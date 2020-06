Disney Plus lanseres i Norge til høsten – blir langt billigere enn Netflix

Disney Plus (Disney+) har vært på tapetet i Norge i lange tider, men nå vet vi endelig nøyaktig når tjenesten til Mikke Mus-giganten skal lanseres, og til hvilken pris – nå får Netflix virkelig noe å bryne seg på!

Det er ikke rart både store og små gleder seg til lanseringen, Marvel-filmene, Star Wars-filmene (og -seriene), tegneserieklassikere og Pixar-filmer, det er nesten vanskelig å fatte hvor mye innhold Disney sitter på i 2020. Tjenesten ble lansert i slutten av 2019 i USA, og i månedene som fulgte gjorde Disney Plus parade-entréer i en rekke europeiske land, men vi i Norden har måttet være tålmodige.

Avengers-filmene er noen av historiens mest innbringende, og det skorter ikke på annet innhold som Disney i årene fremover skal gi oss via Disney Plus (Disney+) (Image credit: Marvel Studios/Disney)

Ventetiden er dog snart over, for i september kommer Disney Plus til både Norge, Sverige, Danmark og Finland, og prisen er det absolutt ingen som rynker på nesen av. 69 kroner skal mediegiganten ha per måned, hvilket setter et visst press på andre strømmeaktører som Netflix og HBO, som per nå tar seg langt bedre betalt for å tilfredsstille vår higen etter serier og film.

Kilde: Nettavisen