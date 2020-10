«Fresh Prince i Bel-Air»-nyinnspilling kan være på vei til Netflix

En nyinnspilling av den klassiske komiserien «Fresh Prince i Bel-Air» skal nå være på vei, men snarere enn en ny komedie skal det denne gangen bli mer dramatisk. Will Smith, som spilte hovedpersonen i originalen, skal være en av produsentene bak.



Ifølge THR skal strømmetjenester som Netflix, HBO Max og Peacock være i ferd med å by på serien for innkjøp. Konseptet er basert på en viral video ved navn «Bel-Air» som gikk som en aldri så liten farsott på nettet i 2019. Den nye versjonen av serien skal ha vært under utvikling siden den gang.



Her er den ovennevnte videoen, i fall du aldri så den. Den er laget av manusforfatter og regissør Morgen Cooper, som også er involvert i nyinnspillingen.

«Fresh Prince i Bel-Air» er en av de få situasjonskomediene fra 80/90-tallet som fortsatt er enormt populær, selv hos dagens publikum. Dette er en av grunnene til at man fortsatt kan strømme serien hos Netflix her i Norge – det hjelper selvsagt også at Will Smith fortsatt er aktuell som filmstjerne i Hollywood, men serien var i tillegg en av de genuint beste komediene på TV i sin tid.



Originalen handlet om en ungdom, traktert av Will Smith, som flyttet inn hos sin rike onkel og tante i Bel-Air, California, etter at han endte opp i en slåsskamp i sin hjemby Philadelphia (sannsynligheten er stor for at du synger foran skjermen akkurat nå.) Om du ikke husker hele bakgrunnshistorien (eller sangen) kan du få med deg hele introduksjonssnutten her:

Nyinnspillingen høres lovende ut

Dette kommer ikke til å bli en serie som bare spiller på navnet. Mange av originalprodusentene er ombord på prosjektet, inkludert ansvarlig produsent Quincy Jones og Benny Medina, samt serieskaperne Andy og Susan Borowitz.



Ifølge THR skal denne nye versjonen av «Fresh Prince» utforske den moderne opplevelsen av å være en svart mann i USA, samtidig som det kommer til å dukke opp artige referanser til originalserien.