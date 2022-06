«Stranger Things» sesong 4 kan bli siste stopp for en av hovedpersonene

«Stranger Things», sesong 4 volum 2, er rett rundt hjørnet – og fansen bør allerede nå stålsette seg, for ting tyder på at en sentral karakter nærmer seg døden.



Dette ifølge skaperne av den ekstrem populære Netflix-serien, med andre ord Duffer-brødrene, som fortalte TVLine (opens in new tab) at tittere nå bør være «bekymret» over hovedpersonene i serien.



Fjerde sesong av «Stranger Things» avsluttes når volum 2 får premiere på Netflix i starten av juli. Neste del av den 80-tallsinspirerte grøsserserien består av kun to episoder, men alle som liker de overnaturlige nostalgiske nikkene vil likevel få mer enn nok å sette tennene i. Kanskje særlig når det gjelder den avsluttende episoden, som i praksis kunne vært en spillefilm. Niende og siste episode varer nemlig hele to og en halv time.

Gitt alle de mildt sagt farlige situasjonene seriens hovedpersoner har råket på over fire lange sesonger er det ikke rart at fansen er redde for at noen i fjerdesesongen vil gå i pennalet. Vi vet ikke hvorvidt noen av karakterene vil dø som følge av et møte med Vecna (eller noe annet djevelskap), men flere mener at Steve Harrington (Joe Keery) ligger dårlig an. Sportsidioten med et hjerte av gull skulle etter planen ryke allerede i sesong én, men Duffer-brødrene endte til syvende og sist med å ombestemme seg – til glede for alle seere.



Siden Steve egentlig skulle gå heden for tre sesonger siden er det ikke urimelig å anta at Duffer-brødrene nå i avslutningen av sesong fire endelig vil la det stå til. Radarparet var, naturlig nok, ikke spesielt gavmilde når det gjaldt detaljene i samtalen med TVLine. Samtidig var Duffer-brødrene klare på at det på ingen måte er trygt for noen av hovedkarakterene, og ymtet om at én eller flere av skuespillerne ikke får stort å gjøre i seriens femte og siste sesong.

Når spurt om vi burde bekymre oss litt ekstra for Steve, svarte Matt Duffer: «Alle har alltid vært bekymret for Steve. Jeg elsker det. Vi har alltid måttet banke opp Steve litt, på en eller annen måte, så det er klart at Demobat-monstrene allerede har gjort en god jobb denne sesongen.»



«Det føles feil ut å si 'begeistret', men jeg er begeistret for at folk er såpass bekymret», la Ross Duffer til. «Og, de burde være bekymret nå i forkant av de siste to episodene [av sesong 4] – på vegne av alle.»



Det er likevel ingen vits i å løpe til butikken for å kjøpe papirlommetørklær riktig ennå. «Stranger Things», sesong 4, volum 2 har ikke premiere før om et par uker. De siste to episodene legges ut på Netflix fredag den 1. juli.

Kommentar: Hvem kommer til å dø i «Stranger Things», sesong 4?

Eleven er en av de få karakterene vi tror overlever frem til femte sesong av «Stranger Things». (Image credit: Netflix)

Basert på Duffer-brødrenes urovekkende hint kan det godt være at det tar kortere tid å liste opp alle karakterene som antakeligvis ikke kommer til å dø i løpet av de to siste episodene av «Stranger Things», sesong 4.



For det første er det grunn til å tro at Eleven vil være fit for fight i sesong 5. Sam Owens sier det godt i episode fire: «Uten deg kan vi ikke vinne krigen». Gitt at hun er den eneste karakteren med superkrefter, og som dermed har en sjanse mot Vecna, for ikke å snakke om evnene til å gjøre kål på The Upside Down, så ville det vært rart om Eleven ikke klarer seg gjennom hele sesong 4.



Vi mistenker at Jim Hopper og Max Mayfield også overlever strabasene. Begge to har gått gjennom kverna denne sesongen, og har vært nær døden flere ganger – Hopper på slutten av sesong 3 og Max i sesong 4, episode 4. De fortjener bedre, og derfor tror vi også at Joyce Byers og Lucas Sinclair – kjærestene til de to – også klarer seg i møte med Vecna.

Vi klarer ikke helt å se for oss at Duffer-brødrene vil drepe noen i den opprinnelige vennegjengen heller. Joda, det ville blitt stor oppstandelse hvis Mike, Dustin eller Will ikke klarer seg, og ført til en nettstorm uten like (all PR er god PR?) Overraskelse til tross, vi tror ikke Duffer-brødrene gjør rett i å fjerne en av disse karakterene. De har vært med på lasset siden «Stranger Things», sesong 1 – det ville vært vanskelig å akseptere om de ikke fikk lov til å være med på hele reisen.



Når det gjelder resten av karakterene, så tenker vi at nær sagt samtlige står lagelig til for hugg. Steve, Nancy, Jonathan, Robin, Eddie, Dr. Brenner og Murray er alle gode kandidater til en god grinemaraton. Det ville likevel vært spesielt hjerteskjærende om vi måtte gi tapt på enten Nancy eller Steve, for eksempel – og om Netflix og Duffer-brødrene ønsker å sementere sesong 4 som seriens så langt mest voksne og skrekkinngytende, så må de nesten gå hardt til verks.