«The Witcher: Blood Origin» – ny «The Witcher»-serie annonsert av Netflix

I påvente av at andresesongen av «The Witcher» gjenopptar filmingen i august har Netflix annonsert en ny serie ved navn «The Witcher: Blood Origin». Dette er en serie i seks deler som tar for en tidsalder 1200 år før Geralt kom til verden, og man kan regne med en helt ny rollebesetning og historie.



Serien kommer fra Lauren Schmidt Hissrich, produsent og manusforfatter på Netflix' opprinnelige «The Witcher»-serie, samt Declan de Barra, som også skrev en episode av den pågående serien.

Plottet i «The Witcher: Blood Origin» omhandler den aller første volveren (det oversatte navnet på «The Witcher»), og hvordan historien utspant seg når «monstrenes, menneskets og alvenes verden ble slått sammen til én», ifølge Netflix.



Strømmegiganten har dog ikke bare én ny serie i ermet, men to. «The Witcher: Nightmare of the Wolf» er en animert serie som ble annonsert tidligere i år. Et synopsis som nå har blitt slettet vitnet om at denne serien kommer til å fokusere på Vesemir, en nøkkelkarakter i sesong to av «The Witcher», som artig nok kommer til å bli traktert av danske Kim Bodnia («Pusher», «Nattevagten», «I Kina spiser de hunde»).

Det blir mye volvere fremover. Her er annonseringen fra Netflix:

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be. Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.July 27, 2020

Hvorfor så mye «The Witcher» fra Netflix?

«The Witcher» var blant de 10 mest sette Netflix-seriene i 2019 i USA og Storbritannia. Her hjemme i Norge lå «The Witcher» på andreplass hva gjaldt popularitet på Netflix i 2019. Derfor er det ikke rart at Netflix så godt de kan prøver å utnytte «The Witcher»-bølgen ved å produsere mer fra «Kontinentet» (ja, det er faktisk det «The Witcher»-verdenen heter.)



Den opprinnelige serien har hatt problemer med å holde produksjonskoken oppe, mye på grunn av at skaperne tar i bruk store mengder spesialeffekter. Kombinerer man dette med COVID-19-realiteten vi nå befinner oss i er det ikke vanskelig å se for seg at det kan ta litt tid før vi ser snurten av andresesongen.



Samtidig har Netflix innsett at det er en ekstrem hunger for mer materiale fra Andrzej Sapkowskis univers – derfor er det ikke overraskende at vi også får mer materiale.