«Stranger Things» sesong 4: lanseringsdato, trailere, skuespillere med mer

«Stranger Things», sesong 4: det aller viktigste - «Stranger Things» sesong 4 skal deles i to

- Volum 1 lanseres 27. mai; Volum 2 lanseres 1. juli

- Plukker opp tråden seks måneder etter sesong 3

- Fire nye postere viser hvilke karakterer som gjenforenes

- Den femte og avsluttende sesongen er klarert for produksjon

Endelig, etter en lang (og noe frustrerende) ventetid, har fjerde sesong av «Stranger Things» fått en offisiell lanseringsdato. Publikumsfavoritten returnerer til Netflix fredag den 27. mai – eller, første halvdel gjør i det minste det.



Det er faktisk slik at Netflix, for første gang, kommer til å dele «Stranger Things»-sesongen i to – volum én dukker opp i slutten av mai, mens volum to får premiere fem uker senere, fredag den 1. juli. På tross av at dette kommer til å innebære både biting av negler og en saktegående forsommer er det godt at sesong fire av «Stranger Things» endelig ser ut til å nærme seg.



Det ovennevnte er ikke det eneste nye som har kommet oss for øre angående fjerdesesongen av «Stranger Things». Den overnaturlige skrekkserien skal også få en femte og avsluttende sesong, naturlig nok også på Netflix. Duffer-brødrene bekreftet sistesesongen da premieredatoen til «Stranger Things» sesong 4 ble avslørt. Vi var også så heldige at vi fikk fire nye postere som gir oss en del frempek mot hyggelige gjenforeninger blant karakterene; et nytt synopsis over plottet; og innsikt i hvor lang tid det har gått mellom avslutningen av sesong 3 og oppstarten av sesong 4 (rent historiemessig.) Nyheter om sesong 4 av «Stranger Things» skorter det med andre ord ikke på.



Under kan du få med deg alt du trenger å vite om fjerdesesongen av «Stranger Things». Vi kan tilby en oversikt over hvilke skuespillere som returnerer og eventuelle nye fjes, hva historien handler om, de fire korte trailerne som hittil har kommet ut og mye mer. I teksten som kommer vil det være en hel del snakk om hendelsene som fant sted i «Stranger Things» sesong 1-3, samt potensielle spoilere når det gjelder fjerdesesongen. Du er herved advart.

«Stranger Things» sesong 4 lanseringsdato

«Stranger Things» sesong 4 lanseringsdato: 27. mai og 1. juli 2022

Every ending has a beginning. Vol. 1 is coming May 27. Vol. 2 is coming July 1. pic.twitter.com/nw8IYqQzilFebruary 17, 2022 See more

Som vi nevnte i introduksjonen vil «Stranger Things» sesong 4 ende opp på Netflix i to separate deler. «Stranger Things» sesong 4 volum 1 lanseres 27. mai, mens volum 2 kommer fem uker senere, den 1. juli.



I et brev adressert til fansen, som ble publisert sammen med premiere-annonseringen, avslørte Duffer-brødrene (for ordens skyld: skaperne av serien) hvorfor de hadde valgt å lansere inneværende sesong i to deler. Kort sagt, så handler det om at produksjonen har vært langdryg og at episodene kommer til å være lengre enn i tidligere sesonger.



«Med ni manus, over åtte hundre sider, nesten to år med filming, tusenvis av VFX-innstillinger og en totallengde som nesten er dobbelt så lang som noen av de foregående sesongene, så var 'Stranger Things' sesong 4 den hittil mest utfordrende,» står det skrevet i brevet. «Men den var også den mest givende [...] gitt den makeløse lengden, og for å kunne få gitt den til dere så fort som mulig, så vil sesong 4 lanseres i to volumer.»



Hvis du har lyst kan du ta en titt på det fullstendige brevet fra Duffer-brødrene her:

uoos noʎ ǝǝs pic.twitter.com/pJ71dRgmo1February 17, 2022 See more

Rett i forkant av annonseringen av lanseringsdatoen rørte produsentene i «Stranger Things»-gryta ved å legge ut et drøss nye digitale plakater. Kun én time før sesong 4-datoene ble avslørt fikk vi servert bilder som viser gjenforeningen av enkelte karakterer, gående mot Upside Down-portalen på forskjellige steder. Det skal ikke mye fantasi til for å skjønne hvor de fire gruppene eventuelt kommer til å ende opp sammen.



Ta en titt på plakatene i bildegalleriet under:

Bilde 1 av 5 Den første offisielle plakaten fra «Stranger Things» sesong 4 (Image credit: Netflix) Bilde 2 av 5 Den andre offisielle plakaten fra «Stranger Things» sesong 4 (Image credit: Netflix) Bilde 3 av 5 Den tredje offisielle plakaten fra «Stranger Things» sesong 4 (Image credit: Netflix) Bilde 4 av 5 Den fjerde offisielle plakaten fra «Stranger Things» sesong 4 (Image credit: Netflix) Bilde 5 av 5 Den femte offisielle plakaten fra «Stranger Things» sesong 4 (Image credit: Netflix)

Per nå vet vi ikke hvilket volum som har flest episoder. «Stranger Things» sesong 4 består av ni episoder, men vi vet ikke hvilken del som har fem og hvilken som har fire.

«Stranger Things» sesong 4 trailer

«Stranger Things» sesong 4 trailer: dette er alle teaser-snuttene

Så langt har Netflix gitt ut fire korte trailere, der den seneste (som du kan se nedenfor) viser at Eleven og Byers-familien har forflyttet seg til California – og selv om de har flyttet til en annen del av USA er det liten grunn til å tro at de har sluppet unna verken monstre eller The Upside Down. Vi regner med at fortiden innhenter dem på et eller annet vis, relativt raskt.



I de andre tre trailerne (se under), blir vi først møtt av Sheriff Jim Hopper (David Harbour), som tydeligvis overlevde den eksplosive avslutningen av sesong 3:

Hva med de to siste? Den ene traileren, som kom i mai i fjor, ymter om at bakgrunnshistorien til Eleven kan bli en stor del av narrativet i sesong 4:

Den andre, på sin side, ble lansert under Netflix' Tudum-evenement i september. Her fikk vi lov til å ta en titt på Creel House, som beskrives av en av Duffer-brødrene som et «superviktig sted.» Heldigvis ble det også satt av tid til Dustin som etterligner Sherlock Holmes. Ganske artig, faktisk. Se den her:

«Stranger Things» sesong 4 episodenavn

«Stranger Things» sesong 4 episodenavn: hva betyr de?

Jim Hopper kommer til å være helt alene, i alle fall i starten av «Stranger Things» sesong 4. (Image credit: Netflix)

Dette er navnene på de ni episodene i sesong 4:

Episode 1: The Hellfire Club

Episode 2: Vecna's Curse

Episode 3: The Monster and the Superhero

Episode 4: Dear Billy

Episode 5: The Nina Project

Episode 6: The Dive

Episode 7: The Massacre at Hawkins Lab

Episode 8: Papa

Episode 9: The Piggyback

Vi kan umiddelbart slå fast at bakgrunnshistorien til Eleven kommer til å bli sentralt i sesong 4. Episode 3 later til å være et tilbakeblikk til hennes første møte med Demogorgon-uhyret, episode 6 kan vise til hennes første «dypdykk» (når hun sitter i vann og forsvinner inn i en annen dimensjon) mens episode 7 ser ut til å avsløre hva som skjedde med Dr. Brenner (Matthew Modine) og resten av folkene på Hawkins-labben i etterkant av sesong 1.



Episode 8 ser også ut til å ta for seg far-datter-forholdet mellom Eleven og Brenner. Den kan muligens også inneholde noen elementer som tar for seg hva som skjedde med datteren til Hopper, noe vi kommer tilbake til i vår plott-spådom nedenfor.



Hva annet kan vi dedusere fra episodenavnene? Tja, episode 1 har samme navn som D&D-klubben på Hawkins High School, så vi regner med at vi får se en del av «Stranger Things»-besetningen på skolen i sesong 4-premieren. Episode 4, på sin side, later til å handle om Max, gitt at broren Billy ofret seg selv for å redde alle andre i sesong 3.

Tilhengere av D&D vil nok også merke seg tittelen på episode 2. Vecna er navnet på en mektig trollmann som endte opp som en lich (en skapning som er levende død, men likevel god på magi) i World of Greyhawk-kampanjen – en figur mange anser som en av de kuleste D&D-skurkene noensinne. Kommer Vecna til å figurere i et D&D-spill som pågår i sesong 4, eller har det noe med Creel House å gjøre på et eller annet vis? Tiden vil vise.



Dette er ikke første gang «Stranger Things» bruker D&D som inspirasjonskilde i skapelsen av skurker (eller designet på The Upside Down), så vi blir ikke overrasket om Vecna's Curse har en slags direkte innvirkning på noe eller noen i sesong 4 (han er blant annet kjent for å ha skrevet The Book of Vile Darkness.)

Episode 5 refererer muligens til Nina Kulagina, en russisk kvinne som hevdet å ha evner innen såkalt psykokinese. Så, ja, en person med overnaturlige evner, det er jo ikke en helt ukjent størrelse i denne serien. Vi blir ikke overrasket om det har noe å gjøre med Eleven (og nummer 8, Kali, fra «Stranger Things» sesong 2) og eksperimentene som ble gjort på 80-tallet av Brenner.



Når det gjelder episode 9, så vet vi rett og slett ikke stort. Det er sesongavslutningen, så selv om vi hadde en plausibel teori om hva som skjer, så ville vi ikke ha skrevet det her. Det hadde vært dårlig gjort.

«Stranger Things» sesong 4 plott

«Stranger Things» sesong 4 plott: hva handler sesongen om?

Hele gjengen kommer utvilsomt til å gjenforenes i «Stranger Things» sesong 4. (Image credit: Netflix)

Dette er det offisielle sammendraget av plottet, sakset fra en Netflix-pressemelding: «Seks måneder har gått siden slaget ved Starcourt, som bragte frykt og ødeleggelse til Hawkins. I strevet med etterdønningene blir vår vennegruppe separert for første gang – og manøvreringen gjennom kompleksitetene på skolen har ikke gjort ting enklere. I denne sårbare tiden dukker en ny, skrekkelig og overnaturlig trussel opp, og serverer et grusomt mysterium som, hvis løst, endelig kan gjøre ende på The Upside Downs grusomheter.»



Ikke overraskende blir få aspekter i historien avslørt i teksten over, noe som sammenfaller med den generelle diskresjonen vi er vant med fra produsentene når det gjelder sesong 4. Likevel, som det avsløres i en artikkel på Netflix'-nettsiden Tudum, så vet vi nå hvor lang tid det har gått mellom sesong 3 og sesong 4.



«Sesong 4, volum I, plukker opp tråden seks måneder senere», kan man lese i artikkelen. «[...] og hovedpersonene spredd utover hele verden, på fire ekstremt forskjellige – men likefullt mystiske – lokasjoner.» Siden sesong 3 finner sted i juli 1985, så burde fjerde sesong starte på vinterstid samme år, eller rundt nyttårsaften, i overgangen til 1986.



Rent bortsett fra den ovennevnte teksten fra Netflix, har vi også fått noen hint fra skuespillerne og de andre medvirkende i ulike intervjuer, vedrørende hva sesong 4 skal handle om.



Joe Keery, som spiller Steve Harrington, fortalte Total Film at sesong 4 kommer til å bli den «skumleste hittil», mens David Harbour avslørte (via Deadline) at Hoppers reise i denne sesongen kommer til å bli «[…] malt med en noe mørkere palett.»



I et intervju med The New York Times forklarte Harbour også at sesong 4 blant annet brukte «Alien 3» og «The Great Escape» som inspirasjonskilder. Vi ser for oss at dette, rent spesifikt, har å gjøre med Hoppers historie, gitt at han befinner seg i et russisk fengsel, og at det er en Demigorgon i nærheten.



I et annet intervju, denne gangen med Entertainment Weekly, utbroderte Harbour litt mer om noen av de andre trådene som tas opp i sesong 4: «Du ser mange flere lag i Eleven, Brenner, institusjonen og hva hun gjennomgikk og går gjennom, som har å gjøre med dette narrativet som er på vei tilbake. Og så er det den nye Creel House-greia, som er et slags nytt element som har å gjøre med en situasjon i Hawkins, som selvfølgelig henger sammen med alt annet.»



Harbour fortalte også Entertainment Tonight at tilhengere av serien kommer til å få se et stort øyeblikk fra Hoppers bakgrunnshistorie, i sesong 4. Ifølge Harbour skal dette ha å gjøre med noe som går helt tilbake til «første bilde i første sesong». Det kan med andre ord være verdt å forberede seg på noe som har med hans avdøde datter, Sara, i så fall, så holdt snytepapiret klart.



Det høres ut til at Mike Wheeler kommer til å være opptatt med sitt, selv uten Eleven i nærheten. I snakk med NME, da Finn Wolfhard ble spurt om hva Mike kommer til å finne på i sesong 4, var svaret simpelthen: «La oss bare si at han besøker noen.»



I et annet intervju, med ET Online, ble Maya Hawke spurt om hva slags rolle Robin vil ha i fjerde sesong. Hawke avslørte ingenting, men hun kunne fortelle at Duffer-brødrene «[…] virkelig graver dypt i karakteren denne sesongen.»



Sadie Sink, som spiller Max Mayfield, har også kommet med noen velvalgte hint om hva sesong 4 vil innebære for hennes karakter. I en samtale med magasinet Elle i november 2021, sa Sink: «Jeg er veldig fornøyd med hvor Max' historie endte opp i sesong fire. Jeg tipper du kommer til å få se en annen side av henne, som jeg virkelig gleder meg til å dele med alle.»



Til slutt kan vi nevne Noah Schnapp, som har ymtet om at hans karakter (Will Byers) endelig får en pause fra Upside Down-greiene i «Stranger Things» sesong 4. Han fortalte Showbiz Cheat Sheet det følgende: «Den [sesong 4] har definitivt en tendens til å lefle med skrekk, som alltid, men den har noen lekende aspekter også. Jeg får være en del av den mindre skumle historien i denne sesongen, noe som var skikkelig artig. Jeg har aldri ledd og hatt det så morsomt som jeg hadde i denne sesongen.»

welcome to the world of stranger things.where r u going first??? #strangerthingsday pic.twitter.com/WMS0QxJAnjNovember 6, 2021 See more

Det er også mer enn nok uoppklarte plottelementer fra sesong 3 å ta tak i. Eleven (Millie Bobby Brown) har tilsynelatende mistet kreftene sine, mens Max kommer til å måtte forholde seg til Billys død. I en samtale med Glamour, kunne Sink fortelle at Max kommer til å være på et «helt annet sted», og at dette kan være både «geografisk, mentalt eller kanskje begge deler.»



Lekkede bilder fra settet dukket også opp, og viste at Eleven kommer til å være involvert i en eller annen slags ulykke i sesong 4.



Bildene, som ble publisert av Metro UK, ser ut til å vise publikumsfavoritten bli trillet på en båre, mot en ambulanse, av to helsearbeidere. I et annet bilde ser det ut til at politiet og den amerikanske hæren inspiserer et sted der et bygg har kollapset.



Det er ikke helt godt å vite hva dette vil ha å si for historien til Eleven i seesong 4. Gitt at hun mistet evnene sine på slutten av sesong 3, så kan det faktisk hende at de to hendelsene har en sammenheng. Enten det, eller at Brenner har funnet henne og kidnappet henne, slik at han kan fortsette eksperimenteringen.

«Stranger Things» sesong 4 skuespillere

«Stranger Things» sesong 4 skuespillere: hvem spiller hvem?

Murray Bauman i Brett Gelmans skikkelse returnerer i «Stranger Things» sesong 4. (Image credit: Netflix)

Mange av de medvirkende fra de foregående sesongene vil også være med i sesong 4:

Winona Ryder som Joyce Byers

David Harbour som Detective Jim Hopper

Millie Bobby Brown som 'Eleven'/Jane Hopper

Finn Wolfhard som Mike Wheeler

Gaten Matarazzo som Dustin Henderson

Caleb McLaughlin som Lucas Sinclair

Noah Schnapp som Will Byers

Sadie Sink som Max Mayfield

Natalia Dyer som Nancy Wheeler

Charlie Heaton som Jonathan Byers

Joe Keery som Steve Harington

Maya Hawke som Robin Buckley

Priah Ferguson som Erica Sinclair

Cara Buono som Karen Wheeler

Brett Gelman som Murray Bauman

Brett Gelman, som spilte konspirasjonsfjollebukken Murray Bauman i sesong 2 og 3, har blitt en del av knippet hovedpersoner. Det samme har Priah Ferguson og Cara Buono. Matthew Modine og Joe Chrest vil returnere som Martin Brenner og Ted Wheeler i biroller.



I november 2020 kunne Variety avsløre at noen av de nye fjesene som kommer til å dukke opp i «Stranger Things» sesong 4:

Jamie Campbell Bower («Sweeney Todd») som Peter Ballard, en sykepleier på en psykiatrisk institusjon. Bower er en av tre nye hovedpersoner i sesong 4.

Euduardo Franco («Booksmart») som Argyle, Jonathans nye bestevenn, pizzabud og stoner. Franco er en av tre nye hovedpersoner i sesong 4.

Joseph Quinn («Catherine the Great») som Eddie Munson, en røff metaller som er leder for D&D-klubben «The Hellfire Club» på Hawkins High, og krumtappen i denne sesongens store mysterium. Quinn er en av tre nye hovedpersoner i sesong 4.

Tom Wlaschiha («Game of Thrones») som Dmitri, en russisk fengselsvakt som blir venn med Hopper.

Nikola Ðuričko («World War Z») som Yuri, en russisk smugler.

Joel Stoffer («Agents of S.H.I.E.L.D.» som Warden Hatch.

Robert Englund («A Nightmare on Elm Street») som Victor Creel, en forstyrret og fryktinngytende mann som sitter i forvaring i en psykiatrisk anstalt etter et grusomt mord på 1950-tallet.

Sherman Augustus («Virus») som oberstløytnant Sullivan, en smart fyr som foretrekker å være rett på sak og som mener at han kan stoppe ondskapen fra å ødelegge Hawkins.

Mason Dye («Teen Wolf») som Jason Carver, en rik, kjekk idrettshelt som ikke takler at hans plettfrie liv blir snudd på hodet i det ondskapen sprer seg.

Tyner Rushing («Lovecraft Country») som Virginia Creel, en slektning av Victor.

everything is going to be FINE in Stranger Things 4, absolutely no cause for alarm #StrangerThingsDay pic.twitter.com/bGKAOPei8YNovember 6, 2021 See more

Til slutt kan vi nevne at fire nye skuespillere ble avslørt under Netflix Geeked Week i fjor juni:

Amybeth McNulty («Anne With an E») som Vickie, en kul, rappkjefta musikknerd som har et godt øye til en av våre helter.

Miles Truitt («Queen Sugar») som Patrick, basketballstjerne i Hawkins, en flinkis med urovekkende mange venner som får livet spolert av hendelsene i sesongen.

Regina Ting Chen («Queen of the South») som fru Kelly, en populær elevrådgiver som virkelig bryr seg om studentene sine – særlig de som sliter mest.

Grace Van Dien («Charlie Says») som Chrissy, den heiteste cheerleaderen og den mest populære jenta på Hawkins High. Under det perfekte ytre ligger dog en mørk hemmelighet.

Nina Dobrev (kjent fra «The Vampire Diaries» så ut til å ymte om at hun kan ha en liten rolle i «Stranger Things» sesong 4. Dobrev la ut et bilde på sin personlige Instagram-konto, som viste Hawkins High School, med en bildetekst der det sto «Stranger Things have happened.» Hvorvidt det er snakk om et tilfeldig bilde fra et ikonisk sett eller om Dobrev prøvde å kommunisere at hun er med i sesong 4 er vanskelig å vite. Vi mistenker at det er snakk om det førstnevnte, men vi avfeier ingenting riktig ennå.

«Stranger Things» i fremtiden

«Stranger Things» sesong 4: er dette siste sesong?

Er dette begynnelsen på slutten for «Stranger Things»? (Image credit: Netflix)

Nei, fjerde sesong av «Stranger Things» kommer ikke til å bli siste gang vi får se Eleven og gjengen. Men, som vi nevnte tidligere, så kommer ikke TV-serien til å vare spesielt mye lenger. Duffer-brødrene har bekreftet at den neste sesongen – med andre ord sesong 5 – kommer til å bli siste del av hoveddelen av «Stranger Things»-historien.



Dette ble avslørt i det ovennevnte brevet de skrev til tilhengerne av serien, der brødrene skrev: «For sju år siden planla vi hele historien i 'Stranger Things'. På det tidspunktet tenkte vi at historien kom til å vare i fire eller fem sesonger. Det viste seg at den ble for stor for fire sesonger, men – som du selv kan se – så suser vi mot finalen. Sesong 4 kommer til å bli nest siste sesong; sesong 5 blir den siste.»

Det kommer til å bli trist å ta farvel med Eleven, Hopper og resten av gjengen, men det ser ikke ut til at Stranger Things-konseptet og Hawkins-gruppa kommer til å forsvinne helt med avslutningen av sesong 4. I brevet skriver Duffer-brødrene at det er flere historier å fortelle fra Stranger Things-universet, så det kan godt være at filmer eller flere TV-serier er på vei.



Det ville vært rart om Netflix gav seg helt med Stranger Things etter sesong 5 – det er tross alt snakk om en av strømmegigantens største suksesser. Siden Netlfix ønsker å utvikle egne merkevarer, så regner vi det som sannsynlig at selskapet ønsker å fortsette suksessen.



For øyeblikket er vi bare glade for at fjerdesesongen av «Stranger Things» er på vei. Det har vært lenge å vente, og nå begynner det virkelig å nærme seg premiere. Vi gleder oss!