2 og rebell-legendene Wedge Antilles, Admiral Ackbar og Nien Nunb kunne helt greit ha blandet seg inn i omgivelsene til Mandalorian og Baby Yoda.

Men likevel er vi langt mer interessert i å se general Hux' far, Vrendol. Denne tidligere imperie-offiseren som var sentral ved opprettelsen av First Order, eller til og med (spoilervarsel!) Reys foreldre. Nå som vi vet at de har levd i skjul, og latt som om de var «ingen» før de avslørte Rey, vil ethvert glimt av bakgrunnshistorien deres utdype det vi fikk vite i The Rise of Skywalker.

Men det som kanskje er mest sannsynlig. er gjenopptredener av forskjellige dusørjegere som ble hyrt inn av Darth Vader for å innhente Millennium Falcon i The Empire Strikes Back. IG-88, Zuckuss, Dengar, Bossk og 4-LOM kan i teorien fremdeles være ute etter arbeid mens The Mandalorian sesong 2 utspiller seg, og helt klart operere i de samme tvilsomme og forbryterske kretsene som vårt vennligsinnede Mando.

Hvordan skulle Boba Fett kunne vende tilbake? Dusørjegeren klarte å unnslippe 1000 års tilintetgjørelse i de gamle Expanded Universe «Legends»-historiene. Dette plottet kunne bli videreført til de nye seriene. Og det er blittheftig diskutert på nettet om den mystiske skikkelsen på Tatooine som finner liket av Fennec Shand i Chapter 5, «The Gunslinger», kan være Boba Fett selv. Ridesporene kan være et spor …

Og om ridesporene ikke tilhører Boba Fett, er det en interessant teori som dukket opp på Inverse om at det kunne være et medlem av hans familie – Ailyn Vel, hans datter i Legends-historiene. Kan dette være identiteten til den mystiske vinylfiguren Funko Pop!? Vil det dukke opp flere enn ett medlem av Fett-familien i sesong 2?

(Image credit: Funko)

The Mandalorian er det beste fra Star Wars på mange år

The Mandalorian sesong 2 kan bare ikke dukke opp fort nok. Hvis de kommende episodene vever sammen seriens enkle fortellerstil med store gjester fra Star Wars' fortid, kan dette bli en virkelig stor TV-begivenhet. Ikke lenge igjen, nå …