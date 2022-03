«Black Panther 2»-regissør jobber nå med en spennende ny MCU-serie på Disney+

«Black Panther 2»-regissør Ryan Coogler er etter sigende med på laget når Marvel Studios nå forbereder TV-serien «Ironheart».



Dette ifølge Anthony Ramos, som nylig ble inkludert i «Ironheart»-rollelisten, spillende en foreløpig ukjent karakter. «In the Heights»-stjernen avslørte nyheten i en prat med Extra TV under Vanity Fairs Oscar-fest natt til mandag. Marvel har foreløpig ikke offisielt bekreftet Cooglers involvement i prosjektet.



Vi vet ikke stort om «Ironheart» ennå. Dominique Thorne («Judas and the Black Messiah», «If Beale Street Could Talk») spiller hovedrollen, med andre ord Riri Williams/Ironheart. Chinaka Hodge («Snowpiercer») står oppført som serieskaper.

Gitt at Marvel Phase 4-prosjektet skal knyttes sammen med handlingen i «Black Panther: Wakanda Forever» – der Williams i Thornes skikkelse har en birolle – er det ikke spesielt overraskende om Coogler lar seg involvere.



På et spørsmål om hvor oppspilt han er i forkant av Marvel-produksjonen, svarte Ramos: «Ja, dette er det vi [skuespillere] håper på. Jeg føler meg velsignet. Det er et utrolig prosjekt. Utrolige folk, Chinaka Hodge og Ryan Coogler, og bare en kul gjeng, Dominique Thorne og jeg føler oss velsignet og takknemlige.»



Ramos' kommentarer går ikke inn på hva slags rolle Coogler vil spille i «Ironheart»-produksjonen. Akkurat nå er det ingen regissører som står klare til å stå bak spakene når de seks episodene skal filmes, så det er mulig at Coogler vil være sjef på sett for MCU-TV-serien. Samtidig, siden Coogler allerede er opptatt med en rekke andre prosjekter, inkludert «Creed III», mistenker vi at han snarere vil være å finne i «Ironheart»-prosjektet som ansvarlig produsent.

Vi har ikke hørt noe om når «Ironheart» vil dukke opp på Disney+. Marvel-TV-serien har ikke startet filmingen, men det ventes at produksjonen skal starte i Atlanta i juni 2022. I mellomtiden er det nok av MCU-innhold på vei å ta av. «Moon Knight» lanseres på Disney-plattformen den 30. mars, mens «She-Hulk» og «Ms. Marvel» skal også være å finne på Disney+ før året er omme.



To andre Marvel-TV-serier er også på vei til Disney+ – «Secret Invasion» og andre sesong av «What If...?» – og det er fullt mulig at disse også lanseres på Disney+ før vi teller 2023. Nøyaktige tidspunkter har vi dog ikke, siden seriene ikke er ferdigproduserte ennå.

Kommentar: Kommer «Ironheart» til å knyttes til en annen Wakanda-serie?

«Black Panther: Wakanda Forever» vil fungere som base for to Marvel-serier på Disney+ (Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

«Ironheart» er for øvrig ikke den eneste Marvel-serien på Disney+ som vil få tilknytninger til «Black Panther 2». Wakanda-TV-serie, foreløpig uten tittel, skal også være under utvikling hos Marvel Studios, der Danai Gurira ryktes å være tilbake som Dora Milaje-general Okoye, kjent fra begge Black Panther-filmene, for ikke å snakke om «Avengers: Infinity War» og «Avengers: Endgame».



Det sies også at Coogler skal være ansvarlig produsent for det ferske Wakanda-prosjektet. I likhet med hans involvement i «Ironheart» ville det ikke være noen stor overraskelse om dette ryktet stemmer. Coogler gjorde et utmerket arbeid da han ledet «Black Panther» i 2018, og har styrt oppfølgeren med fintfølende hånd i kjølvannet av Chawick Bosemans bortgang i august 2020.

Siden «Ironheart» og det foreløpig tittelløse Wakanda-prosjektet skal lanseres etter «Black Panther»-oppfølgeren blir vi svært overrasket om «Black Panther: Wakanda Forever» ikke setter i gang en del narrative tråder som skal nøstes opp i de to kommende TV-seriene. Gitt at det er tilfellet vil Cooglers medvirkning være helt nødvendig om Disney ønsker å skape en viss kontinuitet mellom den kommende Marvel-filmen, som får premiere i november, og Wakanda-innholdet i TV-format.



