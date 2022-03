Disney ser ut til å ha kjørt en av sine største filmserier i grøfta

Disney+ har vært en gudegave for flere Disney-eide filmer og serier, men strømmetjenesten ser nå ut til å ha kjørt en tidligere svært så populær filmserie i grøfta.



Marvel- og Star Wars-merkevarene har dratt stor nytte av nye produksjoner på Disney+, kanskje særlig når det gjelder TV-serier, men den seneste «Ice Age»-filmen har blitt møtt med en kald skulder fra både kritikere og fans.

«Istid: Buck Wilds eventyr» ble lansert på strømmetjenesten (i reneste rett-på-video-stil) den 28. januar og har i etterkant blitt beskrevet som «et trist vendepunkt» for en filmserie som tidligere har hanket inn over seks milliarder dollar (for 20th Century Studios, nå eid av Disney) de siste to tiårene.



Et godt eksempel er alle svarene dette promoinnlegget på Twitter, lagt ut av den offisielle Disney+-kontoen, fremprovoserte:

Welcome to a week in the life of Sid. 🤯😱😵‍💫The Ice Age Adventures of Buck Wild is s̶c̶r̶e̶a̶m̶i̶n̶g̶ streaming on #DisneyPlus! pic.twitter.com/LXjqTbJiE3March 28, 2022 See more

«En fantastisk filmserie fullstendig ødelagt på litt over én time. Gratulerer», skrev en bruker, mens en annen mente å vite at «Istid: Buck Wilds eventyr» er «årets verste film». Uff, da.



«Jeg klarte ikke engang å komme meg gjennom den første halvtimen, helt forferdelig», og «[...] feil stemmer, feil animasjon, kjedelig historie» var blant de hardtslående kommentarene.



«Istid: Buck Wilds eventyr» har ikke falt i god jord hos kritikerne heller. Ifølge Rotten Tomatoes er det bare 17 % av kritikere som har noe til overs for filmen, der mange har en høne å plukke med måten historien blir fortalt på, dårlige stemmeskuespillere og animasjon som ser billig ut.

«Selv om jeg vet at filmen ikke er myntet på meg burde jeg likevel ikke ha hatet hvert bidige sekund jeg brukte på å se 'Istid: Buck Wilds eventyr'», skrev Sara Michelle Fetters fra MovieFreak.



Like lite imponert var Mark Kennedy, fra AP, som hadde dette å si om filmen: «Visuelt og historiefortellingsmessig er ikke dette bedre alt det andre unger kan se på TV i disse dager. Dette er en filmserie som ser ut til å sakte gå i dinosaurenes fotspor.»

«Istid: Buck Wilds eventyr» er sjette spillefilm i Istid-serien etter «Istid» (2002), «Istid 2» (2006), «Istid: Dinosaurene kommer» (2009), «Istid: Kontinenter på avveie» og «Istid: På kollisjonskurs».



Det må sies at filmserien ikke har imponert på en del år, men variantene med engelsk tale hadde i det minste de samme stemmeskuespillerne som i originalen.

På tross av at populære karakterer som Manfred, Sid og Diego returnerer får dermed ikke engelskspråklige tittere glede av stemmeskuespillere som John Leguizamo, Ray Romano og Dennis Leary i «Istid: Buck Wilds eventyr» – Simon Pegg er den eneste skuespilleren som nok en gang trakterer samme karakter.



I Norge er vi hakket mer heldige med rollebesetningen. Otto Jespersen spiller fortsatt Manfred, Dagfinn Lyngbø gjør sin retur som Sid og Linn Skåber er fortsatt Ellie. Grunnet Åsleik Engemarks bortgang i 2017 spiller Anders Bye nå eventyrlystne Buck.



Den nye filmen er også den første i Istid-serien som er laget uten at Blue Sky Studios er involvert (de opprinnelige skaperne), hvilket forklarer hvorfor animasjonsstilen virker fremmed (og tydeligvis upopulær.)

Ikke første gang Disney sliter med oppfølgere

Én dårlig film i rekken burde likevel ikke være slutten for en filmserie som har eksistert i over to tiår – særlig ikke når vi snakker om en såpass lukrativ affære som Istid – men Disney er likevel beryktet for å lage oppfølgere til animasjonsklassikere som kritikere har problemer med å svelge.



«Aladdin: Jafar vender tilbake» klarte for eksempel kunststykket å tappe luften helt ut av ballongen, og sørge for at fremtidige oppfølgere ble begredelige affærer som få hadde noe til overs for, på tross av av filmene handlet om de samme populære karakterene fra 1992-klassikeren. Den første oppfølgeren fra 1994, som for øvrig var en såkalt rett-på-video-film, fikk slakt av kritikerstanden og fikk tyn for å ha generelt laber kvalitet og kjedelige sanger.

«Aladdin: Jafar vender tilbake» ble kritisert for å ha elendig animasjon (Image credit: The Walt Disney Company)

Genie-stemmeskuespiller Robin Williams ble hentet inn da den tredje Aladdin-filmen, «Aladdin og røvernes konge» fra 1996, skulle lages (det samme ble Lars Sørbø i den norske varianten), men filmseriens magi var ikke å finne – og det tok hele 23 år før Aladdin viste seg på skjermen igjen, i spillefilmen fra 2019.



Det gjenstår å se hvorvidt den harde medfarten «Istid: Buck Wilds eventyr» vil føre til filmseriens endelikt, men filmens ansvarlige produsent, Lori Forte, har allerede sagt seg villig til å lage fremtidige oppfølgere.

I et intervju med ScreenRant fortalte produsenten det følgende: «Vi håper å få en respons av folk i møte med denne filmen, og at dette vil gi oss muligheten til å lage nok en film. Hvis publikum har lyst på det, så har vi nok av ideer. Det er ingen ende på ideer, eventyr og karakterer, så vi er klare hvis de er klare.»



Slik stoda er nå virker det som om publikum har fått mer enn nok av Buck Wild – og kanskje hele Istid-prosjektet.