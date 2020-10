Netflix-temaet har fått en oppgradering, signert Hans Zimmer – hør det her

Enhver Netflix-bruker er kjent med den korte og fiffige «du-dunk»-lyden som representerer at du har satt på avspilling av Netflix-innhold. Som en start-lyd er den slett ikke verst, den er gjenkjennbar og bygger seg opp over tid desto flere ganger man hører den, uten at den er for lang, slik at den irriterer.



Hvis du ser på en Netflix-film i kinoen eller på festival blir man dog servert noe helt annet. Det viser seg at Netflix gav legendariske Hans Zimmer («Inception», «Gladiator», «Interstellar») oppdraget å lage et filmatisk alternativ til den enkle strømmelyden, til forlystelse for alle som liker å nyte film i større skala.



Du kan høre musikken – på totalt 16 sekunder – nedenfor.

The Netflix "ta-dum" soundmark is one of the all time greats, but doesn't work as well in a theater because it's only 3 seconds long.So Netflix commissioned Hans Zimmer to extend it for theaters and ... it's ... so ... good.pic.twitter.com/RGw26vCAGYAugust 9, 2020

Du kan stole på Hans

Netflix' veldig korte start/innloggingslyd er flott når man kjapt skal hoppe inn i en episode av «The Witcher», men starten av en film på kino er en arena der man skal bygge opp forventningene til filmen med storslåtte vyer i lydformat – hvilket er en av grunnen til at trailerne før filmene på kino er elsket av mange.

Den utvidede versjonen er helt tydelig laget for å gi Netflix' filmatiske meritter et løft (også i festivalsammenheng) – en arena hvor strømmegiganten ikke alltid har vært like velkommen. Blant verdens kinoer har dog de mer avslappede kriteriene for premieutdelinger betydd at Netflix i større grad har fått lov til å sende inn sine egne produksjoner til organisasjoner som AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), som deler ut Oscar-statuettene.



Hans Zimmer er et kjent navn for de fleste – ikke mange filmkomponister kan smykke seg med samme nivå av berømmelse – og resultatet er helt klart mer filmatisk. Likevel avhenger de gode konnotasjonene av at Netflix fortsetter med Oscar-lokkemat som «The Irishman» og «Roma» – sammen med popcorn-slagere som «Extraction» – ellers kan ikke selv de gjeveste musikksnutter holde filmelskerne i salen.