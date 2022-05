«Obi-Wan Kenobi»-serien: premieredato på Disney+, trailer og nyheter

Obi-Wan Kenobi: det viktigste - Premiere på Disney+ den 27. mai

- Ewan McGregor og Hayden Christensen er tilbake som Obi-Wan og Darth Vader

- Regissert av Deborah Chow («The Mandalorian»)

- Foregår 10 år etter «Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith»

- Ny trailer gir oss mer informasjon om historien

- En viss Jedi-favoritt kommer antakeligvis ikke til å være med

- «Loki»-komponist har skrevet musikken sammen med John Williams

Det er snart på tide at Obi-Wan Kenobi gjør slutt på sin selvpåførte eksiltilværelse. Den ikoniske Jedi-ridderen, i Ewan McGregors skikkelse, vender tilbake til Star Wars-universet om bare noen dager da han får sin egen serie på Disney+. Vi trenger vel knapt å si det: vi gleder oss noe voldsomt.

Spenningen er til å ta og føle på i forkant av premieren på Obi-Wan Kenobi-serien nå som Lucasfilm og Disney virkelig har satt fart på markedsføringskampanjen. Skaper og regissør Debroah Chow og Star Wars-hovedrolleinnehaverne har gjort promorunder verden over, og noen av de individuelle samtalene med pressen presenteres i detalj senere i artikkelen. Basert på det Chow og resten av gjengen har sagt, så er det mye som tyder på at «Obi-Wan Kenobi» ligner med på «The Mandalorian», når det gjelder historie og action, snarere enn «The Book of Boba Fett», som fikk en smått hard medfart av kritikerstanden.



Hva er nytt om «Obi-Wan Kenobi», nå som serien snart har premiere på Disney+? Vi har fått høre litt mer om hva Obi-Wan-karakteren kommer til å foreta seg fra hovedrolleinnehaver Ewan McGregor, mens Hayden Christensen har ymtet om hva vi kan forvente å se når det gjelder lyssabel-dueller. Vi regner med du allerede nynner på Duel of the Fates – hvis ikke: vær så god.

Under finner du mer informasjon om «Obi-Wan Kenobi» på Disney+, inkludert premieredato, skuespillere, hvordan serien binder sammen «Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith» og «Star Wars: Episode IV – A New Hope», detaljer om historien og mye mer. I det følgende har vi samlet alt du trenger å vite om «Obi-Wan Kenobi».



Vært dog på vakt: Hvis du leser videre vil du finne detaljert informasjon fra alle filmene, fra «Star Wars: Episode I» til «Star Wars: Episode IV», «The Clone Wars» og andre filmer og TV-serier Obi-Wan har vært med i. Det kan også være at du råker på eventuelle spoilere vedrørende innholdet i den kommende serien, så det kan være en fordel å unngå seksjonene som har med plott og historie å gjøre, hvis du har lyst til å ha en duggfrisk tilnærming til «Obi-Wan Kenobi» på Disney+.

Obi-Wan Kenobi: Premieredato

Obi-Wan Kenobi lanseres 27. mai

Incoming transmission from Obi-Wan Kenobi... pic.twitter.com/t6Ugzdl7m4March 31, 2022 See more

«Obi-Wan Kenobi» har allerede tatt en baklengs salto og kommer inn for landing på Disney+ fredag den 27. mai.



Det var tidligere planlagt at historien om Jedi-ridderen skulle ende opp på strømmetjenesten onsdag den 25. mai. Serien ble etter hvert utsatt med to dager – antakeligvis fordi de senere episodene ville ha sammenfalt med «Ms. Marvel», den neste MCU-serien i Phase 4 som har premiere onsdag den 8. juni. Den nye premieredatoen til Obi-Wan krasjer for øvrig likevel med første pulje i fjerde sesong av «Stranger Things», så det kan nesten være en idé å ta en aldri så liten grodag denne fredagen.



Dessverre betyr også utsettelsen at vi ikke får gjensynet med Obi-Wan på dagen 45 år etter at «Star Wars» hadde premiere i 1977. Filmen, som i etterkant fikk navnet «Star Wars: Episode IV – A New Hope», hadde de aller første scenene med den ikoniske Jedi-mesteren, så det hadde vært en hyggelig gest til Alec Guiness om premierene hadde sammenfalt. Likevel setter vi pris på at Obi-Wan-TV-serien ikke vil konkurrere direkte med «Ms. Marvel», og vi regner med det er mange Star Wars- og Marvel-fans som mener det samme.

Det er mange gode grunner til å tro at «Obi-Wan Kenobi» kommer til å gjøre det godt i serieformat. En kan selvfølgelig snakke i det vide og brede om det fantastiske ensemblet (mer om det senere), men vi klarer knapt å vente på historiene «The Mandalorian»-regissør Debroah Chow har kokt i hop bak roret. I tillegg skal Joby Harold («Army of the Dead»), Hossein Amini («47 Ronin»), Stuart Beattie («Collateral») og Pixar-veteran Andrew Stanton skrive manus. For ikke å snakke om at «Loki»-komponist Natalie Holt (takk til Vanity Fair) skal samarbeide med John Williams om å lage musikken. Det kan nesten ikke bli bedre.



Du kan også regne med at Obi-Wan-TV-serien har en lignende aldersgrense som de andre Star Wars-seriene. Går man til hovedsiden for serien hos Disney+ finner man at «Obi-Wan Kenobi» har en såkalt TV-14-rating i USA. Det er den samme aldersgrensen som «The Book of Boba Fett» og «The Mandalorian» har, i alle fall over dammen (i Europa fikk førstnevnte 12-årsgrense.) Det er dermed sannsynlig at mengden innhold beregnet på et mer voksent publikum forblir omtrentlig den samme i Jedi-serien.

Obi-Wan Kenobi: Trailer

Obi-Wan Kenobi-trailere: Ta en titt på den offisielle traileren

Den andre traileren til «Obi Wan»-TV-serien kom på selveste Star Wars-dagen (med andre ord 4. mai.) Hvis ikke denne gjør at du får maur i rumpa av begeistring, så vet vi nesten ikke hva som skal til.



Den seneste traileren åpner med en montage av en rekke Sith Inquisitors (og Stormtrooper-hæren de besitter) i en søken etter gjenværende Jedi-riddere. Stemmen til Obi-Wan ligger over bildene, som forteller til en ukjent person at «de kommer» og at vedkommende må «holde seg ute av synet, ellers overlever vi ikke». Det er mulig at han snakker til Lars Owen, Luke Skywalkers onkel, som har vært uenig med Kenobi om hvorvidt Luke skal trenes. Det kan også være at Obi-Wan snakker med en annen Jedi (det er tross alt mange artige klippetriks i slike trailere), så vi må nok vente til premieren for å forstå hele sammenhengen.

Uansett hvem Obi-Wan snakker til tar det ikke mange sekundene før vi blir servert en dugelig mengde action, og blodet virkelig pumper i påvente premieren. The Grand Inquisitor og Reva diskuterer hvordan de skal få fatt i Kenobi, før en stemme fra sistnevnte legges over en rekke bilder av Obi-Wan i kamp med dusørjegere og Det galaktiske imperiet.



Vi får også en liten snutt som viser Kumail Nanjianis ukjente karakter (en annen Jedi som prøver å gjemme seg?), og helt mot slutten av traileren hører vi en velkjent pustemaskin. Darth Vader er med. Vi får riktignok bare se at drakten hans settes sammen, men det er ingen tvil om at hjertet begynner å slå når Obi-Wan åpner øynene og presumptivt ser mot sin tidligere elev.



Hvis du gikk glipp av den første traileren kan du se denne nedenfor:

Den første teaseren til «Obi-Wan Kenobi» ble lagt ut på nett den 9. mars. Her fikk vi se Daiyu for første gang, en neon-infisert verden som Obi-Wan og Inquisitor-gjengen etter all sannsynlighet kommer til å besøke. The Grand Inquisitor i Rubert Friends skikkelse og Moses Ingram som Reva introduseres som skurker, og vi får også et kort glimt av Indira Varma som en ukjent offiser i Det galaktiske imperiet – i tillegg til noen grandiose innstillinger av forskjellige nydelige landskap.



Nå som seriens markedsføringskampanje er i gang for fullt drypper det inn forskjellig promomateriale fra ulike Star Wars- og Obi-Wan Kenobi-kontoer på sosiale medier i et jevnt tempo. Se for eksempel «patience»-teaseren, en av mange TV-reklamer som kommer til å dukke opp i dagene som kommer. Eventuelt, så kan du ta en titt på denne lyssabel-tvitringen, som avslører designet til alle de legendariske sverdene som vil dukke opp i serien.

Obi-Wan Kenobi: Historien

Obi-Wan Kenobi-historien: Hva handler serien om?

Obi-Wan Kenobi passer på unge Luke Skywalker på starten av TV-serien med samme navn. (Image credit: Lucasfilm)

Merk! I teksten under finnes det spoilere som avslører handlingen i «Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith».



Ifølge StarWars.com foregår handlingen i «Obi-Wan Kenobi» 10 år etter «Star Wars: Episode III», og dermed 9 år før «Star Wars» (Episode IV.)



På slutten av Episode III klarer Obi-Wan å bekjempe Anakin Skywalker, hvilket resulterer i at hans tidligere elev blir liggende i fyr og flamme på Mustafar. Den ødelagte kroppen blir så hentet av Palpatine, og transformert til Darth Vader. Slik begynner Det galaktiske imperiets tyranniske overmakt.

Obi-Wan, på sin side, jobber i all hemmelighet sammen med Yoda og senator Bail Organa om å gjemme Anakin og Padmés barn – med andre ord Luke og Leia Skywalker – slik at Imperiet ikke skal få kloa i de. Obi-Wan fører Luke til hans onkel og tante, Owen og Beru, på Tatooine, der førstnevnte tar fatt på sitt nye ørkenplanet-liv i eksil, for det meste i en enkel hule (om den opprinnelige filmen er noe å gå etter.) I årene som følger passer han på Luke fra avstand, og prøver å innfinne seg med nederlaget som Jedi-mester for Anakin.



Deborah Chow bekreftet tidlig i prosessen at vi kommer til å bli kjent med Obi-Wan i det han utfører det ensomme oppdraget og passer på Luke. Vi får også et lite glimt av unge Skywalker i kikkerten til Kenobi i den seneste traileren, der det nesten ser ut som om han leker podracer-pilot.

#ObiWanKenobi is hunted in the new Star Wars series. Expect to see him off Tatooine and exploring other worlds. Find out more in the new issue of Total Film – pre-order your copy right here: https://t.co/P7mx618ke9 pic.twitter.com/kPOZoqVB03April 25, 2022 See more

Det ser ikke ut til at Obi-Wan blir på Tatooine spesielt lenge, men at han snarere blir dratt inn i et eventyr som innebærer reiser til alle mulige slags steder og planeter i galaksen. Reisen ser ut til å bli igangsatt av at Inquisitor-gjengen ankommer Tatooine – vi ser blant annet at Reva konfronterer onkel Lars i den første traileren – siden Obi-Wan helt sikkert ikke vil ha Imperiet så tett innpå Luke. Hvis letemannskapet har muligheten til å spore Obi-Wan og andre som kan bruke Kraften – med andre ord Luke – så har ikke den gamle mesteren noe valg: han må forlate Tatooine og prøve å trekke Imperiet så langt unna den unge Skywalker som overhodet mulig.



Det kan likevel ta et par episoder før Obi-Wan gjenoppdager viljen til å slåss mot Imperiet. Ifølge McGregor (takk til Entertainment Weekly), vil seerne bli introdusert til en Obi-Wan som er «[...] ganske nedbrutt, motløs og slått, som nesten har gitt opp.» Det er ikke så rart, gitt hva han gjorde i Episode III.

Manusforfatter Joby Harold gav oss mer informasjon om hvordan Imperiet vokser i det serien starter, og sa til EW: «[Vi er] inne i en mørk tid i galaksen. Imperiet vokser og alt det grusomme som springer ut av Imperiet virkeliggjøres gjennom hele galaksen. Og Jedi-ordenen, slik vi kjenner dem, er i ferd med å tilintetgjøres. Alt som eksisterte i forløperne er på hell.»

Obi-Wan møter både gamle og nye karakterer fra Star Wars-universet i den nye serien. (Image credit: Lucasfilm/Disney Plus)

Selv om «Obi Wan Kenobi» antakeligvis vil ha en dyster start, så forsikrer Lucasfilm-sjef, Kathleen Kennedy, oss om at selskapet tar sikte på å lage en «[...] håpefull, oppmuntrende historie» (ifølge EW.) «Det er litt kinkig når man starter med en karakter som har det slik som Obi-Wan har det etter Revenge of the Sith», kunne hun fortelle. «Det er en ganske mørk epoke. Du kan ikke bare veive tryllestaven sammen med en hvilken som helst manusforfatter og komme frem til en historie som nødvendigvis reflekterer det du ønsker å føle.»



Joby Harold utbroderer: «Da vi sist så Obi-Wan i forløperfilmene var han veldig emosjonell. Det er lidenskap i ham. Og når vi får se ham på nytt i A New Hope, så er han den reneste Zen-mesteren. Det er historien jeg ønsket å forstå meg på – hva hadde skjedd med Obi-Wan mellom fyren Ewan bragte til live og personen Sir Alec Guinness bragte til live.»

I en samtale med Empire, om hvor sterk Obi-Wan kommer til å bli i serien, sa McGregor (ifølge StarWarsnews.net): «Vi kommer til å få se Obi-Wan uten kreftene sine. Han er ute av spillet, helt og holdent rusten i begynnelsen. Og han må bestemme seg for om han i det hele tatt skal prøve å komme seg tilbake til en tilstand med krefter.»



Det er for øvrig ikke bare Obi-Wan som har problemer med å finne igjen troen på seg selv og Kraften. I snakk med On Demand Entertainment, forklarte McGregor at det tok litt tid før han klarte å finne igjen karakteren Obi-Wan Kenobi: «Når vi kom så langt at vi skulle filme de faktiske scenene, så hadde jeg ikke stemmen i det hele tatt. Jeg gjorde bare en vag engelsk stemme, det hørtes litt ut som en lærer eller noe sånn. Det hørtes på ingen måte ut som Alec Guinness, og ikke som Obi-Wan. Det var så lenge siden, jeg hadde det ikke inne.»

I tillegg til McGregor, som selvsagt returnerer som Obi-Wan, så vet vi nå at han kommer til å møte sin falne elev, Anakin Skywalker, også kjent som Darth Vader. Dette er første gang på 17 år Hayden Christensen spiller i rollen som Ani. Sist gang vi så ham (og McGregor som Obi-Wan) var i Revenge of the Sith. Christensen kunne ha endt opp i «Rogue One» fra 2016, men som han sa til EW: «Jeg tok ikke del i noen av de relaterte samtalene-»



Likevel, etter en prat med Chow var Christensen om bord. I et intervju med Total Film sa Christensen at Obi-Wan-TV-serien kommer til å utforske «kompleksiteten» i karakteren, og la til: «Det å få utforske tankemønstret og den emosjonelle tilstanden til Darth Vader har vært moro.»

Hvordan gjør man et dypdykk i Star Wars-universet etter nesten to tiårs dvale? Heter man Hayden Christensen ser man alt av Star Wars som har blitt laget etter man sist var involvert i universet.



«Jeg så alle filmene på nytt», sa Christensen til EW. «Og jeg begynte også å se på de animerte seriene, 'The Clone Wars' og 'Rebels'. De gjorde mye med disse karakterene i de seriene, og de gjorde en videre utforskning av forholdet [mellom Obi-Wan og Anakin]. Det var interessante ting man kunne lære. Det var skikkelig artig å få lov til å gå tilbake og fordype seg nok en gang i denne verdenen som bare fortsetter å vokse og stadig blir større.»

Darth Vader vil svinge den røde lyssabelen nok en gang i kamp med Obi-Wan i den nye TV-serien. (Image credit: Lucasfilm)

Det er mulig at Vader kommer til å dukke opp uten den ikoniske hjelmen også, siden Christensen ymter om det i samtalen med EW. «Jeg skulle ønske jeg kunne fortelle deg», sa Christensen hemmelighetsfullt. «Jeg har sverget på å holde ting hemmelig». Uansett hva som skjer skal vi i det minste møte en «[...] veldig sterk Vader», ifølge Christensen, når verdens mest berømte Sith Lord vender tilbake.



Kennedy har beskrevet møtet mellom Vader og Obi-Wan Kenobi som «århundrets rematch» (ifølge WeGotThisCovered), og det er ingen overdrivelse. I et intervju med Total Film ymtet McGregor om hvor mye frykt Obi-Wan kjenner på i dette møtet, og sammenlignet det med hans egen frykt over å spille en nøkkelrolle i scenen. «Jeg hadde øvd på scenen med Vader, men ikke med hjelmen på eller noe sånn. Da vi kom inn for å gjøre scenen, når de skrek 'action', måtte han dukke opp bak meg. Jeg snudde meg rundt og f****** Darth Vader kom mot meg. Det satte en skikkelig støkk i meg. Jeg bare 'Herregud, det der er ikke skuespill. Det er virkelig. Jeg er helt seriøst redd akkurat nå'».

Vader og Kenobi neste møte behøver ikke nødvendigvis å gå mot den etablerte kanonen heller. Selv om vi i «Star Wars» regnet med at det forrige møtet mellom de fant sted på Mustafar, så åpner filmen for andre tolkninger. I «Star Wars: Episode IV – A New Hope» beskriver Vader at Kenobi er en «[...] presence I've not felt since ...», og siden det kuttes, så kan «since» bety et hvilket som helst tidspunkt i de foregående to tiårene. Chow utbroderte til EW: «Det [linjen fra Vader] var helt klart noe vi hadde i mente. Og for meg, som takler arven [fra George Lucas], så er det en æra å bruke disse karakteren og kunne fortelle nye historier med dem. Jeg ønsket å respektere det som allerede eksisterer, og ikke forandre på Georges opprinnelige intensjoner, eller noe slik.»



Om hva vi kan forvente av seriens lyssabel-dueller, sa Christensen til Total Film (via Naboo News) at «[...] vi er mer på samme side som prequel-filmene enn vi er med hvordan slåssingen foregår i originaltrilogien. Disse karakterene har blitt eldre, men ikke riktig så mye ennå.» Vi ser derfor for oss mer den storslåtte kampen i Revenge of the Sith, snarere enn den saktegående, taktiske fektingen i A New Hope.

#ObiWanKenobi, a limited series, starts streaming May 27 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/aJ72JJSTD0May 4, 2022 See more

I et intervju med Forbes, sa McGregor at han håper å kunne gjøre sitt beste i rollen som Obi-Wan, særlig for alle de unge publikummerne som vokste opp med den forhatte (og elskede) trilogien fra årtusenskiftet.



«Det er ganske interessant, etter opplevelsen det var å lage de første tre filmene og å se mottakelsen de fikk, som ikke alltid var glitrende, det må jeg nesten si», merket McGregor seg. «Og nå, å møte generasjonen som vi lagde disse filmene for, de som den gang var barn – og nå, folk sent i tenårene eller tidlig i 20-årene, disse folkene som var barn, som vi laget filmene for, de elsket dem. For dem er dette deres Star Wars-filmer, ikke sant?»

«For oss var det de opprinnelige filmene fra 70-tallet, men for dem, det var våre filmer som var deres Star Wars. Så å gå inn i rollen igjen, og lage en serie, en hel serie om Obi-Wan Kenobi, for fansen, det gjør meg glad.»



Det er ikke bare de såkalte prequel-filmene «Obi-Wan Kenobi» må ha i mente. Arven fra den opprinnelige Star Wars-trilogien er også svært viktig å ta vare på, noe Chow er fullstendig klar over (som ovennevnt), særlig når det gjelder inspirasjon. Chow fortalte til Total Film at «Obi-Wan Kenobi» låner mye fra filmene til Akira Kurosawa – siden George Lucas var inspirert av Kurosawa-filmer da han skrev og filmet originalfilmene på 70-tallet – men også at «The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford» (Andrew Dominik) og «The Proposition» (John Hillcoat) også var store inspirasjonskilder under produksjonen av «Obi-Wan Kenobi».

Obi-Wan Kenobi: Skuespillere

Obi-Wan Kenobi-skuespillerne: Hvem spiller hvem?

Joel Edgerton og onkel Owen er tilbake, og må til pers mot Reva (Moses Ingram) og Sith-ordenen nok en gang. (Image credit: Lucasfilm)

Nedenfor finner du en full oversikt over alle bekreftede skuespillere og karakterene de spiller (der informasjonen foreligger):

Ewan McGregor som Obi-Wan Kenobi

Hayden Christensen som Darth Vader

Moses Ingram som Reva/Third Sister

Joel Edgerton som onkel Owen Lars

Bonnie Piesse som tante Beru Lars

Rupert Friend som The Grand Inquisitor

Sung Kang som Fifth Brother

Indira Varma som en offiser i Imperiet

Grant Feely som unge Luke Skywalker

Kumail Nanjiani (foreløpig ukjent)

O'Shea Jackson Jr (foreløpig ukjent)

Simone Kessell (foreløpig ukjent)

Benny Safdie (foreløpig ukjent)

Maya Erskine (foreløpig ukjent)

Rory Ross (foreløpig ukjent)

Ewan McGregor er tilbake som Obi-Wan Kenobi for første gang siden Revenge of the Sith fra 2005 (for ordens skyld: han har også vært stemmeskuespiller i «Star Wars: The Force Awakens» og «Star Wars: The Rise of Skywalker».) Det ble også bekreftet under Disneys investordag i desember 2020 at Hayden Christensen nok en gang skal spille Darth Vader.



I april 2021 ble hele listen over involverte skuespillere avslørt. Joel Edgerton og Bonnie Piesse vil spille henholdsvis onkel Owen og tante Beru, som de gjorde i Attack of the Clones og Revenge of the Sith – ekteparet Lars, som oppdro Luke. Owen er sønn av Cliegg Lars, fuktighetsbonden på Tatooine som giftet seg med Anakins mor, Shmi, i Attack of the Clones.



Seriens første trailer avslørte også at Moses Ingram («The Tragedy of Macbeth») kommer til å traktere en ny skurk ved navn Reva (også kjent som Third Sister.) Hun har fått tittelen siden hun antakeligvis har erstattet Second Sister i jediutrydder-hierarkiet, som ble drept av Vader i EA-spillet «Star Wars Jedi: Fallen Order».

Reva er med andre ord en relativt ny rekrutt i The Inquisition. Denne grupperingen er jegere som hjelper Imperiet med å spore opp gjenværende Jedi-riddere etter at Order 66 ble gjennomført i Revenge of the Sith. Ifølge en reportasje i EW vil Reva være en «[...] ny og formidabel motstander» som er «hensynsløst ambisiøs».



Ved en annen anledning snakket Chow med EW og avslørte at Ingram og Reva kan finne på å bli en ikonisk Star Wars-karakter (mer spesifikt, en ny Sith-legende.) «[Hun er] en ny karakter som ikke stammer fra den animerte serien, og det er også, for meg, veldig spennende å kunne introdusere en kvinnelig skurk og ha en 'dark side'-kvinne i en viktig rolle. Hun er veldig ambisiøs og har mye fore, og jeg mener at Moses gjorde en fantastisk jobb.»

Rupert Friend («Homeland») spiller The Grand Inquisitor, lederen for Vaders Jedi-jaktlag. Det har også blitt avslørt at Sung Kang («Fast and Furious») skal spille Fifth Brother, en annen Inquisitor (StarWars.com).



Ifølge Ingram, skal Reva, Darth Vader og The Grand Inquisitor «alle være på samme lag». Det skulle vel egentlig bare mangle, men siden Sith-ordenen regelmessig ryker i tottene på hverandre i Star Wars, så er det ikke umulig at det samme vil skje i den nye TV-serien. Tiden vil vise.



Indira Varma («Game of Thrones») ser ut til å spille en offiser i Det galaktiske imperiet, mens Kumail Nanjiani («Eternals») kan finne på å være en Jedi-einstøing nummer to. Vi har ingen øvrig informasjon om de to ovennevnte karakterene.

A Jedi Master returns to @EW. Check out this exclusive cover featuring Ewan McGregor as #ObiWanKenobi. The limited series starts streaming May 25 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/6bMWv6ltCpMarch 9, 2022 See more

Av andre bekreftede skuespillere kan vi nevne O’Shea Jackson Jr. («Straight Outta Compton»), Simone Kessell («The Crossing»), og Benny Safdie «Good Time»). Vi har ikke sett snurten av skuespillerne ennå, så hvilke karakterer de spiller er foreløpig ukjent.



En annen ukjent karakter kommer til å bli traktert av Maya Erskine («PEN15», «Scoob!»). Deadline mener å vite at Erskine skal ha en birolle i minst tre episoder, så det kan være at Erskines karakter vil få litt å gjøre i den overordnede historien. Vi vet også at Grant Feely (takket være The Hollywood Reporter) kommer til å spille unge Luke Skywalker.



Om vi tillater oss å spekulere litt, så kan vi medgi at vi tipper at en del andre kjente Star Wars-karakterer kommer til å dukke opp rundt Obi-Wan.

Vi så Luke i begge trailerne, så den saken er klar. Serien foregår også på et tidspunkt da Yoda er i live, på Dagobah. Det er rimelig å anta at Yoda og Obi-Wan tror de er de eneste Jedi-ridderne i live etter at Order 66 ble utført, så det er mulig at de prøver å ta kontakt med hverandre ved hjelp av Kraften. Det kan i så fall bety at Frank Oz nok en gang vil spille karakteren han først ble kjent med i «The Empire Strikes Back» i 1980 – og som han sist spilte i «Star Wars: The Rise of Skywalker». Vi kan heller ikke glemme at Darth Vader gjerne befinner seg der Emperor Palpatine vil at han skal være, så det kan være at Ian McDiarmid stikker hodet innom.



Vi kan heller ikke utelukke at Obi-Wans gamle mester, Qui-Gon Jinn, er med i bildet, selv om han ble drept av Darth Maul i The Phantom Menace. Apropos Maul, Chow bekreftet, i snakk med Total Film, at «[...] vi aldri har hatt Darth Maul med i noe [av Obi-Wan-serien]». Dermed kan vi stryke den røde slubberten av lista, selv om han teknisk sett er i live (følge kanon.)



Men, tilbake til Qui-Gon. På slutten av Revenge of the Sith fikk Obi-Wan høre av Yoda at hans gamle mester har klart å kommunisere fra dødsriket, og at han har klart å holde bevisstheten i live etter døden.

Ewan McGregor says “it’s no secret that Hayden Christensen comes back, we got to play scenes together again as Obi-Wan & Anakin Skywalker and it was just fantastic to work with him again… I think it’s really going to satisfy Star Wars fans.(Source: https://t.co/qfOfPDTRIK) pic.twitter.com/TGsUQswTSdFebruary 9, 2022 See more

Det virker rart om ikke et nytt Star Wars-prosjekt griper fatt i en slik mulighet, Lucasfilm er tross alt glade i å binde universet sammen. Det vil heller ikke være første gang noe lignende skjer – Neeson hadde stemmen til Qui-Gon Jinn i flere «Star Wars: The Clone Wars»- og «Star Wars Rebels»-episoder – men skuespilleren nektet for at han kom til å være med i den nye serien i et intervju med Jimmy Kimmel i juni 2021 (ifølge EW.) Siden den gang har Neeson avslørt at han er åpen for å bli med på videre prosjekter i Star Wars-eventyret, men kun om det er snakk om filmer (ifølge ComicBook.com).



Uansett om Neeson returnerer som Qui-Gon eller ei, så er det ingen tvil om at det er nok av kjente og kjære karakterer å ta av i Star Wars-universet. I en samtale med Hey U Guys sa Rupert Friend at «[...] det er nydelige cameo-opptredener som jeg åpenbart ikke kan fortelle deg om» og at det kommer til å dukke opp «[...] drøssevis av easter eggs».

Kommentarene til Friend ble bekreftet av Chow, som fortalte Total Film det følgende: «Flere folk kommer til å være en del av hans liv. En av tingene jeg prøvde å gjøre med serien er å opprettholde arven, hvem som er viktige i Obi-Wans liv, men også ha noen nye karakterer. Så, det kommer til å bli en miks. Men, jeg mener virkelig at det kommer til å dukke opp noen overraskelser.»



McGregor, på sin side, slarvet nok litt for mye med Jimmy Kimmel i et intervju, da han ymtet om at «Obi-Wan Kenobi» kanskje er knyttet til «Star Wars Jedi: Fallen Order», spillet med Cameron Monaghan i hovedrollen som Cal Kestis. «Star Wars er nå... det er filmene, men også TV-seriene og spillene, bøkene, animasjonsseriene, tegneseriene... og alle de historiene må passe sammen. Du kan ikke ha noe i et spill som ikke passer sammen med filmene.»

Gitt at Fallen Order finner sted fem år etter Revenge of the Sith, er det rimelig å anta at Cal Kestis vil ha en eller annen slags tilknytning til Obi-Wan, hvis han prøver å alliere seg med noen i kampen mot Inquisitor-gjengen. Vårt råtips? Vi tror ikke at Kestis dukker opp, men det hadde vært sabla artig om han tittet innom.



Til slutt kan vi nevne en litt snodig artikkel fra StarWarsNews.net, som ymter om at Red Hot Chili Peppers-bassisten Flea kommer til å være med i serien. Vi har ikke hørt noe spesifikt om hvilken rolle han kommer til å ha, men gitt at han skal bruke en «kul blaster», så kan det fort hende at han kommer til å spille en av dusørjegerne (nevnt i trailer nummer to) som Reva bruker for å spore opp Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi: Dette ønsker vi å se i den nye serien

Dette ønsker vi oss i Obi-Wan Kenobi på Disney+

The Grand Inquisitor er en av tre Sith Lords som kommer til å dukke opp i Obi-Wan-TV-serien. (Image credit: Lucasfilm)

Star Wars-filmene fra årtusenskiftet, Episode I-III, er fortsatt kontroversielle, mer enn 15 år etter at George Lucas gjorde seg ferdig med sagaen. Enkelte av skriveriene fra den (relativt sett) yngre garde vitner om at skillelinjen mellom elsk og hat går mellom generasjonene når det gjelder de såkalte prequel-filmene, og at den kritikerroste (og tilknyttede) animasjonsserien «The Clone Wars» trekker opp.



For vår egen del kan vi ikke si at disse filmene helt klarte å leve opp til forventningene som var knyttet til Darth Vaders bakgrunnshistorie. Ei heller var klonekrigene i praksis mer interessante enn referansene i «Star Wars» fra 1977.



Samtidig ligger alt til rette for at «Obi-Wan Kenobi» kan rette på inntrykket og bygge videre på de, tross alt, mange positive aspektene i Episode I-III – for ikke å snakke om å utbrodere forholdet mellom Anakin og Obi-Wan. Vi klarer ikke helt å se for oss at serien vil klare å gjøre filmene bedre, men i en fortsettelse av historien kan det utvilsomt finnes mye gull, særlig med så mange gode karakterer å spille på. Og én ting må vi ha på det rene: Uansett hva du mener om prequel-filmene, så var McGregor et høydepunkt i samtlige.

Om ikke annet kan vi i det minste slå fast at lyssabel-duellen på Mustafar var den mest visuelt spektakulære sekvensen i Episode III – og hvis det vi har foran oss er «århundrets rematch», som Lucasfilm mener å vite, så må nesten «Obi-Wan Kenobi» klare å toppe den opprinnelige duellen.



Vi lever i håpet.



Vi lurer også på hvordan Lucasfilm stiller seg til flere sesonger med Ewan McGregor som læremesteren. «Obi-Wan Kenobi» markedsføres som om den skal være enkeltstående, men McGregor fortalte Total Film tidligere i år at han er åpen for mer arbeid i Star Wars-universet. «Hvis vi fikk muligheten til å gjøre det igjen, er jeg helt klart med», sa han før han spøkefullt avsluttet med det følgende: «Nå begynner jeg igjen. Dette er meg som banker på Disney-døra nok en gang!»



Gitt at det er flere historier å fortelle i eposet om Kenobi, så er vi lett med på mer McGregor i monitor. Det kan selvfølgelig hende at historien vi snart blir kjent med avslutter Obi-Wan Kenobis reise (i alle fall i denne tidsepoken), og det er også helt greit.