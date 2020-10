De beste Netflix-dokumentarene: fra «Cheer» til «Tiger King»

De beste Netflix-dokumentarene har noe for alle. Selv om du kanskje ikke er interessert i yoga, cheerleeding eller rike idioter som arrangerer de verste musikkfestivalene noensinne er disse filmene likevel underholdende og informerende.



Netflix later til hele tiden å bruke økende mengder penger på nye granskende filmer, så det er bare å gjøre seg klar til en voksende liste. Dette er gode nyheter for alle tilhengere av fakta, og som du kan se av kvaliteten på filmene på denne listen, så er gode nyheter at den stadig vokser.

«American Factory» vant Oscar for beste dokumentar i 2020, Ava DuVernays «13th» forblir like sterk og viktig som den var da den ble lansert i 2016 og Sandi Tans «Shirkers» er en av de mest hjertefølte filmene du kan se. Så, dette er de beste «Netflix»-dokumentarene du kan legge til i spillelisten per nå – og for å gjøre det hele enkelt har vi kun valgt Netflix Originals, slik at du kan nyte filmene hvor nå enn du befinner deg.

«Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness»

Eiere av store katter kommer i alle størrelser og fasonger, men ingen andre ligner på Joe Exotic, Tiger King. Denne pistolfanatiske polygamisten er noe for seg selv, og det er vanskelig å snakke om noe særlig annet som går på Netflix akkurat nå.



Noe som for Exotic starter som et humant foretak blir raskt en grusomt galskap drasjert i forfengelighet i det han innleder et rivaliserende forhold med en dyrerettsaktivist som viser seg å være vrien å håndtere. Exotics enkle dyrehage blir arnestedet for mordplanlegging, politisk hovedkvarter og selvmord. Det er uforutsigbart, urimelig og kommer til å forårsake konstant hakeslepp.

«American Factory»

«American Factory» var vinneren av beste dokumentarfilm under årets Oscar-utdeling, og den første filmen fra Barack og Michelle Obamas produksjonsstudio, Higher Grounds Productions. Filmen følger livene til de amerikanske og kinesiske arbeiderne i Fuyao Glass-fabrikken i Ohio. Selv om det å redde en General Motors-fabrikk i forfall, og i samme slengen tusenvis av jobber, virker som en Hollywood-drøm blir realitetene i de forskjellige holdningene til arbeid en virkelig utfordring. Det hele håndteres med stø hånd av regissørene, og den menneskelige siden av historien veves hele tiden inn. Man kan dog få kultursjokk.

«Don’t F*ck With Cats: Hunting an Internet Killer»

Det er etter sigende bare én regel på dypnettet. Man kan vise hva man vil: mord, vold, incest; bare hold deg unna kattene («Just, don't f*ck with cats»). Denne kontroversielle og foruroligende dokumentaren i tre deler er hva som skjer når noen bryter denne regelen og et knippe amatørdetektiver samles for å stille de ansvarlige til veggs. Den visuelle stilen bygger på Google Maps-bilder og varsler, og det hele er bygget på en smart måte, og ender opp som et giftig stikk.

«Cheer»

Man kan se på «Cheer» som historien om de utrolige prestasjonene en gruppe cheerleadere har fått til, men det kan også leses som en skrekkhistorie. I denne imponerende serien i seks deler fra regissøren av den like besnærende «Last Chance U», risikerer unge kvinner og menn både liv og lemmer i det de kastes i været i påvente av at de på bakken klarer å fange dem. Det er likegyldig om du liker å gjemme deg bak puter eller rope seiersord mot skjermen, med «Cheer» får du oppleve opp- og nedturene gjennom et bredt spekter med følelser.

«Fyre: The Greatest Party That Never Happened»

Hvis du fulgte Fyre Festival-emneknaggen i 2018 på samme måte som Michael Jackson spiser popcorn er det på tide å sakke farten og stikke fingeren i jorden. Den virkelige historien bak den famøse influencer-festen er like utrolig som de triste bildene av skinke og ost-blingsene, som egentlig skulle være luksusmat. «Fyre», en av to dokumentarer som har foreviget den tropiske øyferien fra helvete er en mesterlig utført historie om entreprenør-ondskap, fråtsing og de høyst reelle – for ikke å snakke om skjebnesvangre – konsekvensene for de bahamanske arbeiderne.

«Evil Genius: The True Story of America's Most Diabolical Bank Heist»

Det hele høres ut som et plot i en «Saw»-film: Et pizza-bud raner en bank med en rørbombe festet til halsen, og den etterfølgende dødelige eksplosjonen sendes på TV over hele verden i det han desperat trygler politiet rundt om å fjerne den. «Evil Genious» er undersøkelsen av nøyaktig hvorfor Brian Wells gjorde det han gjorde, og hvordan en kvinne ved navn Marjorie Diehl-Armstrong og hennes venn William Rothstein passer inn i det hele. Man får ingen konkrete svar, men filmskapernes diskusjon med den nå fengslede Diehl-Armstrong er likevel fascinerende og fryktelig irriterende.

«13th»

Haugevis av dokumentarene på denne listen kommer til, med rette, å gjøre deg rasende. Likevel er det vanskelig å tro at Ava DuVernays Oscar-nominerte undersøkelse av massefengslingen av svarte amerikanere ikke er den aller mest følelsesmessig potente. «13th» er en nedslående titt på oppfinnelsen av det moderne fengselsystemet i USA, og akkurat hvor mye forskjellsbehandling det finnes basert på hudfarge. Speilingen av moderne politikk med holdningene som fantes før den amerikanske borgerkrigen er noe som bør få de fleste til å våkne opp.

«The Great Hack»

Cambridge Analytica-skandalen, og bruken av våre data til nedrige formål er ikke akkurat store nyheter nå i 2020, men «The Great Hack»s informative gjennomgang av nåtidens maktstrukturer i samspill med teknologi er likevel provoserende stoff. Her blandes fascinerende intervjuer med et virkelig blekt samfunnssyn, og man utforsker det iboende problematiske i bruken av brukerdata for å kunne manipulere valg, markedsføring og – i bunn og grunn – hvordan man styrer verden.

«Bikram: Yogi, Guru, Predator»

#MeToo-bevegelsen foregikk ikke bare i én bransje. Denne gjennomgangen av den eksepsjonelt suksessrike yoga-instruktøren Bikram Choundhury er en knusende eksponering av de angivelige psykologiske og seksuelle misbrukene som fant sted, vist via samtaler med personene Choundhury jobbet med. Siden filmskaperne snakker direkte med den anklagende part ender dette opp som en vanskelig dokumentar som viser nøyaktig hvordan Choundhury klarte å forlate USA uten videre problemer.

«Making a Murderer»

At folk flest er (kanskje litt for) opptatt av såkalt true crime er ikke noe nytt, men «Making a Murderer» var den første TV-serien som gjorde det akseptabelt å snakke høylytt om grusomme intervjuteknikker, politiets mørklegginger og identiteten til drapsmannen som tok livet av den unge fotografen Teresa Halbach i Wisconsin. Historien om hvorvidt domfelte Steven Avery og hans nevø Brendan Dassey er skyldige eller uskyldige har fått to sesonger på å svare på spørsmålet (I andresesongen fikk vi se høytflyvende advokat, Kathleen Zellner, ta saken.) Kombinerer man TV-tittingen med litt ekstra lektyre for å få med seg hele konteksten har man i «Making a Murderer» å gjøre med essensiell TV.

«Our Planet»

Så enkelt er det: En av de beste grunnene til å skaffe seg en ny OLED-TV er David Attenboroughs «Our Planet». Denne dokumentarserien tok filmskaperne fire år å filme, over 50 forskjellige land, gjennom åtte deler med spektakulær natur laget av teamet bak BBC's «Planet Earth». Dette er en litt røffere utgave naturdokumentar der Attenborough har gitt opp å forfine realitetene, her kommer sannheten frem om akkurat hvor ille det står til.

«Amanda Knox»

Ikke at verden faktisk trenger påfyll om akkurat hvor ille det står til i tabloidpressen om dagen, men skitt au, her kommer det mer. Dette er hennes egne ord om hvordan det var å være Amanda Knox, kvinnen som ble både dømt og (i etterkant) frikjent for drapet på den britiske utvekslingsstudenten Meredith Kercher i Italia i 2007 – og forklarer nøyaktig hvordan hun ble fremstilt som en ondskapsfull psykopat. Det blir utført intervjuer med nøkkelpersoner i pressen og alle de andre sentrale personene i saken, noe som gjør at dette er en oppslukende og frustrerende affære, selv om man på forhånd vet utfallet.

«Pandemic: How to Prevent an Outbreak»

«Pandemic» er kanskje ikke en dokumentar med den beste timingen, nå som vi er midt inne i COVID-19-pandemien, men det forandrer likevel ikke på det faktum at denne serien i fem deler tilbyr en fascinerende innsikt i hvordan sykdommer sprer seg, og hvordan mennesker jobber utrettelig for å unngå globale utbrudd av influensa. Forbered deg forresten også på å bli veldig (veldig!) sint på vaksinemotstandere. Rydd porselenet vekk fra stua.

«The Keepers»

Hvem drepte søster Cathy? Dette er kanskje den enkleste måten å beskrive denne etterforskningen på, men «The Keepers» er så mye mer enn bare gjenåpningen av en gammel sak. Denne ergerlige og ærlige serien i syv deler følger de tidligere studentene til Cathy Cesnik, som flere tiår senere har stått frem med historier om seksuelt misbruk utført av en prest fra Baltimore som var lærer på samme skole som Cesnik. Det er ikke enkelt å få denne historien fremført, men vennskapet kvinnene i mellom og jakten på rettferdighet er beint frem inspirerende.

«Wild Wild Country»

En av de snodige tingene med en kult er at ingen forstår at de befinner seg i en – før de kommer seg ut; og er man ikke med i en kult kan man aldri tenke seg at man noensinne kommer til å bli med i en. «Wild, Wild Country», et helt enestående dykk inn i Bhagwan Shree Rajneesh, et kollektiv basert i ørkenen i Oregon, klarer på briljant vis å eksponere det menneskelige i de som trodde at svaret var funnet. Her finnes det også flere voldelige vendinger enn i enn Tarantino-film, og det skapes en mesterlig profil av de kontroversielle personene som styrer den tilsynelatende fredfulle fellesskapet.

«Knock Down the House»

For alle med litt innsikt i det politiske landskapet i USA vil ikke innholdet i denne fantastiske dokumentaren komme bardus på, men den er likevel vel verdt å se. Regissør Rachel Lears portrett av Alexandria Ocasio-Cortez og hennes meningsfeller i Justice Democrats i deres respektive valgkamper er en dypt menneskelig historie om de undertrykte. Her veksles det mellom glimt av karriere og det personlige, og Lear viser nøyaktig hvor mye det lønner seg å stå i det og slåss, selv når det ser som mørkest ut.

«Long Shot»

Hvis man får angst av alle timene med godsaker som befinner seg på denne listen, og som nå befinner seg på listen over ting en må seg, så passer (ironisk nok) «Long Shot» for deg – en kort og grei true crime-dokumentar. Da Juan Catalan blir arrestert for et mord han hevder han ikke har hatt noen befatning med kommer kilden til hans uskyld fra et helt uventet sted. Ja, Larry David er faktisk involvert i en av de mest overraskende «rollene» noensinne. Bare se den. Den er kortere enn tiden du kommer til å bruke på Facebook i dag.

«The Staircase»

La oss aller først få dette på det rene: Nei, det var ikke en ugle som drepte Kathleen Peterson i sitt hjem i Nord-Carolina i 2001. Om det dog var mannen Michael, det er en helt annen sak. Det er nettopp dette «The Staircase» prøver å komme til bunns i. Dette er opprinnelig en serie fra 2004 fra Jean-Xavier de Lestrade, men Netflix gav i 2018 ut nye episoder etter at Peterson hadde vært gjennom en langvarig rettsprosess. Hva du tenker konklusjonen er når det gjelder skyldsspørsmålet er underordnet det at dette er en berg-og-dal-bane av en film gjennom rettssystemet i USA.

«Shirkers»

I 1992, da hun var 19, laget filmskaper, kritiker og forfatter, Sandi Tan, en film sammen med sine venner i Singapore. Plutselig forsvant alle opptakene, og forble borte i 20 år. «Shrikers» er en unik dokumentar om en film som aldri ble til, en gåte i form av den mystiske mannen som filmet den, og så forsvant; samt det å leve med traumet det innebærer å gi sitt alt til en film, hjerte, sjel, penger og vennskap, for så å forstå at prosjektet aldri kommer til å bli ferdig. Det hele er filmet og redigert med en kreativitet som bare en filmbesatt kan ha, og er en hjertefølt og lystig opplevelse.

«The Devil Next Door»

Denne tankevekkende miniserien følger John Demjanjuk, en stillefarende og enkel bestefar som nyter pensjonisttilværelsen i Cleveland, men som plutselig får livet snutt på hodet – fordi han muligens er Ivan the Terrible, en beryktet nazist som fungerte som vakt i en konsentrasjonsleir under andre verdenskrig. Naturlig nok kan dette være en vanskelig film å komme seg gjennom, men «The Devil Next Door» finner frem det viktige i sannhet iblant en virvelvind av følelser og smerte.

«Shot in the Dark»

Når det gjelder moral har «Shot in the Dark» flere nyanser av grått enn gråstein, men det gjør det ikke til en mindre besnærende kveld foran idiotboksen. Filmen følger tre av Los Angeles' mest suksessrike såkalte stringers, kamerafolkene som er ansvarlige for å filme ulykker og tragedier som kan sendes på TV-kanalene som har sendinger 24 timer i døgnet. Dette er et bekmørkt innblikk i moderne journalistikk. Det her flere menneskeliggjørende elementer her enn i Jake Gyllenhaals kalde blikk i «Nightcrawler», men det er ikke direkte lett å overvære alle tilfellene av folk som regelrett løper i retningen av blod på asfalten.

«The Pharmacist»

Den har en enkel tittel, men «The Pharmacist» er likevel en av de mest fascinerende true crime-dokumentarene på Netflix. Dette er historien om Dan Schneider, en farmasøyt hvis sønn Danny ble avhengig av crack-kokain og drept i 1999. Schneider tok ikke bare over etterforskningen da han følte politiet ikke gjorde nok, men fulgte opp med en fellende kritikk av USAs opioid-krise. Det ville vært dårlig gjort å si stort mer, men «The Pharmacist» er definitivt kilde til den riktige medisinen.