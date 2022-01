Hva skjer om man slipper to av galaksens kuleste laserrevolvermenn ned i de dypeste og mørkeste bakgatene til Jabba the Hutts gangsterimperium? Jo, da får man et av de mest etterlengtede og hemmeligholdte lanseringene knyttet til Star Wars-universet. Ventetiden er over, nå er det på tide å bli virkelig kjent med galaksens sløyeste dusørjeger. Slik ser du alle de sju episodene av «The Book of Boba Fett», uansett hvor du befinner deg.

Duoen Fennec Shand og Boba Fett var sammen dynamitt i «The Mandalorian», og selv om lite er kjent om hva serien kommer til å ta for seg i tiden som kommer, så kan vi nærmest garantere at det vil gå eksplosivt for seg, med denne duoen i førersetet.

Slik ser du «The Book of Boba Fett» Lanseringsdato: Onsdag, 29. desember Nye episoder: Hver onsdag klokken 09:00 Se nå: Strøm «The Book of Boba Fett» på Disney+ fra kroner 74 kroner i måneden (ved årsabonnement.)

«Jabba ruled with fear. I intend to rule with respect», snerrer Boba Fett i traileren som gav oss flere spørsmål enn svar, og det later til at det nettopp er respekt det mangler mest av når radarparet prøver å raske til seg Jabbas territorium.



Om nå enn han er en enkel mann eller ei, med så mange undergrupper og karteller ute etter å dra nytte av den store sneglens bortgang, så skal det mye til å holde stumpen på tronen lenge av gangen.



Det er endelig på tide å la verdens mest populære bakgrunnskarakter strekke på beina og sole seg i glansen av å få sin helt egen TV-serie. Slik strømmer «The Book of Boba Fett» på Disney+, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du «The Book of Boba Fett» på Disney+

Disney+ De første to episodene av «The Book of Boba Fett» ble lansert onsdag den 29. desember, og man kunne strømme serien via Disney+ fra og med 09:00 på morgenen.



Videre episoder blir lagt ut på plattformen hver onsdag fremover, til samme tid. Den syvende og siste episoden dukker opp 9. februar.



Nå som Disney+ har blitt lansert både i Nord-Amerika, Europa og deler av Asia og Sør-Amerika, er det enklere enn noensinne å få tilgang til «The Book of Boba Fett» via strømmetjenesten. Hvis du befinner deg i et land som har tilgang til Disney+ er alt du trenger å gjøre å ta en tur innom hjemmesiden til Disney+ og registrere et abonnement.



I tillegg til å få eksklusiv tilgang til «The Book of Boba Fett» samt alle filmene og TV-seriene i Star Wars-universet, får man også muligheten til å saumfare Disneys enorme mediebibliotek, som strekker seg nærmere 100 år tilbake i tid. Disney+ gir deg også tilgang til annet innhold fra Fox, Pixar og Star, for å nevne noe.



Gjevest av alt, for mange, vil nok være at man også får samlet alt som har med Marvel å gjøre på ett og samme sted, inkludert «Hawkeye». Abonnementet koster 89 kroner i måneden.

Slik sparer du penger på Disney+

Disney+ er allerede rimeligere enn de aller fleste andre konkurrerende strømmetjenester, som eksempelvis Netflix, men du kan spare en slant ekstra hvis du velger å gå for et årlig abonnement. Det vil gi deg 15 % rabatt på den månedlige prisen. Det innebærer selvsagt at man må betale på forhånd, men med så mye innhold å ta av skal det godt gjøres å gå tom på 12 måneder. Et år med Disney+ koster 890 kroner.

(Image credit: © Lucasfilm Ltd)

Hva annet burde jeg vite om Disney+?

«The Book of Boba Fett» er den seneste i en rekke storlanseringer som kun er å finne på Disney-plattformen, inkludert «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings», «Black Widow», «Luca» og mange flere. Det er også mye mer på vei, som for eksempel «Ms. Marvel», «Obi-Wan Kenobi», «She-Hulk» og tredjesesongen av «The Mandalorian».



Strømmetjenesten har apper som fungerer på iOS og Android, men også på alt fra PS4 og Xbox One til Amazon Fire TV.



De fleste verdensregioner har også tilgang til Star på Disney+, en relativt ny kategori som tilbyr underholdning for hele familien (kanskje særlig voksne), og som faktisk doblet mengden innhold på strømmetjenesten da den ble introdusert.