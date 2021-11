Ta en sniktitt på «Star Wars: Obi-Wan Kenobi»-serien på Disney+

Disney har avslørt en sniktitt bak kulissene på sin kommende Obi-Wan Kenobi-serie, som etter planen skal lanseres på Disney+ i 2022 – men noen faktiske snutter fra TV-serien har vi ikke fått ennå.



Det vi derimot nå har blitt servert er en slags minidokumentar på ett minutt, lansert på Disney+ i anledning toårsjubileet, der vi får se små glimt av hvordan Obi-Wan-serien kommer til å se ut via et knippe utvalgte konsepttegninger. Det klippes mellom de ovennevnte tegningene, videoklipp fra Star Wars Episode I-III og intervjuer med Ewan McGregor og regissør Deborah Chow, så noen faktiske ferdige bilder får vi dessverre ikke denne gangen.



Det er heller ikke mulig å få med seg denne snutten via sosiale medier ennå, den ligger kun på strømmetjenesten Disney+. Du kan likevel ta en titt på konsepttegningene fra mini-dokumentaren i Twitter-meldingen nedenfor:

New concept art from Obi-Wan Kenobi has been officially released, including Obi-Wan and Vader facing off yet again! pic.twitter.com/lRR884Mjs0November 11, 2021 See more

TV-serien på seks episoder skal foregå i tiden mellom «Star Wars: Episode III» (2005) og «Star Wars» (1977), og vil følge den legendariske Jedi-ridderen mens han våker over Luke Skywalker på Tatooine. I serien vil vi også få oppleve et nytt møte mellom Obi-Wan (Ewan McGregor) og hans tidligere elev Anakin Skywalker (Hayden Christensen), der sistnevnte nå har blitt en fullverdig Sith – med andre ord den ikoniske Darth Vader.



I intervjuet i mini-dokumentaren sier Ewan McGregor: «Folk er sultne på at karakteren kommer tilbake. Fansen har ventet lenge nok, ikke sant?» Senere i snutten fortsetter han: «[...] men det mest nydelige er at dette bringer meg sammen med Hayden [Christensen, som spiller Vader]. Det å se de to slå etter hverandre kan nok bli ganske så tilfredsstillende!»



Regissør Debroah Chow, som har stått bak spakene i en annen Star Wars-serie på Disney+, nemlig «The Mandalorian», legger til: «Dette er en ganske mørk tid for ham. Bare det å være jedi, det er ikke trygt [og] det er jedi-dusørjegere der ute.»



Serien får også hjelp av skuespillere som Kumail Nanjiani («Eternals»), Indira Virma («Game of Thrones») og Joel Edgerton («Bright»).



«Star Wars: Obi-Wan Kenobi» får premiere på Disney+ i løpet av 2022.