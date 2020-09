Disney+ avslører alt innhold tilgjengelig ved lansering 15. september

I dag avslørte Disney innholdet som vil være tilgjengelig på den nye strømmetjenesten Disney+ (Disney Plus) fra lanseringsdagen, 15. september. Over 500 filmer og 7300 episoder er fasiten – men er det nok til å klare å konkurrere med Netflix og HBO?

Det er ingen tvil om at det 97 år gamle selskapet har vært produktive både i det forrige og det nåværende århundret, men strømmetjenestene vi velger å abonnere på trenger en jevn flyt med nytt materiale om den skal ha en levetid utover de store trekkplastrene vi først trekkes mot – og så så måte virker Disney+ å tilby en lovende start.

Marvel, Star Wars og Pixar

Bortsett fra firkløveret vi regnet med å få, animerte Disney-klassikere, Marvel-filmene, Star Wars-sagaen og Pixar-filmene, så har selskapet også gjort plass til innhold fra nyoppkjøpte Fox (21st Century Fox), samt National Geographic, der sistnevnte kan sies å fortsette fokuset på den tradisjonsrike naturdokumentaren, som Disney i sin tid var med på å etablere grunnformen til.

Det mest interessante innholdet fra Fox-oppkjøpet per nå er kanskje «The Simpsons», og den 15. september vil man kunne strømme samtlige episoder av den fortsatt pågående serien om de gule innbyggerne i Springfield.

Det vil ingen ende ta på memes basert på «The Mandalorian». (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Hvis man har lyst til å se igjen Marvel-sagaen, så er nær sagt alle filmene produsert frem til nå tilgjengelig ved lansering (bortsett fra «Spider-Man»-filmene, som var et samarbeid med Sony.) Star Wars-universet er også representert i sin helhet på den nye strømmetjenesten, inkludert «The Mandalorian», Jon Favreaus nye serie om en mandalorisk dusørjeger. Denne kommer, kanskje noe overraskende, til å rulles ut som en mer tradisjonell TV-serie, med to episoder tilgjengelig ved lansering, og deretter vil vi få én og én episode hver fredag fremover – og dermed vil sesong én gli rett over i sesong to den 30. oktober.

Klassikere i nytt og bedre format

Disney+ vil også ha et vell av egenproduserte filmer tilgjengelig, fra «20,000 Leagues Under the Sea» via «The Sound of Music» til «Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl» (og for øvrig resten av filmene i serien); egenproduserte TV-serier; og haugevis av de gamle kortfilmene om Donald, Mikke og Langbein.

Enkelte eldre klassikere var ikke å finne på listen, som eksempelvis «Never Cry Wolf», men relativt små hull som dette forventer vi at rettes på fortløpende. Tjenesten har tross alt kun vært operativ i knappe ti måneder.

Akkurat hvor mange av titlene som kommer til å få norsk tekst og norsk tale er ikke klart, men dette, sammen med lokalisering av selve appen, er noe Disney har brukt mye tid på, og Hans van Rijn, seniorvisepresident og landebestyrer for Norden og Baltikum, sier at «[såkalt] Disney+ Original Content vil tilbys med undertekster og lyd på mer enn ti språk». I tillegg nevnes at over 150 titler vil kunne strømmes i 4K, og at Dolby Atmos-lyd også vil støttes.

Man kan ha opptil 7 brukerprofiler knyttet til kontoen, og om man vil at noen av disse skal være tilpasset barn, så finnes det en egen type profil som har sitt eget enkle brukergrensesnitt, og innhold tilpasset for de aller minste. Fire kan strømme samtidig, og man kan laste ned så mye man vil, og lagre dette på opptil ti enheter.

Tjenesten skal være oppe og gå 15. september, og om du forhåndsbestiller vil du kunne få et årsabonnement for 590 kroner (49 kroner per måned.)

Her er den fullstendige listen over filmer og TV-serier som lanseres med Disney+ i Norge.